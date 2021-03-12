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Investigação

Polícia marca acareação entre Anderson Leonardo e MC que o acusa de estupro

Acareação foi marcada para quarta (17); ambos se dizem tranquilos

Publicado em 12 de Março de 2021 às 15:25

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 mar 2021 às 15:25
MC Maylon e Anderson Leonardo
MC Maylon e Anderson Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram
A acareação entre o cantor do Molejo Anderson Leonardo, 48, e MC Maylon, 22, foi marcada pelo delegado Rodrigo Barros para acontecer na próxima quarta-feira (17).
O encontro entre o cantor e o MC que o acusa de estupro ocorrerá às 15h na sede da 33ª Delegacia Policial de Realengo, no Rio. Ambos se dizem tranquilos com relação a esse avanço no processo.
Segundo Ivo Peralta, advogado de Anderson, seu cliente está confiante. Não houve evolução do andamento do caso na Justiça até então.
"Como o dr. Rodrigo assumiu a titularidade da delegacia recentemente, me parece plausível que ocorram dúvidas quanto a essas contradições. Por isso a acareação", diz o advogado.
A acareação é um procedimento por meio do qual se confrontam as partes, testemunhas ou outros participantes do processo que prestaram informações prévias divergentes.

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