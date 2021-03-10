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Polêmica

Polícia de SP investiga MC Lan, acusado de estupro por cantora Jhacy França

Funkeira se diz confiante para provar violência sexual e dopagem

Publicado em 10 de Março de 2021 às 16:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 mar 2021 às 16:01
A cantora de funk e modelo Jhacy França, 28 anos, acusa o funqueiro MC Lan, 27 anos, de dopá-la e estuprá-la - Montagem
A cantora de funk e modelo Jhacy França, 28 anos, acusa o funqueiro MC Lan, 27 anos, de dopá-la e estuprá-la - Montagem Crédito: Reprodução/Instagram/Montagem
A polícia iniciou investigação para apurar a denúncia da modelo e cantora de funk Jhacy França, 28, que acusa MC Lan, 27, de dopá-la e estuprá-la. A Secretaria da Segurança Pública de São Paulo afirma que já ouviu os dois artistas, que solicitou exames periciais à vítima e que o caso foi registrado como estupro de vulnerável -quando a vítima não tem o necessário discernimento para a prática do ato.
Jhacy França afirma que foi estuprada dentro da casa de MC Lan, que fica em um condomínio fechado em São Mateus, na zona leste de São Paulo, no dia 6 de março. Ela afirma que se aproximou de MC Lan com o objetivo de se tornar uma artista de sucesso no universo do funk. Os dois trocaram mensagens pelo Instagram antes de se encontrarem pessoalmente no fim de semana.
A cantora diz ter prints das mensagens trocadas com o músico, que até chamou um carro por aplicativo para ela. França afirma ter sido dopada e abusada sexualmente quando se encontrou com MC Lan. No dia seguinte, ela registrou Boletim de Ocorrência na 49º DP.
Comunicado divulgado pela produtora musical da artista afirma que "Jhacy possui em seu corpo evidências do estupro" e que havia passado por procedimentos clínicos para comprovar sua declaração. A cantora diz estar confiante que os resultados comprovem a violência sofrida por ela.
A polícia diz que o resultado deve sair nos próximos dias e que França foi levada ao Hospital Pérola Byington para atendimento no Programa Bem Me Quer. Pelos redes sociais, MC Lan disse que não dopou a cantora e que a relação sexual foi consensual.
"Nunca abusei dela nem de ninguém. Foi consensual", diz o artista, que se apresentou à polícia para prestar depoimento. Em entrevista ao Cidade Alerta nesta terça (9), Jhacy França disse que o cantor teria oferecido drogas a ela, mas que teria recusado.
Foi quando ela pediu algo para beber e teria sido nesse momento que uma substância tóxica teria sido colocada no copo. "Quando eu sentei no sofá ele colocou a mão em mim e tirou a minha roupa. Não conseguia me controlar, não sabia o que fazer, estava perdida. Ele tirou a parte íntima dele e eu disse que não queria sexo, apenas um emprego", disse.

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Na sequência, ela afirmou que só lembra de ter sido violentada sem preservativo. Já MC Lan afirma que eles resolveram beber um pouco. "Nos divertimos muito, demos muita risada. Foi fluindo até que aconteceu. Rolou a primeira relação", diz.
"Ao final da segunda relação, ela pediu para usar o banheiro. Disse que o aluguel dela estava atrasado, estava sem dinheiro e precisando de emprego" continuou o cantor, que afirma ter dado R$ 300 à cantora para ajudar na despesa.
De acordo com a versão do cantor, foi nesse momento que ela teria se transformado. "Começou a surtar, ter um mix de bipolaridade. Me agradecia e cinco minutos depois já estava reclamando, falando que precisava de mais dinheiro", prossegue o cantor.
Ao retornar para casa, França afirma que um vizinho percebeu sua desorientação e a levou ao hospital. Foi de lá que seu empresário chamou a polícia. Agora, a defesa da cantora aguarda para que as imagens do circuito interno sejam divulgadas e mostrem mais detalhes do que ocorreu. Mas também diz temer que as imagens tenham sido destruídas.
MC Lan afirma que começou a receber mensagens de ameaças de um amigo de França após ela deixar sua casa. Ele diz ainda que no teor das conversas havia indícios de extorsão feitas por um homem. O cantor ressalta que fez registro de extorsão na delegacia eletrônica. Os advogados do cantor afirmam que ele está perplexo com as acusações e reafirmam que ele não cometeu nenhum crime.

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