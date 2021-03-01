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"Ninguém ajudou"

Apresentadora do SBT, Flor diz que já foi estuprada: "Gritei"

Flor disse que tentou apagar o episódio da cabeça, mas recentemente teve um gatilho que a fez lembrar da cena criminosa que sofreu aos 18 anos de idade

Publicado em 01 de Março de 2021 às 09:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2021 às 09:45
A apresentadora Flor, do SBT
A apresentadora Flor, do SBT Crédito: Reprodução/YouTube Cortes do Venus [OFICIAL]
Apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Flor falou pela primeira vez publicamente sobre o abuso sexual que sofreu aos 18 anos de idade em entrevista ao canal Corte de Vênus Oficial, no YouTube. Durante a gravação, a colega de Silvio Santos disse que tentou apagar o episódio criminoso da memória e que só recentemente teve coragem de contar para a família. 
"Eu lembrei - porque eu tentei apagar isso - que eu sofri uma violência sexual. Eu queria ser artista e me inscrevi num concurso de miss. Eu nem sei quem é pessoa, mas ele (estuprador) me disse assim: 'entra aqui que eu vou te dar os convites pra vender'. E aí ele mandou ver e eu gritava. Ninguém me ajudou. Foi muito ruim. Então eu apaguei isso", lembrou Flor. 

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E continuou, dizendo que quase foi vítima de estupro várias vezes, mas que sempre conseguia fugir. "Por que eu entrei na casa pra pegar os convites? Eu fiquei com receio, porque alguma coisa avisa a gente: 'Não vai'. Eu fazia shows, já cansei de pular do carro, já tentaram várias vezes (me estuprar). Meu anjo (da guarda) me ajudou muito. Mas uma voz dizia 'não entra' e eu entrei e sofri isso tudo. Foi ruim, gritei, ele ameaçou me bater pra eu parar de gritar. Eu senti muito medo", falou. 

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