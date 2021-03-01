Apresentadora do SBT, Flor diz que já foi estuprada: "Gritei"

A apresentadora Flor, do SBT Crédito: Reprodução/YouTube Cortes do Venus [OFICIAL]

Apresentadora do Fofocalizando, do SBT, Flor falou pela primeira vez publicamente sobre o abuso sexual que sofreu aos 18 anos de idade em entrevista ao canal Corte de Vênus Oficial, no YouTube. Durante a gravação, a colega de Silvio Santos disse que tentou apagar o episódio criminoso da memória e que só recentemente teve coragem de contar para a família.

"Eu lembrei - porque eu tentei apagar isso - que eu sofri uma violência sexual. Eu queria ser artista e me inscrevi num concurso de miss. Eu nem sei quem é pessoa, mas ele (estuprador) me disse assim: 'entra aqui que eu vou te dar os convites pra vender'. E aí ele mandou ver e eu gritava. Ninguém me ajudou. Foi muito ruim. Então eu apaguei isso", lembrou Flor.