"BBB 21": capixaba Arthur diz que quase participou do "De Férias com o Ex"

Arthur, no "BBB 21", contou que quase entrou para o "De Férias com o Ex", da MTV. Na madrugada desta segunda (1º), o capixaba de Conduru, no Sul do Espírito Santo, contou que quase participou do reality concorrente.
"Eu quase fui, você sabe?", disse Arthur. E Projota respondeu: "É? Pode crer...".
E o crossfiteiro insistiu: "Quase, foi 2018, acho. Não passo por uma (xingamento) dessa, não. Problemático demais. Imagina? Cachaça, mina...".
Com Projota e Lumena, Arthur faz parte do quinto paredão do reality da Globo, formado na noite deste domingo (28). Arthur foi o mais votado da casa, com seis votos.