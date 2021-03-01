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"BBB 21"

Nego Di sente injustiça e detona Tiago Leifert: "Agindo de má-fé"

Humorista comparou sua saída à eliminação de Karol Conká, que é, agora, a participante que saiu do "BBB" com maior índice de rejeição do reality da Globo

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:57
O ex-BBB Nego Di
O ex-BBB Nego Di Crédito: Globo/João Cotta
Nego Di não está nem um pouco satisfeito com sua situação fora do "BBB 21". Mesmo tendo perdido o título de maior rejeitado da história do reality da Globo para Karol Conká, ele ainda se sente injustiçado pela forma com que foi tratado em face de como foi a saída da ex-sister dos Estúdios Globo. 
Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele começou: "Foi um tratamento totalmente diferente do meu quando eu saí. Desde o discurso do Tiago foi diferente. O meu discurso ele deu aquele tradicional puxão de orelha". 
E continuou: "Eu estava pra sair e ele quis dar uma cutucada. Naquele momento ele estava me tocando na fogueira, agindo de má-fé comigo. Eu não sou idiota, não queria enganar, por mais que a gente cometa erros, não sou burro". 
De acordo com o humorista, não houve nenhum tipo de preparação para sua entrevista no pós-eliminação. "Quando eu uma pessoa me tirou a mochila, me botou o microfone, falou: conta até dez e entra. O Tiago ainda brincou com a situação como se alguém gostasse de ser rejeitado pelo país inteiro. Ele meio que brincou com a minha situação mesmo sabendo tudo o que aconteceu aqui fora". 

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E comparou: "Com a Karol foi um discurso de acolhimento, teve muito isso de pegar leve, tirar o pé". 

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