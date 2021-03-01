Nego Di sente injustiça e detona Tiago Leifert: "Agindo de má-fé"

O ex-BBB Nego Di Crédito: Globo/João Cotta

Nego Di não está nem um pouco satisfeito com sua situação fora do " BBB 21 ". Mesmo tendo perdido o título de maior rejeitado da história do reality da Globo para Karol Conká, ele ainda se sente injustiçado pela forma com que foi tratado em face de como foi a saída da ex-sister dos Estúdios Globo.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, ele começou: "Foi um tratamento totalmente diferente do meu quando eu saí. Desde o discurso do Tiago foi diferente. O meu discurso ele deu aquele tradicional puxão de orelha".

E continuou: "Eu estava pra sair e ele quis dar uma cutucada. Naquele momento ele estava me tocando na fogueira, agindo de má-fé comigo. Eu não sou idiota, não queria enganar, por mais que a gente cometa erros, não sou burro".

De acordo com o humorista, não houve nenhum tipo de preparação para sua entrevista no pós-eliminação. "Quando eu uma pessoa me tirou a mochila, me botou o microfone, falou: conta até dez e entra. O Tiago ainda brincou com a situação como se alguém gostasse de ser rejeitado pelo país inteiro. Ele meio que brincou com a minha situação mesmo sabendo tudo o que aconteceu aqui fora".