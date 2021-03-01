"BBB 21": Karol Conká desabafa com Faustão: "Crise de choro em casa"

A ex-BBB Karol Conká analisa trajetória no reality em entrevista na Globo Crédito: Globo/Divulgação

Eliminada com 99,17% dos votos, recorde de rejeição da história do reality da Globo, Karol Conká esteve no Domingão do Faustão no último fim de semana para falar sobre sua saída polêmica do " BBB 21 ".

No palco de Faustão, a ex-sister abriu o coração. Karol se mostrou arrependida de todas as polêmicas e falou: "Me passei mesmo, fiquei desesperada tentando me encontrar dentro do jogo. Fui horrível, não tem justificativa".

"É deprimente, vergonhoso! Tive crise de choro em casa" Karol Conká - Sobre ser eliminada com recorde de rejeição

E continuou: "É uma oportunidade de crescer, evoluir. Mas não me reduzo aqueles 30 dias de jogo. Sou mais do que isso. Todo mundo pode errar. Nunca tratei mal funcionário ou quem está perto de mim. Se eu pudesse voltar no passado, entraria na casa com tratamento psiquiátrico em dia".