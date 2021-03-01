"BBB 21": Fiuk revela que deu "beijaço" em ator e Gil se anima: "Quero"

BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução

Em uma das conversas que reuniu Sarag, Fiuk e Gilberto, o trio começou a falar de experiências que já tiveram fora do " BBB 21 ".

Gil comentou que o ator, que estava sem camisa, devia enlouquecer os fãs que estavam em casa assistindo. Em seguida, o brother reafirmou sua queda pelo filho de Fábio Jr no confinamento.

Logo depois, Fiuk abriu o jogo e lembrou de uma ocasião em que beijou outro homem. "Um curso com um dos maiores atores da casa, curso interno. Uma cena com Juliano Cazarré e a gente deu um beijaço", revelou.