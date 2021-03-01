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"BBB 21": Fiuk revela que deu "beijaço" em ator e Gil se anima: "Quero"

Filho de Fábio Jr disse que já protagonizou cenas quentes em curso com o ator Juliano Cazarré e Gilberto se empolgou e chegou até a pedir beijo triplo entre eles

Publicado em 01 de Março de 2021 às 08:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2021 às 08:47
BBB 21: o brother Fiuk
BBB 21: o brother Fiuk Crédito: TV Globo/Reprodução
Em uma das conversas que reuniu Sarag, Fiuk e Gilberto, o trio começou a falar de experiências que já tiveram fora do "BBB 21". 
Gil comentou que o ator, que estava sem camisa, devia enlouquecer os fãs que estavam em casa assistindo. Em seguida, o brother reafirmou sua queda pelo filho de Fábio Jr no confinamento. 
Logo depois, Fiuk abriu o jogo e lembrou de uma ocasião em que beijou outro homem. "Um curso com um dos maiores atores da casa, curso interno. Uma cena com Juliano Cazarré e a gente deu um beijaço", revelou. 

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Gil, então, se empolgou: "Ai, eu quero! Triplo". E Fiuk retrucou: "Para mim é tranquilo, não tenho problema com isso não. Um dia que der vontade eu faço". "Ai, amigo, eu sou prioridade", brincou Gil. 

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