"BBB 21": Fiuk revela que deu "beijaço" em ator e Gil se anima: "Quero"

Em uma das conversas que reuniu Sarag, Fiuk e Gilberto, o trio começou a falar de experiências que já tiveram fora do "BBB 21".
Gil comentou que o ator, que estava sem camisa, devia enlouquecer os fãs que estavam em casa assistindo. Em seguida, o brother reafirmou sua queda pelo filho de Fábio Jr no confinamento.
Logo depois, Fiuk abriu o jogo e lembrou de uma ocasião em que beijou outro homem. "Um curso com um dos maiores atores da casa, curso interno. Uma cena com Juliano Cazarré e a gente deu um beijaço", revelou.
Gil, então, se empolgou: "Ai, eu quero! Triplo". E Fiuk retrucou: "Para mim é tranquilo, não tenho problema com isso não. Um dia que der vontade eu faço". "Ai, amigo, eu sou prioridade", brincou Gil.