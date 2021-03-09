Robinho é condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália

Atualmente sem clube, o atacante Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro, cometido em 2013, quando ainda era jogador do Milan. A confirmação da decisão veio da Corte de Apelo de Milão, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil.

A pena foi mantida através de pontos específicos que foram destacados, como “particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada” e “enganar as investigações oferecendo aos investigadores uma versão dos fatos falsa e previamente combinada.”A condenação também é feita ao amigo de Robinho, Ricardo Falco. "O ilustrado quadro probatório demonstra em modo inequívoco, segundo a corte, o total estado de inconsciência da pessoa ofendida", diz a decisão. Das quatro pessoas, além de Robinho, apenas Ricardo foi identificado.