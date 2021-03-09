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futebol

Robinho é condenado a nove anos de prisão por estupro na Itália

Atacante teve sentença confirmada pela Corte de Apelo de Milão, nesta terça-feira, por crime cometido em 2013...

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:58

LanceNet

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Publicado em 

09 mar 2021 às 15:58
Crédito: Ivan Storti/Santos FC
Atualmente sem clube, o atacante Robinho foi condenado a nove anos de prisão na Itália pelo crime de estupro, cometido em 2013, quando ainda era jogador do Milan. A confirmação da decisão veio da Corte de Apelo de Milão, equivalente ao Supremo Tribunal Federal no Brasil.
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A pena foi mantida através de pontos específicos que foram destacados, como “particular desprezo em relação à vítima, que foi brutalmente humilhada” e “enganar as investigações oferecendo aos investigadores uma versão dos fatos falsa e previamente combinada.”A condenação também é feita ao amigo de Robinho, Ricardo Falco. "O ilustrado quadro probatório demonstra em modo inequívoco, segundo a corte, o total estado de inconsciência da pessoa ofendida", diz a decisão. Das quatro pessoas, além de Robinho, apenas Ricardo foi identificado.

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