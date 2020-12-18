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Abriu o coração!

Zilu Camargo sobre separação de Zezé: 'Fui internada várias vezes'

Socialite, que atualmente mora em Miami, nos Estados Unidos, foi casada com sertanejo entre 1982 e 2014 e juntos eles tiveram três filhos: Wanessa, Camilla e Igor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 dez 2020 às 10:07

Publicado em 18 de Dezembro de 2020 às 10:07

A socialite Zilu Camargo
A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial
Zilu Camargo foi casada com Zezé Di Camargo entre 1982 e 2014, mas os anos de casamento foram bastante conturbados, principalmente no final da união. Em live com Milton Cunha, a socialite que hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, decidiu abrir o coração sobre a separação do cantor. Juntos, eles são pais de Wanessa CamargoCamilla Camargo e do DJ Igor Cy. 
"Quando eu me separei, em 2014, eu tive dois anos de luto. Eu não tinha ânimo nem expressão para nada. Fui internada várias vezes e passei por quinhentos problemas", começou Zilu. 
Que continuou: "Até que um dia eu acordei, deu um estalo e falei: 'espera aí, eu sou a Zilu, uma pessoa forte. Por que vou deixar alguém me derrubar? Jamais!', eu nunca mais derramei uma lágrima por essa situação. Me pus de pé, dei a cara para bater, fui buscar minha verdade, quem eu realmente sou". 

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Durante o bate-papo, Zilu ainda avaliou a experiência da maternidade e garantiu que nunca foi superprotetora. "Eu não sou mãe coruja não, mas eu olho para a Wanessa, pra Camila e para o Igor e é o meu maior orgulho. Eu fui capaz de educar eles, não interessa quem entrou com dinheiro, eu dei boa educação. Eles tiveram isso tanto pela mãe, quanto pelo pai e hoje são seres humanos maravilhosos", opinou. 
E finalizou: "Eu tenho que olhar pro meu passado como uma coisa boa, uma coisa que me joga para frente". 

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