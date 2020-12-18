Zilu Camargo sobre separação de Zezé: 'Fui internada várias vezes'

Zilu Camargo foi casada com Zezé Di Camargo entre 1982 e 2014, mas os anos de casamento foram bastante conturbados, principalmente no final da união. Em live com Milton Cunha, a socialite que hoje mora em Miami, nos Estados Unidos, decidiu abrir o coração sobre a separação do cantor. Juntos, eles são pais de Wanessa Camargo, Camilla Camargo e do DJ Igor Cy.
Que continuou: "Até que um dia eu acordei, deu um estalo e falei: 'espera aí, eu sou a Zilu, uma pessoa forte. Por que vou deixar alguém me derrubar? Jamais!', eu nunca mais derramei uma lágrima por essa situação. Me pus de pé, dei a cara para bater, fui buscar minha verdade, quem eu realmente sou".
Durante o bate-papo, Zilu ainda avaliou a experiência da maternidade e garantiu que nunca foi superprotetora. "Eu não sou mãe coruja não, mas eu olho para a Wanessa, pra Camila e para o Igor e é o meu maior orgulho. Eu fui capaz de educar eles, não interessa quem entrou com dinheiro, eu dei boa educação. Eles tiveram isso tanto pela mãe, quanto pelo pai e hoje são seres humanos maravilhosos", opinou.
E finalizou: "Eu tenho que olhar pro meu passado como uma coisa boa, uma coisa que me joga para frente".