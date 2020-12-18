Zilu Camargo sobre separação de Zezé: 'Fui internada várias vezes'

A socialite Zilu Camargo Crédito: Reprodução/Instagram @zilucamargooficial

"Quando eu me separei, em 2014, eu tive dois anos de luto. Eu não tinha ânimo nem expressão para nada. Fui internada várias vezes e passei por quinhentos problemas", começou Zilu.

Que continuou: "Até que um dia eu acordei, deu um estalo e falei: 'espera aí, eu sou a Zilu, uma pessoa forte. Por que vou deixar alguém me derrubar? Jamais!', eu nunca mais derramei uma lágrima por essa situação. Me pus de pé, dei a cara para bater, fui buscar minha verdade, quem eu realmente sou".

Durante o bate-papo, Zilu ainda avaliou a experiência da maternidade e garantiu que nunca foi superprotetora. "Eu não sou mãe coruja não, mas eu olho para a Wanessa, pra Camila e para o Igor e é o meu maior orgulho. Eu fui capaz de educar eles, não interessa quem entrou com dinheiro, eu dei boa educação. Eles tiveram isso tanto pela mãe, quanto pelo pai e hoje são seres humanos maravilhosos", opinou.