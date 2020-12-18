Filho de Nicette Bruno desmente falsa notícia de morte da atriz

A atriz Nicette Bruno Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Paulo Goulart Filho, 55, usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para desmentir a notícia de que a mãe dele, Nicette Bruno , tivesse morrido. A informação falsa estava circulando na internet e muitas pessoas já lamentavam o fato.

"Eu venho aqui para esclarecer que saiu uma dizendo que minha mãe tinha falecido. Não é verdade, é mentira, graças a Deus", afirmou. "Minha mãe continua em estado grave, mas está lá lutando, respondendo bem ao tratamento."

"Continuamos com fé e ela está firme e forte e, se Deus quiser, vai sair dessa", disse. "Infelizmente, essas pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Minha mãe está aí, continua lutando, seguindo o tratamento dela, e vamos continuar com a nossa fé e a nossa esperança. Então, cuidado, não acreditem em tudo o que as pessoas falam."

Nicette está internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro por causa de complicações da Covid. O "quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave", segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital. A atriz estava "sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".