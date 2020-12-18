Filho de Nicette Bruno desmente falsa notícia de morte da atriz

Paulo Goulart Filho, 55, usou as redes sociais nesta quinta-feira (17) para desmentir a notícia de que a mãe dele, Nicette Bruno, tivesse morrido. A informação falsa estava circulando na internet e muitas pessoas já lamentavam o fato.
"Eu venho aqui para esclarecer que saiu uma dizendo que minha mãe tinha falecido. Não é verdade, é mentira, graças a Deus", afirmou. "Minha mãe continua em estado grave, mas está lá lutando, respondendo bem ao tratamento."
"Continuamos com fé e ela está firme e forte e, se Deus quiser, vai sair dessa", disse. "Infelizmente, essas pessoas se aproveitam desse estado delicado da família, mas não é verdade. Minha mãe está aí, continua lutando, seguindo o tratamento dela, e vamos continuar com a nossa fé e a nossa esperança. Então, cuidado, não acreditem em tudo o que as pessoas falam."
Nicette está internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde 29 de novembro por causa de complicações da Covid. O "quadro clínico apresentou uma piora e é considerado grave", segundo o último boletim médico divulgado pelo hospital. A atriz estava "sedada, dependente de ventilação mecânica e realizando hemodiálise".
Beth Goulart, também filha da atriz, vem pedindo orações nas redes sociais. "O estado de minha mãe continua delicado. Mais do que nunca ela vai precisar de nossas orações. Que ela receba o nosso amor, nossa fé, nossa esperança, a energia de luz, de gratidão e respeito", disse a atriz recentemente.