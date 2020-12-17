Ian McKellen, de 'O Senhor dos Anéis', recebe a vacina contra Covid-19 na Inglaterra

Ian McKellen, de 81 anos, se tornou a primeira celebridade a ser vacinada no mundo. Ele, que reside em Londres, onde já começou a vacinação contra a Covid-19 desde semana passada (8), faz parte do grupo de risco e, por isso, foi um dos primeiros a receber o imunizante desenvolvido pelas farmacêuticas BioNTech e Pfizer.
O ator britânico, que se tornou conhecido pelo papel marcante na trilogia "O Senhor dos Anéis", onde interpretou o mago Gandalf, posou para fotos e disse ao NHS (Serviço Nacional de Saúde) que era um momento especial.
"Realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal", afirmou o artista, segundo a rede pública de saúde do país. Além do sucesso como Gandalf, McKellen deu vida a outro personagem icônico durante sua carreira, o vilão Magneto em "X-Men: O Filme", de 2000.
ESTATÍSTICA
O Reino Unido é um dos países que está na frente com a vacinação contra o novo coronavírus. O país fez uma compra adiantada de 40 milhões de doses, o suficiente para imunizar 20 milhões de pessoas, já que a imunização acontece com duas doses aplicadas com um intervalo de alguns dias entre elas.
A vacina ainda não chegou para todo mudo no país. Os primeiros que estão recebendo as doses da vacina da Pfizer e da BioNTech são idosos acima de 80 anos e moradores de asilos e cuidadores.
No mundo, o mesmo acontece no Canadá e Estados Unidos. Já os 27 países da União Europeia (UE) iniciarão no mesmo dia as campanhas de vacinação, segundo afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta quarta (16). Ainda não há uma data.