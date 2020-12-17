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Está tudo bem!

Babu Santana testa positivo para Covid-19: 'O negócio é doideira'

Ator usou as redes sociais para explicar aos fãs sobre o estado de saúde dele

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 20:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 20:08
Babu Santana foi aos stories do Instagram nesta quarta-feira, 16, para contar aos internautas que teve diagnóstico positivo para o novo coronavírus. O ator relatou que, em geral, está tendo sintomas leves da doença até o momento. Babu confessa, porém, que está com medo. "Eu estou bem, tive sintomas levas, mas a gente já sabe aí toda a trajetória desse vírus. A gente sabe que é uma loteria. A gente não sabe como vai manifestar em cada organismo", declarou.
Babu Santana como Muhammad Ali para especial da Globo
Babu Santana testou positivo para a Covi-19 Crédito: Victor Pollak/Globo
Na série de vídeos que fez nas redes sociais, Babu Santana garantiu que está em isolamento social e cumprindo todas as normas de segurança sanitária. "Fique em casa, se você puder, saia somente para o indispensável. A gente não sabe como esse vírus age em cada corpo. Por enquanto, comigo está tudo bem", disse.
Muitas pessoas que contraíram o novo coronavírus relatam que têm sintomas leves da doença, mas a parte emocional fica completamente comprometida. Para Babu Santana, se divertir, nem que seja um pouco, no Instagram, pode ser catártico.

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Nos vídeos, ele brinca e coloca um filtro nas imagens: "estou tentando dar uma descontraída porque deu um susto, né? Pai tá assustado com esse negócio de Covid. Não é brincadeira, o negócio é doideira", ressaltou.
No início de dezembro, Babu Santana esteve na TV Globo para a gravação de um novo projeto na carreira. "Gravações a mil por aqui! Em breve vcs vão poder saber mais dos meus projetinhos aqui na firma", escreveu na época.

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