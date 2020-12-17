Fabio Porchat será o próximo entrevistado do 'Roda Viva'

Fábio Porchat estreia nova temporada do "Que História é Essa, Porchat?" com convidados e plateia por videoconferência

Fabio Porchat será o entrevistado da próxima edição do programa Roda Viva. Atualmente, o humorista pode ser visto na TV aberta na Globo, nas reprises do Que História É Essa, Porchat?, programa que apresenta no canal pago GNT, onde também está à frente do Papo de Segunda.