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Televisão

Fabio Porchat será o próximo entrevistado do 'Roda Viva'

Humorista da Globo e do Porta dos Fundos falará sobre sua carreira na próxima segunda, 21 de dezembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:25

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:25

Fábio Porchat estreia nova temporada do
Fábio Porchat estreia nova temporada do "Que História é Essa, Porchat?" com convidados e plateia por videoconferência Crédito: Ju Coutinho/GNT
Fabio Porchat será o entrevistado da próxima edição do programa Roda Viva. Atualmente, o humorista pode ser visto na TV aberta na Globo, nas reprises do Que História É Essa, Porchat?, programa que apresenta no canal pago GNT, onde também está à frente do Papo de Segunda.
A bancada que vai entrevistar um dos fundadores do Porta dos Fundos será formada por Rosana Hermann, Edgard Piccoli, Renata Simões, João Batista Jr. e Ale Santos.
O Roda Viva com Fabio Porchat será apresentado por Vera Magalhães e vai ao ar na próxima segunda-feira, 21, na TV Cultura e no YouTube da emissora.

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