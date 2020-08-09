Fábio Porchat: 'É a hora de rir de Bolsonaro e desses conservadores'

É complicado, pois, necessito do calor humano. Mas, em relação à intimidade, o fato de sempre fazer lives ajuda bastante. A gente acaba pegando o espírito da coisa. Para o programa dar certo, precisamos criar uma infraestrutura pesada nos Estúdios Globo. Cada convidado recebeu um kit com tripé e câmera, além de ter aprendido a fazer os ajustes técnicos. Confesso que foi exaustivo. As pessoas mandam vídeos, mas toda hora picota, cai, trava... Se tem uma coisa que aprendi com a pandemia é que a internet brasileira é muito ruim e precisa urgentemente de melhorias. Fizemos uma espécie de acordo: se possível, o "Que História..." não abordaria a Covid, a não ser se os convidados tivessem casos 'incrivelmente fantásticos'. Não que estejamos negando o assunto, mas queremos falar de ações positivas e mandar boas vibrações para o outro lado da telinha. Ah, sim: tem a coisa de que, com os convidados de suas casas, podemos abrir mais o leque de assuntos, trazendo pessoas até do exterior.