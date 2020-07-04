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Esposa de Fábio Porchat aparece pelada em live do humorista com Boulos

Nataly Mega usava apenas toalha e acabou aparecendo na transmissão: 'Peço perdão, Boulos'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 jul 2020 às 17:34

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 17:34

O apresentador e humorista Fábio Porchat realizava uma live na noite desta sexta-feira, 3, com Guilherme Boulos, quando foi surpreendido por sua esposa Nataly Mega seminua passando por trás da câmera
O apresentador e humorista Fábio Porchat realizava uma live na noite desta sexta-feira, 3, com Guilherme Boulos, quando foi surpreendido por sua esposa Nataly Mega seminua passando por trás da câmera Crédito: Reprodução Instagram
O apresentador e humorista Fábio Porchat realizava uma live na noite desta sexta-feira, 3, com Guilherme Boulos, quando foi surpreendido por uma sua esposa Nataly Mega seminua passando por trás da câmera. Foto: Reprodução Instagram
O apresentador e humorista Fábio Porchat realizava uma live na noite desta sexta-feira, 3, com Guilherme Boulos, quando foi surpreendido por uma situação inusitada. Sua esposa Nataly Mega surgiu seminua, só de toalha na cabeça, ao sair do banho e fez uma curta aparição durante a transmissão ao vivo. Ela ainda tentou se agachar para desviar da câmera, mas sem sucesso.

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Porchat foi alertado pelo candidato do PSOL à presidência, que reagiu com bom humor e ainda se divertiu com a situação.
"Alguém passou pelada aí atrás", alertou Boulos, dando risada da situação. "Todo mundo te viu", disse Porchat a Nataly. "Deu pra ver?", questionou ela. "Lógico que deu pra ver, totalmente. Até o Boulos viu", respondeu o humorista, aos risos.
Na sequência ela gritou ao fundo: "Peço perdão, Boulos", sem aparecer diante da câmera. A essa altura, o político já estava gargalhando. Tranquilo", respondeu ele. "Disse que o pessoal gostou, deu uma levantada na live, deu uma subida legal", devolveu Porchat, rindo com o Boulos sobre a situação. Ele mesmo compartilhou o momento nas suas redes sociais.
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Vazando nudes...

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