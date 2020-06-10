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Vídeo foi ocultado

Porchat se manifesta sobre críticas de gordofobia em vídeo de 'Porta dos Fundos'

O humorista ressaltou que não importa se o preconceito é intencional ou não, mas o efeito que causou em quem consumiu o conteúdo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:59

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:59

O apresentador Fábio Porchat entrevistou no programa
O apresentador Fábio Porchat entrevistou no programa Crédito: Juliana Coutinho
Um vídeo do Porta dos Fundos, intitulado Teste do covid, foi ocultado pelo grupo após receber críticas por ser considerado gordofóbico. Nas imagens, o ator Fábio de Luca aparece comendo sem parar e dando a entender que "nem o coronavírus gostaria de viver em um organismo podre".
Como uma forma de explicar o processo criativo e pedir desculpas para quem se sentiu ofendido, Fábio Porchat conversou em uma live com a influenciadora digital Bianca Barroca. Ele esclareceu como funciona a criação e as discussões em torno dos roteiros de humor para os vídeos.
"Todos nós fizemos a leitura dos roteiros. E o mais curioso é que passou por todo mundo e não pensamos que seria gordofóbico. No texto inicial, não tem indicação nenhuma de ator, se era gordo ou magro. Era um vídeo onde a piada central do vídeo era uma pessoa que o organismo está tão podre que o coronavírus não quer ficar lá dentro (...) O importante é conversar com as pessoas. Vamos conversar com as pessoas, aprender com os erros", afirmou o ator.
Bianca enfatizou: "O esquema é aprender com nossos erros, assumir e buscar uma maneira de reparar. Acho que essa conversa está acontecendo para a melhora da discussão desse tema. O legal é que muita gente está acompanhando essa live e nunca ouviu falar em gordofobia", disse a influenciadora.
O humorista ressaltou que não importa se o preconceito é intencional ou não, mas o efeito que causou em quem consumiu o conteúdo. "Não importa se você é, e a gente pode usar isso para todo o tipo de preconceito, se você teve a intenção ou não. O que importa é que aquilo passou. A gente pode até falar: Mas eu não quis ser gordofóbico, não quis ser machista, não quis ser racista, mas foi. Direta ou indiretamente, sem querer ou não, se você transmitiu essa mensagem, mesmo que sem intenção. E se passou gordofobia é porque alguma coisa saiu errada no meio do caminho".
Porchat acrescenta que o preconceito com o gordo está enraizado. "A gordofobia já está na gente e isso é uma coisa muito forte. Como a gente tem essa coisa da estética: Quero emagrecer para ficar mais bonito. Esse discurso já está na cabeça de todo mundo, é impressionante. No passado, olhando lá para trás, há vídeos gordofóbicos em que a piada é o gordo. Agora, a gente já entende a força que tem essa palavra. Então, acredito que estamos em uma constante evolução. Acho que essa conversa sobre gordofobia é uma ótima inclusão pra gente não ter uma luta seletiva. A gente tem que defender as pessoas", disse.
Para saber se uma piada pode ofender as pessoas com sobrepeso ou não, Bianca explicou: "Para você saber se uma pessoa é gordofóbica ou não, precisa se perguntar: 'Ah, se aquela piada fosse feita com uma pessoa magra, teria graça? Ah, teria'. Então, não é gordofóbica. Existe essa linha de pensamento. Porém, existe uma questão mais profunda que é: 'Esse vídeo ofendeu? Qual a mensagem e qual o efeito que faz na nossa sociedade?' Então, quando a gente se abre ao diálogo e se abre a discutir sobre críticas, a gente pode melhorar", afirmou a criadora de conteúdo.

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