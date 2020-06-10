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Vitão se hospeda na casa de Luísa Sonza e fãs sugerem romance

Segundo a cantora, os dois estão trabalhando em um projeto que será lançado em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2020 às 16:33

Publicado em 10 de Junho de 2020 às 16:33

 Os fãs dos cantores Luísa Sonza e Vitão estão duvidando se a relação dos dois é apenas de amizade. Isso porque o cantor paulista está hospedado na nova mansão de Sonza, localizada em Alphaville, em São Paulo.
Luísa Sonza falou de música escrita para a mãe no 'Conversa Com Bial'
A ex de Whindersson Nunes revelou que sua relação com Vitão é apenas profissional Crédito: TV Globo
Na última sexta-feira (6), o colunista Leo Dias, do Metrópole, compartilhou uma fotos dos dois em clima de intimidade na casa da cantora. Em resposta à coluna, Sonza disse que eles são apenas "bons amigos" e que estão juntos para realizar um novo projeto que será lançado em breve.
Apesar da declaração, muitos internautas acreditam que está rolando um clima de romance. Na madrugada desta quarta (10), ambos compartilharam nos Stories do Instagram imagens da mesma refeição, uma pizza.

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Vale lembrar que Sonza e Vitão protagonizam um videoclipe de romance na música "Bomba Relógio", lançada pela cantora ano passado. A faixa faz parte do seu primeiro álbum de estúdio "Pandora", que ainda conta com a participação de Pabllo Vittar e Gaab.
Luísa Sonza e Whindersson Nunes anunciaram a separação em abril deste ano. Desde então, a cantora teria deixado a casa dos dois, em São Paulo, e passado um tempo com os pais, no Rio Grande do Sul. Agora, no entanto, ela possuí sua própria residência.

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