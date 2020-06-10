Vitão se hospeda na casa de Luísa Sonza e fãs sugerem romance

Os fãs dos cantores Luísa Sonza e Vitão estão duvidando se a relação dos dois é apenas de amizade. Isso porque o cantor paulista está hospedado na nova mansão de Sonza, localizada em Alphaville, em São Paulo.

A ex de Whindersson Nunes revelou que sua relação com Vitão é apenas profissional Crédito: TV Globo

Na última sexta-feira (6), o colunista Leo Dias, do Metrópole, compartilhou uma fotos dos dois em clima de intimidade na casa da cantora. Em resposta à coluna, Sonza disse que eles são apenas "bons amigos" e que estão juntos para realizar um novo projeto que será lançado em breve.

Apesar da declaração, muitos internautas acreditam que está rolando um clima de romance. Na madrugada desta quarta (10), ambos compartilharam nos Stories do Instagram imagens da mesma refeição, uma pizza.

Vale lembrar que Sonza e Vitão protagonizam um videoclipe de romance na música "Bomba Relógio", lançada pela cantora ano passado. A faixa faz parte do seu primeiro álbum de estúdio "Pandora", que ainda conta com a participação de Pabllo Vittar e Gaab.