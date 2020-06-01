Fabio Porchat lança campanha para ajudar pequenos negócios durante a pandemia

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Assistiu aí a minha participação da Fátima? Então é o seguinte, você acha que eu posso ajudar o seu pequeno negócio até o fim do ano pra amenizar os efeitos da pandemia? ????????? Me manda um email no [email protected] me convencendo que devo escolher a sua empresa. Pode ser uma foto, um vídeo, um texto, use a criatividade aí! ????????? Vou colocar o pré requisito aqui nos stories com todos os detalhes, ok? Mas já saiba que, sua empresa precisa ????????? > ter CNPJ, uma plataforma de venda online (seja site, rede social, etc) um produto já existente e precificado! Já coloca essas informações no email!!!???????? Pelo menos três empresas serão escolhidas! Tô esperando o seu email! Você tem só 24 horas!