Fabio Porchat lança campanha para ajudar pequenos negócios durante a pandemia

Fabio Porchat, 36, está fazendo uma campanha nas redes sociais para ajudar pequenos negócios que estão sofrendo durante a pandemia do novo coronavírus. O humorista anunciou a novidade durante o programa Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda (1º).
O comediante se ofereceu como garoto-propaganda e pediu para que os pequenos empresários que desejam ter suas empresas divulgadas por ele enviem propostas até terça-feira (2). "A ideia é tentar doar um pouco, eu já estou doando dinheiro e agora estou doando a minha imagem", disse Porchat.
Para participar da campanha, os micro-empreendedores devem se inscrever enviando email ao endereço [email protected] com um texto e vídeos ou fotos sobre a empresa, que deve ter CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), uma plataforma de venda online (site ou rede social) e um produto já existente no mercado.
Os participantes têm 24 horas para entrar em contato. "Tô esperando o seu email!", escreveu o apresentador do "Que História É Essa?" (GNT). Na publicação diversas celebridades apoiaram a causa do humorista e elogiaram sua postura, entre elas Fernanda Gentil, Rafa Portugal, Marcos Veras, Vera Fischer, etc.
Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Fabio Porchat tem seguido o exemplo de outros artistas e apresentadores que estão gerando conteúdo nas redes sociais em meio à pandemia do novo coronavírus, que afetou diretamente o meio de entretenimento.
Falando sobre os mais variados assuntos, como política, arte e cultura, Porchat já entrevistou nomes como Érico Brás, Manuela D'avila, Tabata Amaral e Jonathan Azevedo.