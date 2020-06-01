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Solidariedade

Fabio Porchat lança campanha para ajudar pequenos negócios durante a pandemia

Humorista quer ser 'garoto-propaganda' para micro-empreendedores
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 15:04

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 15:04

O apresentador Fábio Porchat entrevistou no programa
O apresentador e humorista Fábio Porchat Crédito: Juliana Coutinho
Fabio Porchat, 36, está fazendo uma campanha nas redes sociais para ajudar pequenos negócios que estão sofrendo durante a pandemia do novo coronavírus. O humorista anunciou a novidade durante o programa Encontro com Fátima Bernardes nesta segunda (1º).
O comediante se ofereceu como garoto-propaganda e pediu para que os pequenos empresários que desejam ter suas empresas divulgadas por ele enviem propostas até terça-feira (2). "A ideia é tentar doar um pouco, eu já estou doando dinheiro e agora estou doando a minha imagem", disse Porchat.
Ver essa foto no Instagram

Assistiu aí a minha participação da Fátima? Então é o seguinte, você acha que eu posso ajudar o seu pequeno negócio até o fim do ano pra amenizar os efeitos da pandemia? ????????? Me manda um email no [email protected] me convencendo que devo escolher a sua empresa. Pode ser uma foto, um vídeo, um texto, use a criatividade aí! ????????? Vou colocar o pré requisito aqui nos stories com todos os detalhes, ok? Mas já saiba que, sua empresa precisa ????????? > ter CNPJ, uma plataforma de venda online (seja site, rede social, etc) um produto já existente e precificado! Já coloca essas informações no email!!!???????? Pelo menos três empresas serão escolhidas! Tô esperando o seu email! Você tem só 24 horas!

Uma publicação compartilhada por Fabio Porchat (@fabioporchat) em

Para participar da campanha, os micro-empreendedores devem se inscrever enviando email ao endereço [email protected] com um texto e vídeos ou fotos sobre a empresa, que deve ter CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica), uma plataforma de venda online (site ou rede social) e um produto já existente no mercado.
Os participantes têm 24 horas para entrar em contato. "Tô esperando o seu email!", escreveu o apresentador do "Que História É Essa?" (GNT). Na publicação diversas celebridades apoiaram a causa do humorista e elogiaram sua postura, entre elas Fernanda Gentil, Rafa Portugal, Marcos Veras, Vera Fischer, etc.

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Com mais de 5 milhões de seguidores no Instagram, Fabio Porchat tem seguido o exemplo de outros artistas e apresentadores que estão gerando conteúdo nas redes sociais em meio à pandemia do novo coronavírus, que afetou diretamente o meio de entretenimento.
Falando sobre os mais variados assuntos, como política, arte e cultura, Porchat já entrevistou nomes como Érico Brás, Manuela D'avila, Tabata Amaral e Jonathan Azevedo.

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