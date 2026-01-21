Volume de água na Cachoeira da Fumaça impressiona em Alegre

O grande volume de água chamou a atenção nesta quarta-feira (21) na Cachoeira da Fumaça, em Alegre, no Caparaó do Espírito Santo. Um vídeo divulgado nas redes sociais (veja acima) mostra como as chuvas impactaram o ponto turístico. No entanto, o gestor do Parque Estadual Cachoeira da Fumaça, Leoni Soares Contaifer, informou que o local segue aberto para visitação e que não há risco iminente. Apesar disso, a força da correnteza e o vento gerado pela queda-d’água dificultam naturalmente o acesso ao local.