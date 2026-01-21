Prefeitura de Marataízes cancela show sertanejo devido ao mau tempo

Charlles Alves de Azevedo, de 24 anos, (a esquerda) e Carlos Flavio dos Santos, 27 anos, (a direita), são, respectivamente, procurado e preso pela morte de João Pedro Roberto em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

A Polícia Civil está à procura de Charlles Alves de Azevedo, vulgo Charlim, de 24 anos, suspeito de matar João Pedro Roberto, de 29, em Primeiro de Maio, em Vila Velha. O crime aconteceu em 20 de novembro de 2025 e, segundo a investigação, também contou com a participação de Carlos Flavio dos Santos, conhecido como "Vinicius Junior", de 27 anos, preso em 27 de dezembro do ano passado. Conforme a corporação, o assassinato ocorreu devido à guerra entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP).

Caso alguém tenha informações pode ligar para 181 ou acessar o disquedenuncia181.es.gov.br. O adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município canela-verde, delegado Cleudes Júnior, explicou que a vítima havia trocado o TCP pelo PCV no mesmo período que Stanley dos Santos da Silva, mandante do primeiro ataque que originou a guerra entre organizações criminosas em Grande Santa Rita, em 2025.