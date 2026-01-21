A Gazeta - Agora

Prefeitura de Marataízes cancela show sertanejo devido ao mau tempo

Publicado em 21/01/2026 às 17h16

Um show que aconteceria em Marataízes, no litoral Sul do Espírito Santo, foi adiado devido às fortes chuvas que atingem todo o Estado nesta semana. De acordo com a prefeitura municipal, a dupla sertaneja Brenno e Matheus — conhecida pelo sucesso "Descer pra BC" — iria se apresentar na sexta-feira (23), na Praia Central. A medida foi divulgada na tarde desta quarta-feira (21) pelas redes sociais e a nova data do evento ainda não foi informada. 

Suspeito de matar jovem que olhou para casal durante briga em Linhares é preso

Publicado em 21/01/2026 às 17h23
Homem é baleado após discussão em bar em Linhares
Crime ocorrei no dia 15 de janeiro, em um bar no Centro de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

suspeito de matar Thiago Cardoso Silva, de 23 anos, em um bar no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo, no dia 15 de janeiro, se apresentou à polícia nesta quarta-feira (21) e foi preso. O homem estava foragido desde o dia do crime.

Testemunhas informaram à Polícia Militar que Thiago e um amigo estavam sentados em uma mesa próxima a um casal que discutia no estabelecimento. Em determinado momento, um olhar rápido na direção do casal teria sido interpretado pelo suspeito como provocação. Incomodado, o homem se levantou, foi até a mesa da vítima e iniciou uma discussão. O amigo de Thiago e um garçom tentaram conter o desentendimento, mas Renan sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima.

Polícia Civil solicitou a prisão preventiva e começou as buscas por Renan, que se apresentou seis dias depois acompanhado de um advogado na 16ª Delegacia Regional de Linhares. Como ele já tinha mandado de prisão em aberto, acabou preso imediatamente, confessou o crime e foi encaminhado a Penitenciaria Regional de Linhares, onde permanece à disposição da Justiça.

Lagoa de Carapebus se une ao mar e Prefeitura da Serra investiga interferência humana

Publicado em 21/01/2026 às 17h10
Moradores gravaram a lagoa já conectada ao mar nesta quarta-feira (21).

A Lagoa de Carapebus, na Serra, rompeu o banco de areia que a separa do mar e se conectou ao oceano nesta quarta-feira (21). Um vídeo enviado por um morador mostra a água agitada no ponto de encontro. O evento é conhecido como "estouro" ou "abertura da foz" e, apesar de parecer incomum, moradores comentaram em redes sociais que a situação já ocorreu outras vezes devido ao acumulo de água causado por fortes chuvas. A precipitação intensa no município nos últimos dias poderia justificar a junção, mas em nota, a prefeitura disse que investiga uma possível ação humana. 

"O rompimento da barreira ocorre de forma natural e é fundamental para a manutenção do equilíbrio do ecossistema local. Entretanto, há suspeitas de que o rompimento registrado em vídeos não tenha ocorrido de forma natural, mas tenha sido provocado por indivíduos da localidade, prática que configura crime ambiental. A Fiscalização de Meio Ambiente esteve no local, porém os autores não foram identificados até o momento", explicou a administração central. 

Caso a população tenha informações sobre os responsáveis pelo rompimento da laguna, as denúncias podem ser feitas à Fiscalização Ambiental por meio do aplicativo Colab ou pelo Disque Denúncia, no número 181.

Câmera registra desabamento de casa durante temporal em Rio Bananal

Publicado em 21/01/2026 às 16h11
Criança morreu após ficar soterrada no imóvel

Imagens de câmeras de monitoramento registraram a força do temporal que atingiu a área da Lagoa Jesuína, na cidade de Rio Bananal, na Região Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21) e resultou no desabamento de uma casa e morte de uma criança de 10 anos.

O registro, feito por volta das 4h40, mostra o momento em que a residência não resiste à força da chuva. A cena é rápida e impactante. Logo após a queda, a residência desaparece em meio à enxurrada, restando apenas destroços. Nela estavam 5 pessoas, sendo dois adultos e três crianças. O corpo dele foi localizado por volta das 9h da manhã e as equipes ainda trabalham para retirá-lo dos escombros. 

O município, segundo a Defesa Civil Estadual, foi onde mais choveu em 24h no Estado. 

Criança que morreu soterrada é identificada e estava na casa de vizinhos em Rio Bananal

Publicado em 21/01/2026 às 15h32
Otávio Viana Amaral, 10 anos, estava na casa dos vizinhos quando a casa desabou e foi levada pela enxurrada. Outras quatro pessoas que estavam na residência conseguiram se salvar; as equipes seguem trabalhando para retirar o corpo dos escombros
Máquinas pesadas auxiliam no trabalho de remoção dos escombros da residência em Rio Bananal; uma criança morreu soterrada Crédito: Divulgação/Prefeitura de Rio Bananal

O trabalho para retirar o corpo do menino Otávio Viana Amaral, de 10 anos, dos escombros de uma casa que desabou na região da Lagoa Jesuína, em Rio Bananal, no Norte do Espírito Santo, na madrugada desta quarta-feira (21), ainda continua. A remoção exige muito cuidado e precisa ser realizado de maneira minuciosa, segundo o Corpo de Bombeiros.

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento do desabamento que aconteceu por volta das 4h40, quando a residência foi levada pela enxurrada. No local estavam cinco pessoas, sendo dois adultos e três crianças. 

Os bombeiros foram acionados por volta das 5h30, mas o acesso à área estava interditado por queda de barreira, o que exigiu o uso de uma máquina da Prefeitura para liberar a via. Após a desobstrução, as equipes iniciaram as buscas e, quase quatro horas depois, por volta das 9h, o corpo da criança foi localizado sob os escombros e, desde então, as equipes atuam para fazer a remoção. os demais foram socorridos, segundo nota enviada pela prefeitura.

Rio Bananal registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo nas últimas 24 horas, com 310 milímetros, número muito acima da média prevista para todo o mês de janeiro, que era de cerca de 200 milímetros. O município permanece em alerta máximo, com risco de enchentes.

Homem é morto e duas pessoas são baleadas em ponto de ônibus na Serra

Publicado em 21/01/2026 às 12h06
Homem é morto a tiros em ponto de ônibus na Serra
Polícia Militar foi acionada e esteve no local Crédito: Leitor | A Gazeta

Um homem foi morto a tiros e duas pessoas baleadas na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Jardim da Serra, na Serra. Testemunhas contaram à Polícia Militar que o alvo estava em uma bicicleta quando parou em um ponto de ônibus e foi surpreendido por três homens, que desceram de um carro e dispararam. Ele não estava com documentos e, por isso, não foi identificado.

Outras duas pessoas que também estavam no local acabaram baleadas. Um homem de 34 anos foi atingido no braço, enquanto uma mulher de 27 anos ficou ferida na coxa. Ambos deram entrada em uma unidade de saúde do município.

Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado.

Incêndio destrói casa na Serra; veja vídeo

Publicado em 21/01/2026 às 10h59
Uma casa pegou fogo na madrugada desta quarta-feira, em Vista da Serra I, na Serra.

Uma casa pegou fogo na madrugada desta quarta-feira (21) no bairro Vista da Serra I, na Serra. O pedreiro José Alexandre da Silva contou para a reportagem da TV Gazeta que dormia no momento do incêndio e não sabe como as chamas começaram.

Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o fogo. Segundo José Alexandre, que morava sozinho no imóvel, a casa foi destruída. A Defesa Civil municipal esteve no local e interditou a residência.

De acordo com apuração da TV Gazeta, após o incêndio, a Defesa Civil identificou outro problema: para a construção da casa, o proprietário retirou parte da encosta sem realizar uma contenção adequada. Em períodos de chuva, a situação pode comprometer não apenas a estrutura do imóvel, mas também a de residências vizinhas.

O órgão ainda vai avaliar se a casa precisará ser demolida. Enquanto isso, José Alexandre foi acolhido pelo irmão, no bairro Feu Rosa, também na Serra.

*Com informações do repórter André Afonso, da TV Gazeta

Deslizamento de rochas interdita parcialmente estrada no interior de Alegre

Publicado em 21/01/2026 às 08h38
Desprendimento de rochas interdita parcialmente estrada entre Alegre
Desprendimento de rochas interditou parcialmente estrada que liga Alegre ao distrito de Anutiba, no Sul do Espírito Santo Crédito: Defesa Civil

Após as chuvas registradas desde a tarde de terça-feira (20), um desprendimento de rochas foi registrado durante a noite no km 57 da ES 181, que liga Alegre ao distrito de Anutiba, no Sul do Espírito Santo. De acordo com a Defesa Civil do município, a via segue parcialmente interditada, já que as rochas no local são de grande porte e dificultam a liberação total da pista.

Nesta quarta-feira (21), a Defesa Civil informou que está se deslocando para o trecho para avaliação da situação e adoção das medidas necessárias. Apesar do episódio, o município não registra pessoas desalojadas ou desabrigadas. A prefeitura informou que acionou o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) para liberação do trecho o quanto antes. 

Funcionário tranca suspeito e frustra tentativa de furto em concessionária em Vila Velha

Publicado em 20/01/2026 às 21h17
Carro alvo de tentativa de furto em concessionária de Vila Velha
Carro alvo de tentativa de furto em concessionária de Vila Velha Crédito: Divulgação | Guarda Municipal de Vila Velha

Um homem de 35 anos foi detido na tarde desta terça-feira (20) ao tentar furtar um automóvel que estava dentro de uma concessionária localizada na Avenida Carlos Lindenberg, no bairro Ataíde, em Vila Velha. Segundo a Guarda Municipal de Vila Velha, a equipe foi acionada pela própria concessionária após funcionários perceberem que o suspeito estava no interior de um veículo, um Nissan Kicks destinado a test drive, tentando ligá-lo com o uso de uma chave micha. O nome dele não foi divulgado.

Ao notar a ação, um funcionário conseguiu trancar o homem dentro do automóvel até a chegada dos agentes. O suspeito não portava nenhuma arma e foi detido no local. Após a abordagem, o indivíduo foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde a ocorrência foi registrada.

A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para mais informações sobre os procedimentos adotados. Quando houver retorno, o texto será atualizado.

Estradas são alagadas e moradores ficam isolados após chuvas em Ibiraçu

Atualizado em 20/01/2026 às 20h42
Comunidades rurais de Palmeiras e Santo Antônio registram alto volume de chuva; a Defesa Civil mantém alerta diante da previsão de mais temporais.

As fortes chuvas desta terça-feira (20) provocaram alagamentos e deixaram moradores isolados em Ibiraçu, na região Norte do Espírito Santo. As comunidades de Palmeiras e Santo Antônio, no interior do município, são as áreas mais afetadas até o momento, com estradas rurais completamente tomadas pela água e lama, dificultando a passagem de veículos pequenos.

Segundo a Defesa Civil, em Santo Antônio choveu cerca de 100 milímetros apenas nesta terça-feira. Já em Palmeiras, o volume chegou a 170 milímetros em dois dias, sendo 50 mm na segunda-feira (19) e 120 mm nesta terça. O grande volume de água elevou significativamente o nível do rio, que apresenta forte correnteza, mas ainda com capacidade de escoamento.

Com previsão de mais chuva, as equipes seguem monitorando a situação e, em caso de emergência, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros devem ser acionados.

Aves ameaçadas de extinção mantidas em cativeiro são apreendidas em Cachoeiro

Publicado em 20/01/2026 às 19h14
25 pássaros silvestres em cativeiro foram apreendidos em Cachoeiro, no Sul do ES
25 pássaros silvestres em cativeiro foram apreendidos em Cachoeiro, no Sul do ES Crédito: Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Uma fiscalização apreendeu 25 aves silvestres mantidas ilegalmente em cativeiro em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na segunda-feira (19). Segundo a Polícia Militar Ambiental, 14 dos pássaros são de espécies ameaçadas de extinção, o que configura crime ambiental com pena de multa e detenção de até um ano. Um Termo Circunstanciado de Ocorrência foi registrado.

Ao todo, foram resgatados um sabiá-laranjeira, um azulão, dois coleiros, dois tico-ticos, dois tizius, três catataus, três cigarras-verdadeiras, quatro galinhos-da-serra e sete trinca-ferros.

Uma semana após ser liberada, Ponte de Ferro é novamente interditada em Cachoeiro

Publicado em 20/01/2026 às 19h09
Ponte de Ferro é interditada novamente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES
Ponte de Ferro é interditada novamente em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do ES Crédito: Matheus Passos

A Ponte de Ferro, localizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, foi interditada mais uma vez pela Defesa Civil Municipal nesta terça-feira (20). Por conta das chuvas, o local foi fechado preventivamente à tarde para instalação de uma lona onde ocorreu um deslizamento de terra no início do mês. Após o ocorrido, a ponte ficou interditada por oito dias. A liberação ocorreu há uma semana, no dia 13 de janeiro. 

Suspeito de envolvimento em morte de mulher em Jaguaré é preso

Publicado em 20/01/2026 às 18h58
Angélica Aparecida de Oliveira foi assassinada após ser confundida com outra pessoa em agosto de 2023; quase três anos depois um dos envolvidos no crime foi preso durante a Operação Tolerância Zero
Suspeito de envolvimento na morte de mulher em Jaguaré é preso Crédito: PC ES

Um jovem de 22 anos suspeito de envolvimento no assassinato de Angélica Aparecida de Oliveira foi preso na manhã desta terça-feira (20), no bairro Barra Seca, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, por meio da Delegacia de Jaguaré, durante a operação Tolerância Zero, que tem como foco o combate aos homicídios. 

Angélica desapareceu em 27 de agosto de 2023, após sair de casa para trabalhar no Hospital Roberto Silvares, em São Mateus. Horas depois, o carro em que ela estava foi encontrado totalmente carbonizado às margens da Rodovia ES 356, na região do Córrego das Araras, com o corpo da vítima no interior. As investigações apontaram que Angélica foi baleada durante o trajeto para o trabalho. Os autores teriam confundido a vítima com outra pessoa e, ao perceberem o erro, levaram o veículo até uma área rural, onde atearam fogo no automóvel com ela ainda dentro.

Corpo é encontrado dentro de carro incendiado em Jaguaré
O corpo de Angelica foi encontrado dentro de carro incendiado em agosto de 2023, em Jaguaré  Crédito: Reprodução - Foto Leitor

Após monitoramento, os policiais localizaram o suspeito e realizaram a prisão. O homem foi encaminhado à 18ª Delegacia Regional de São Mateus, onde está à disposição da Justiça.

Temporal em Vila Velha causa queda de árvores, postes e moradores ficam sem energia

Publicado em 20/01/2026 às 18h12
Também houve acúmulo de água em alguns pontos das vias urbanas, de forma superficial; Defesa Civil acompanha situação no município

O temporal que atingiu Vila Velha nesta terça-feira (20) causou problemas em diversas partes do município. Na Rua Marinheiro Popeye, no bairro Ilha da Conceição, por exemplo, a queda de uma árvore de grande porte sobre a rede elétrica danificou quatro postes, deixando 66 clientes do entorno sem energia.

Uma equipe técnica da EDP esteve no local, isolou a área e eliminou o risco. Equipes da prefeitura e da concessionária atuam na poda da árvore e na recomposição da rede elétrica atingida, respectivamente. 

Também houve queda de árvores no Morro do Moreno e na Praia da Costa. Além disso, houve acúmulo de água em alguns pontos das vias urbanas, de forma superficial. Mesmo assim, segundo a administração municipal, todas as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais foram acionadas para reduzir o nível dos canais. No bairro Itaparica, até as 16h, os pluviômetros chegaram a registrar 27,6 milímetros de chuva em 24 horas, sendo o maior volume do município no período. A Defesa Civil acompanha situação. [Veja aqui como se mede a chuva]

Temporal derrubou árvores em Vila Velha
Temporal derrubou árvores na Ilha da Conceição, em Vila Velha. Uma delas caiu sobre um veículo Crédito: Vinicius Colini

Vila Velha está entre os municípios do Espírito Santo sob alerta vermelho do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso mais grave da escala, que indica risco de alagamentos devido às chuvas, é válido até o final da noite desta terça-feira (20).

Grávida leva pedrada na barriga ao tentar esclarecer furto de celular em Baixo Guandu

Publicado em 20/01/2026 às 18h03

Uma grávida de 40 anos foi ameaçada e agredida após tentar esclarecer o furto do celular do filho, na noite desta segunda-feira (19) no centro de Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. A mulher relatou à Polícia Militar que um homem teria furtado o aparelho e, ao procurar esclarecimentos, foi ameaçada e agredida pelo suspeito. Ela informou ainda que, após dizer que estava grávida, o homem arremessou um paralelepípedo em direção à barriga dela.

A PM realizou buscas na região, mas o homem não foi localizado. A vítima foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia. A Polícia Civil reforça que vítimas desse tipo de crime devem procurar a delegacia para registrar o caso ou acionar o disque-denúncia 181.

Ônibus do Transcol se envolvem em acidente em Viana

Publicado em 20/01/2026 às 17h28
O acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (20) na BR 101, em Viana
Um ônibus do Transcol bateu na traseira de outro, no trecho da BR 101 em Viana Crédito: Leitor | A Gazeta

Uma colisão traseira envolvendo dois ônibus do Sistema Transcol foi registrada na tarde desta terça-feira (20) na BR 101, no município de Viana. A Ecovias Capixaba informou que não houve feridos apesar dos estragos grandes nos veículos. Para o atendimento, foram acionados recursos operacionais como veículo de inspeção, guinchos e ambulância. Durante o trabalho das equipes, a faixa 2 da pista precisou ser interditada.

O tráfego no trecho foi totalmente liberado às 16h34. A reportagem entrou em contato com a Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) para obter mais informações sobre a colisão e aguarda um retorno.

Sooretama registra volume de chuva impressionante em menos de uma hora

Publicado em 20/01/2026 às 17h08
foram registrados vários pontos de alagamentos pela cidade, equipes da Defesa Civil atuam para minimizar os impactos

O volume de chuva registrado em Sooretama, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta terça-feira (20), chegou a 110 milímetros em pouco menos de uma hora, conforme informações da Defesa Civil. A intensidade do temporal provocou alagamentos e danos em diferentes pontos do município. Moradores chegaram a registrar em vídeo a intensidade do temporal.

Durante as vistorias realizadas nas áreas afetadas, a Defesa Civil constatou que cerca de 22 metros do acostamento da ES 358, que liga Linhares a Vila Valério, foram danificados pela força da água. O trecho foi sinalizado e, nesta quarta-feira, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos devem iniciar os reparos.

Não houve registro de desabrigados ou desalojados. Apenas um morador da localidade de Barro Roxo, interior do município, teve a casa invadida pela água. Ele conseguiu salvar parte dos pertences, mas alguns móveis que não puderam ser suspensos foram danificados. Apesar dos prejuízos materiais, não houve registro de danos mais graves.

Polícia pede ajuda para encontrar suspeito de assassinato em Vila Velha

Publicado em 20/01/2026 às 16h45
Charlles Alves de Azevedo, de 24 anos, (a esquerda) e Carlos Flavio dos Santos, 27 anos, (a direita), são, respectivamente, procurado e preso pela morte de João Pedro Roberto em Vila Velha
Charlles Alves de Azevedo, de 24 anos, (a esquerda) e Carlos Flavio dos Santos, 27 anos, (a direita), são, respectivamente, procurado e preso pela morte de João Pedro Roberto em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Polícia Civil está à procura de Charlles Alves de Azevedo, vulgo Charlim, de 24 anos, suspeito de matar João Pedro Roberto, de 29, em Primeiro de Maio, em Vila Velha. O crime aconteceu em 20 de novembro de 2025 e, segundo a investigação, também contou com a participação de Carlos Flavio dos Santos, conhecido como "Vinicius Junior", de 27 anos, preso em 27 de dezembro do ano passado. Conforme a corporação, o assassinato ocorreu devido à guerra entre as facções Primeiro Comando de Vitória (PCV) e Terceiro Comando Puro (TCP). 

Caso alguém tenha informações pode ligar para 181 ou acessar o disquedenuncia181.es.gov.br. O adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município canela-verde, delegado Cleudes Júnior, explicou que a vítima havia trocado o TCP pelo PCV no mesmo período que Stanley dos Santos da Silva, mandante do primeiro ataque que originou a guerra entre organizações criminosas em Grande Santa Rita, em 2025.

João então passou a tomar conta da boca Pingo D'Água, em Primeiro de Maio, o que desagradou os integrantes do TCP, que queriam tomar o comando da região e decidiram por matá-lo. "João Pedro foi surpreendido ao passar de bicicleta perto ao QG de Grande Santa Rita. A dupla atirou contra ele e Charlinho ainda pegou a arma que a vítima portava para continuar com os disparos", detalhou o delegado. 

Temporal provoca alagamentos e transtornos em Sooretama

Publicado em 20/01/2026 às 15h37
foram registrados vários pontos de alagamentos pela cidade, equipes da Defesa Civil atuam para minimizar os impactos

Um temporal atingiu a cidade de Sooretama, na região Norte do Espírito Santo, no começo da tarde desta terça-feira (20) e rapidamente causou problemas. A chuva foi tão intensa que vários bairros da cidade registraram alagamentos.

Em vídeos feitos por moradores, é possível perceber ruas completamente tomadas pela água. Na região de Barro Roxo, no interior, munícipes mostraram a dificuldade para sair de casa e o avanço da enxurrada, resultado da forte chuva. Outro ponto que chamou a atenção foi na ES 358, estrada que liga Linhares à Vila Valério. Nela, parte do acostamento ficou danificado.

De acordo com a Defesa Civil, as equipes estão em campo para identificar os pontos mais críticos e agir nos locais que precisam de atenção imediata.

Moradores de bairros da Serra registram chuva impressionante

Publicado em 20/01/2026 às 15h24
Município está entre as áreas sob alerta para acumulados elevados nas próximas 48 horas no Espírito Santo

As chuvas intensas que atingem a Serra (e outras cidades da Grande Vitória e no interior do ES) nesta terça-feira (20) chamou a atenção de moradores. Leitores enviaram à reportagem de A Gazeta fotos e vídeos (veja acima) que mostram a intensidade da precipitação em diferentes pontos do município, como Laranjeiras e Serra Sede.

Tempo fechado em Serra Sede nesta terça-feira (20)
A chuva e a nebulosidade praticamente encobriram o Mestre Álvaro visto de Serra Sede Crédito: Leitor | A Gazeta

A Serra está entre os municípios do Espírito Santo sob alerta de risco excepcional emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil, válido para esta terça (20) e quarta-feira (21). A previsão indica chuva persistente, com intensidade moderada a forte, além de possibilidade de descargas elétricas, trovoadas e ventos intensos.

De acordo com a Defesa Civil, em apenas dois dias o Estado pode registrar um volume de chuva igual ou superior à média esperada para todo o mês de janeiro, que gira em torno de 200 milímetros. O órgão orienta que a população acompanhe os avisos oficiais e fique atenta às mudanças nas condições do tempo ao longo do período. Procurada pela reportagem, a Defesa Civil da Serra informou às 16h que não foi acionada para nenhuma ocorrência no município.