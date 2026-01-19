Home
>
Clima no ES
>
Defesa Civil emite alerta de tempo severo para o ES até quinta-feira (22)

Defesa Civil emite alerta de tempo severo para o ES até quinta-feira (22)

O cenário é favorável à ocorrência de chuvas intensas, raios, trovoadas e rajadas de vento

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:57

Tempo fechado em Cachoeiro de Itapemirim; nublado; chuva; no centro da imagem o Morro das Adorinhas, onde fica torres de TV
Tempo fechado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Wilson Rodrigues

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de instabilidade atmosférica com risco moderado a alto de tempo severo para todo o território capixaba. A previsão meteorológica começa nesta segunda-feira (19) e vai até quinta-feira (22). O risco de acúmulo de chuva é maior nos dias 20 e 21 de janeiro.

Recomendado para você

O cenário é favorável à ocorrência de chuvas intensas, raios, trovoadas e rajadas de vento

Defesa Civil emite alerta de tempo severo para o ES até quinta-feira (22)

O aviso de maior risco vale para 44 cidades e o de cor laranja cobre todo o território capixaba

Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

Aviso vale até as 23h59 desta segunda-feira (19) e indica volume de até 50 mm por dia, com ventos entre 40 e 60 km/h

ES recebe novo alerta de chuvas intensas para todas as cidades

Na terça-feira (20), por exemplo, há probabilidade de até 80% para acumulados acima de 70 milímetros em grande parte do Estado, com chance de até 30% para volumes entre 100 e 150 milímetros. Na quarta (21) a previsão continua a mesma. Também pode haver raios, trovoadas e rajadas de vento. O tempo começa a firmar apenas na quinta-feira (22), com concentração de chuvas mais para o Centro-Sul. 

De acordo com a Defesa Civil, os volumes expressivos de chuva elevam o risco de alagamentos, enxurradas, inundações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e deslizamentos de terra, principalmente em áreas urbanas e regiões de encosta.

► Inmet emite alerta vermelho de acumulado de chuva para cidades do ES

Orientações à população

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES) orienta que a população acompanhe os boletins meteorológicos oficiais, evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa e não atravesse ruas alagadas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Leia mais

Imagem - Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

Imagem - ES recebe novo alerta de chuvas intensas para todas as cidades

ES recebe novo alerta de chuvas intensas para todas as cidades

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Caparaó ES Sul ES Norte Região Noroeste do ES

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais