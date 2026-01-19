Elevado acúmulo de chuva

Defesa Civil emite alerta de tempo severo para o ES até quinta-feira (22)

O cenário é favorável à ocorrência de chuvas intensas, raios, trovoadas e rajadas de vento

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:57

Tempo fechado em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado Crédito: Wilson Rodrigues

A Defesa Civil do Espírito Santo emitiu um alerta de instabilidade atmosférica com risco moderado a alto de tempo severo para todo o território capixaba. A previsão meteorológica começa nesta segunda-feira (19) e vai até quinta-feira (22). O risco de acúmulo de chuva é maior nos dias 20 e 21 de janeiro.

Na terça-feira (20), por exemplo, há probabilidade de até 80% para acumulados acima de 70 milímetros em grande parte do Estado, com chance de até 30% para volumes entre 100 e 150 milímetros. Na quarta (21) a previsão continua a mesma. Também pode haver raios, trovoadas e rajadas de vento. O tempo começa a firmar apenas na quinta-feira (22), com concentração de chuvas mais para o Centro-Sul.

De acordo com a Defesa Civil, os volumes expressivos de chuva elevam o risco de alagamentos, enxurradas, inundações, quedas de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e deslizamentos de terra, principalmente em áreas urbanas e regiões de encosta.

Orientações à população

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil do Espírito Santo (Cepdec-ES) orienta que a população acompanhe os boletins meteorológicos oficiais, evite áreas de risco durante períodos de chuva intensa e não atravesse ruas alagadas. Em caso de emergência, a recomendação é acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

