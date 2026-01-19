A Gazeta - Agora

Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

Publicado em 19/01/2026 às 11h59
Alertas laranja e vermelho estão em vigor no Espírito Santo Crédito: Inmet

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuva e alagamentos para o Espírito Santo. O primeiro é laranja e indica perigo potencial para todo o Estado durante esta segunda-feira (19). O segundo é vermelho, o mais grave da escala de risco, e prevê acumulado acima de 100 milímetros por dia para 44 cidades capixabas até o fim da noite de terça (20).

CIDADES SOB ALERTA VERMELHO

  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Aracruz
  6. Baixo Guandu
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Cariacica
  10. Castelo
  11. Colatina
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Fundão
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibiraçu
  21. Ibitirama
  22. Iconha
  23. Irupi
  24. Itaguaçu
  25. Itapemirim
  26. Itarana
  27. Iúna
  28. Jerônimo Monteiro
  29. João Neiva
  30. Laranja da Terra
  31. Marechal Floriano
  32. Muniz Freire
  33. Piúma
  34. Rio Novo do Sul
  35. Santa Leopoldina
  36. Santa Maria de Jetibá
  37. Santa Teresa
  38. São Roque do Canaã
  39. Serra
  40. Vargem Alta
  41. Venda Nova do Imigrante
  42. Viana
  43. Vila Velha
  44. Vitória

O alerta laranja indica chuvas volumosas nesta segunda-feira (19), com ventos que podem chegar a 100 km/h. Lembrando que o Espírito Santo está na rota do novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — fenômeno que traz chuvas intensas e persistentes.

