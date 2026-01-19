Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuva e alagamentos para o Espírito Santo. O primeiro é laranja e indica perigo potencial para todo o Estado durante esta segunda-feira (19). O segundo é vermelho, o mais grave da escala de risco, e prevê acumulado acima de 100 milímetros por dia para 44 cidades capixabas até o fim da noite de terça (20).