Vem chuva por aí: Inmet emite novos alertas laranja e vermelho para o ES
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu mais dois alertas de chuva e alagamentos para o Espírito Santo. O primeiro é laranja e indica perigo potencial para todo o Estado durante esta segunda-feira (19). O segundo é vermelho, o mais grave da escala de risco, e prevê acumulado acima de 100 milímetros por dia para 44 cidades capixabas até o fim da noite de terça (20).
CIDADES SOB ALERTA VERMELHO
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Aracruz
- Baixo Guandu
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Fundão
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibiraçu
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Marechal Floriano
- Muniz Freire
- Piúma
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Roque do Canaã
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
O alerta laranja indica chuvas volumosas nesta segunda-feira (19), com ventos que podem chegar a 100 km/h. Lembrando que o Espírito Santo está na rota do novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) — fenômeno que traz chuvas intensas e persistentes.