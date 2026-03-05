Home
ES recebe três alertas de chuvas intensas por três dias seguidos

Na escala do Inmet, os avisos são de menor grau de severidade e se prolongam entre quinta-feira (5) até sábado (7); confira as regiões impactadas

Carol Leal

Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:52

Alertas são válidos durante três dias em regiões diferentes do ES
Da esquerda para a direita: os alertas para quinta (5), sexta (6) e sábado (7) no Estado Crédito: Montagem/A Gazeta | Divulgação/Inmet

Três alertas amarelos (de menor grau de severidade) para chuvas e ventos intensos para o Espírito Santo foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quinta-feira (5). Os avisos são válidos até sábado (7) e indicam a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia [veja aqui como se mede chuva], com ventos que podem chegar a 60 km/h. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Durante a quinta-feira (5), sete cidades da região Norte do Estado estarão sob o alerta, sendo estas: Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.

Já na sexta-feira (6), as chuvas e ventania podem ocorrer em 19 cidades das regiões Sul e Caparaó:

  • Alegre
  • Apiacá
  • Atílio Vivácqua
  • Bom Jesus do Norte
  • Cachoeiro de Itapemirim
  • Divino São Lourenço
  • Dores do Rio Preto
  • Guaçuí
  • Ibitirama
  • Itapemirim
  • Jerônimo Monteiro
  • Marataízes
  • Mimoso do Sul
  • Muqui
  • Piúma
  • Presidente Kennedy
  • Rio Novo do Sul
  • São José do Calçado
  • Vargem Alta

O último alerta, que se estende entre 0h01m de sábado (7) até às 23h59, abrange a maior parte do território capixaba, excluindo apenas algumas cidades do extremo Norte e Noroeste próximas aos limites com Minas Gerais e o Sul da Bahia.

