Meteorologia

ES recebe três alertas de chuvas intensas por três dias seguidos

Na escala do Inmet, os avisos são de menor grau de severidade e se prolongam entre quinta-feira (5) até sábado (7); confira as regiões impactadas

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 5 de março de 2026 às 16:52

Da esquerda para a direita: os alertas para quinta (5), sexta (6) e sábado (7) no Estado Crédito: Montagem/A Gazeta | Divulgação/Inmet

Três alertas amarelos (de menor grau de severidade) para chuvas e ventos intensos para o Espírito Santo foram emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia nesta quinta-feira (5). Os avisos são válidos até sábado (7) e indicam a possibilidade de chover entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia [veja aqui como se mede chuva], com ventos que podem chegar a 60 km/h. No entanto, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Durante a quinta-feira (5), sete cidades da região Norte do Estado estarão sob o alerta, sendo estas: Conceição da Barra, Montanha, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros, Ponto Belo e São Mateus.

Já na sexta-feira (6), as chuvas e ventania podem ocorrer em 19 cidades das regiões Sul e Caparaó:

Alegre

Apiacá

Atílio Vivácqua

Bom Jesus do Norte

Cachoeiro de Itapemirim

Divino São Lourenço

Dores do Rio Preto

Guaçuí

Ibitirama

Itapemirim

Jerônimo Monteiro

Marataízes

Mimoso do Sul

Muqui

Piúma

Presidente Kennedy

Rio Novo do Sul

São José do Calçado

Vargem Alta

O último alerta, que se estende entre 0h01m de sábado (7) até às 23h59, abrange a maior parte do território capixaba, excluindo apenas algumas cidades do extremo Norte e Noroeste próximas aos limites com Minas Gerais e o Sul da Bahia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta