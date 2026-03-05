Sete cidades do ES estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais são

Sete cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo de chuvas intensas durante toda esta quinta-feira (5). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, nesses municípios pode chover até 50 milímetros por dia, com ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos é considerado baixo. Confira quais são as cidades: