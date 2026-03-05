A Gazeta - Agora

Sete cidades do ES estão sob alerta de chuvas intensas; veja quais são

Publicado em 05/03/2026 às 09h49
Tempo chuvoso
Aviso vale durante toda esta quinta-feira (5) Crédito: Ricardo Medeiros

Sete cidades do Espírito Santo estão sob alerta amarelo de chuvas intensas durante toda esta quinta-feira (5). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, nesses municípios pode chover até 50 milímetros por dia, com ventos que podem variar entre 40 e 60 km/h. Apesar disso, o risco de alagamentos é considerado baixo. Confira quais são as cidades:

  1. Conceição da Barra
  2. Montanha
  3. Mucurici
  4. Pedro Canário
  5. Pinheiros
  6. Ponto Belo
  7. São Mateus
