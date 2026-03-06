Confira detalhes

Fim de semana deve ter tempo aberto na maior parte do Espírito Santo

Apesar do alerta de chuvas no Estado, previsão do Incaper indica predomínio de sol na maior parte do Espírito Santo no sábado (7) e domingo (8)

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:29

Tempo no Espírito Santo vai mudar de sexta-feira (6) para sábado (7) Crédito: Fernando Madeira

Apesar de o Espírito Santo estar, no momento, sob alerta de chuvas, o fim de semana deve ter predomínio de tempo aberto em boa parte do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão indica pancadas de chuva com trovoadas apenas em áreas próximas à Região do Caparaó, no sábado (7) e no domingo (8).

Nesta sexta-feira (6), de acordo com o Incaper, a instabilidade ainda persiste em parte do território capixaba. A umidade transportada pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã no litoral Norte. Nos demais períodos, o tempo tende a ficar aberto.

No interior da Região Norte e no leste da Região Serrana, há previsão de chuva isolada ao longo do dia. Nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas aumentam e o vento sopra com intensidade fraca.

Sábado (7)

No sábado (7), o tempo aberto predomina em todo o Espírito Santo devido à atuação de ar seco associado a um sistema de alta pressão, que dificulta a formação de nuvens. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana próximos ao Caparaó. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem estáveis e o vento sopra fraco.

Grande Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 29 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 29 °C; Região Sul: mínima de 20 °C e máxima de 33 °C;

mínima de 20 °C e máxima de 33 °C; Região Serrana: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C;

mínima de 20 °C e máxima de 30 °C; Região Norte: mínima de 22 °C e máxima de 31 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 31 °C; Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 32 °C;

mínima de 21 °C e máxima de 32 °C; Região Nordeste: mínima de 23 °C e máxima de 32 °C.

Domingo (8)

No domingo (8), o tempo permanece aberto em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana, especialmente nas proximidades do Caparaó. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas máximas devem subir e o vento sopra fraco.

Grande Vitória: mínima de 22 °C e máxima de 30 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 30 °C; Região Sul: mínima de 20 °C e máxima de 34 °C;

mínima de 20 °C e máxima de 34 °C; Região Serrana: mínima de 20 °C e máxima de 31 °C;

mínima de 20 °C e máxima de 31 °C; Região Norte: mínima de 22 °C e máxima de 32 °C;

mínima de 22 °C e máxima de 32 °C; Região Noroeste: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C;

mínima de 21 °C e máxima de 33 °C; Região Nordeste: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

