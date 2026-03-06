Fim de semana deve ter tempo aberto na maior parte do Espírito Santo

Publicado em 6 de março de 2026 às 11:29
Apesar de o Espírito Santo estar, no momento, sob alerta de chuvas, o fim de semana deve ter predomínio de tempo aberto em boa parte do Estado, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A previsão indica pancadas de chuva com trovoadas apenas em áreas próximas à Região do Caparaó, no sábado (7) e no domingo (8).
Nesta sexta-feira (6), de acordo com o Incaper, a instabilidade ainda persiste em parte do território capixaba. A umidade transportada pelos ventos costeiros provoca chuva na madrugada e pela manhã no litoral Norte. Nos demais períodos, o tempo tende a ficar aberto.
No interior da Região Norte e no leste da Região Serrana, há previsão de chuva isolada ao longo do dia. Nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, não há previsão de chuva. As temperaturas mínimas aumentam e o vento sopra com intensidade fraca.
No sábado (7), o tempo aberto predomina em todo o Espírito Santo devido à atuação de ar seco associado a um sistema de alta pressão, que dificulta a formação de nuvens. A partir da tarde, podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana próximos ao Caparaó. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas permanecem estáveis e o vento sopra fraco.
No domingo (8), o tempo permanece aberto em todo o Espírito Santo até o fim da manhã. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva com trovoadas em trechos das regiões Sul e Serrana, especialmente nas proximidades do Caparaó. Nas demais áreas do Estado, não há previsão de chuva. As temperaturas máximas devem subir e o vento sopra fraco.
