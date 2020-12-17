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Em plena recuperação

Com Covid, Marco Ricca está bem disposto e pode ter alta da CTI, diz hospital

Equipe médica vai avaliar saída do centro de tratamento em breve
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 18:52

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:52

O ator Marco Ricca, de 58 anos, tem evoluído em seu quadro de Covid-19 e deverá receber alta do CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, em breve.
De acordo com o mais recente boletim médico divulgado pelo hospital, Ricca "segue apresentando evolução clínica, com melhora na função respiratória. O paciente está disposto e a equipe médica seguirá o acompanhando".
O ator Marco Ricca
O ator Marco Ricca Crédito: Globo / Paulo Belote
Além deles, outros atores receberam diagnóstico positivo para a Covid-19 recentemente, como a atriz Andréia Horta, 37, e Marieta Severo, 74, que chegou a ser internada, mas já teve alta. As duas já participavam das gravações da próxima novela das nove da Rede Globo, "Um Lugar ao Sol", de Lícia Manzo, quando contraíram a doença. Ricca também faz parte do elenco da trama, mas ainda não tinha iniciado as filmagens do seu personagem.

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