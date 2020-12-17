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Andressa Urach adia casamento e fala sobre a lua-de-mel: 'Estou muito empolgada'

O enlace deve ocorrer em uma pousada na região da Serra do Faxinal (SC)

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 11:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2020 às 11:23
Andressa Urach
Andressa Urach Crédito: Instagram/andressaurachoficial
Andressa Urach, 33, anunciou nesta quarta-feira (16) que adiou o casamento com Thiago Lopes, que ela apresentou para seus seguidores recentemente. A modelo e apresentadora, que se afastou da Universal e disse estar decepcionada com a igreja, contou que o atraso será de apenas alguns dias.
Inicialmente, os noivos se casariam na quinta-feira (17). Contudo, a cerimônia foi adiada para o próximo dia 21. "Como vamos fazer a cerimônia ao ar livre, decidimos mudar a data para que não ocorra chuva no dia", explicou ela. O enlace deve ocorrer em uma pousada na região da Serra do Faxinal, em Santa Catarina.
A ex-vice Miss Bumbum também contou que vai passar a lua-de-mel na República Dominicana. "Estou muito empolgada", garantiu. "Thiago é um presente de Deus na minha vida. Com ele me sinto segura e pela primeira vez me sinto amada e cuidada de verdade."
No começo do mês, Urach revelou que desistiu de voltar para São Paulo para ser apresentadora de TV a pedido do noivo. "Eu moro atualmente no Rio Grande do Sul, e em janeiro eu ia embora para Sao Paulo, pois o Cacau Oliver [assessor e empresário] ja tinha fechado um trabalho como apresentadora de TV la", contou. "Meu amor nao queria ficar longe de mim, pediu para eu nao ir embora e, entao, ele me pediu em namoro e na hora aceitei."

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"Apesar do pouco tempo de relacionamento, ja pensamos em casamento. Como ele e cristao e quer fazer as coisas certas, acabou de me pedir em noivado e ja comprou ate as nossas aliancas de casamento", afirmou na ocasião.
A princípio, ela havia dito que não divulgaria quem era o amado até oficializar a união, mas pouco depois publicou nas redes sociais a primeira foto ao lado do noivoe escreveu na legenda: "Para sempre, meu Thiago".
Thiago correspondeu a paixão nos comentários: "Para sempre, minha Andressa!" Agora, até a imagem do perfil de Andressa mostra um retrato dos dois juntos.

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