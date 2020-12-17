BBB 21: Boninho publica foto da nova decoração da casa e choca Leifert

Boninho e Rafael Portugal no CAT do BBB 20 Crédito: Divulgação/TV Globo

A preparação para a 21º edição do Big Brother Brasil está a todo vapor. Faltando quase um mês para a estreia, o diretor do programa, Boninho, 59, resolveu dar um spoiler para os telespectadores e internautas, e acabou surpreendendo até o apresentador Tiago Leifert.

Boninho publicou uma imagem de uma parte da decoração da casa, que cada ano muda os ambientes, e afirmou que esse ano será tudo bem colorido. "Como promessa é dívida... spoiler BBB 21", escreveu na legenda. Chocado com a postagem, Leifert deixou um comentário: "José do céu".

Em resposta, o diretor de televisão disse que acabou "não resistindo" ao fazer a visita na casa nesta quarta-feira (16). "Bem que você me falou para não tirar essa foto", acrescentou.

A finalista do BBB 20, Manu Gavassi, também fez questão de comentar a publicação de Boninho: "Gatilho", escreveu ela. O diretor, por sua vez, deu a dica: "Acho que você já esteve lá."

Bastante ativo nas redes sociais, em agosto deste ano, Boninho anunciou que a próxima edição do Big Brother Brasil não repetiria a novidade de trazer celebridades e influenciadores digitais, como foi no BBB 20. Entretanto, a decisão não foi para frente.