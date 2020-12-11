'BBB 20' desbanca 'Emily em Paris' e 'O Gambito da Rainha' no Google

Brothers e sisters na sala do "BBB 20" Crédito: TV Globo/Reprodução

20ª edição do Big Brother Brasil (Globo) terminou em abril, mas continua rendendo. Após ser anunciado como o programa que mais rendeu comentários nas redes sociais, o reality show agora aparece no ranking mundial de programas que mais geraram buscas no Google.

BBB 20 só perdeu para "Máfia dos Tigres" ("Tiger King"), minissérie documental da Netflix que ficou disponível a partir de março nos cerca de 190 países em que a plataforma alcança - aliás, trata-se do único programa do top 10 que não é da gigante do streaming. Mas está à frente de outros sucessos como "Emily em Paris" e "O Gambito da Rainha" (confira o ranking abaixo).

Outro destaque brasileiro nos rankings mundiais é o jogador de futebol Thiago Silva, 36. Ele foi o décimo nome ligado aos esportes em número de buscas. O top 10 tem nomes como Michael Jordan (2º), Tom Brady (4º) e Mike Tyson (5º). O único outro futebolista da lista é o uruguaio Luis Suárez, na sexta posição.

Já o BBB 20 também aparece em quinto lugar no ranking geral de buscas do Brasil, que é encabeçado pelo coronavírus . Ficou atrás também das buscas por auxílio emergencial, pelas eleições no Brasil e nos Estados Unidos.

E, claro, também encabeça a lista brasileira ligada aos programas de televisão. Nesse ranking, em segundo lugar, aparece a CNN Brasil, seguido por A Fazenda e as novelas "Bom Sucesso", "Amor de Mãe", "Fina Estampa", "Totalmente Demais", "Salve-se Quem Puder", "Éramos Seis" e "Avenida Brasil".

Três participantes do reality show da Globo também estão no ranking das personalidades mais buscadas do Brasil (confira abaixo). A mais bem colocada é Manu Gavassi , 27, que só ficou atrás de nomes ligados à política.