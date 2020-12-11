Capixaba Vera da Matta é homenageada em evento nacional de samba

Samba capixaba! A artista Vera da Matta Crédito: Reprodução/Instagram @vera.damatta.90

Vera da Matta é um dos nomes que vêm à mente de quem cresceu ouvindo samba no Espírito Santo quando alguém pede uma referência musical do Estado por aí. É por tanto que ela fez para a cena artística do gênero que será a grande homenageada capixaba do 3° Encontro Nacional das Mulheres na Roda de Samba, neste sábado (12), com live que será transmitida das 17h às 19h.

Da apresentação virtual, participarão outras artistas capixabas que vão compor o evento homônimo nacional, que também homenageará Elza Soares . O evento acontecerá simultaneamente na Capital capixaba e em mais 23 cidades do Brasil, além da Itália, Argentina, Portugal, Japão e Holanda, com o mesmo objetivo: o de valorizar as figuras femininas na música e no samba.

De tudo, o que deixou Vera mais feliz foi o reconhecimento por tantos anos de carreira. Tantos que ela nem consegue quantificar: Foram muitos, viu? Cantei no Salão Baden Powell, no Rio, em vários teatros de lá, em todos os teatros do Espírito Santo. Estou muito feliz e fui surpreendida com a notícia de que essas meninas lindas do samba queriam me homenagear. É uma alegria ter sido colocada como representante do samba capixaba. Vieram aqui (em casa), gravaram comigo, e estamos ansiosas para o sábado.

Aos 75 anos, no entanto, Vera não canta mais. Ela se aposentou da vida artística há, mais ou menos, dois anos, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Apesar de ter enfrentado a doença, não ficou com nenhuma sequela. O que é ótimo, Deus foi muito bom para mim. Imagina, alguém alegre como eu, não ter mais energia para celebrar? Mas Papai do Céu foi generoso a minha vida inteira, comemora.

A coordenadora do evento no Estado, Monique Rocha, ressalta que o movimento vem para levantar a bandeira da importância da mulher no samba e de tudo o que a participação feminina já fez para a história da música.

"Vários momentos importantes do samba foram protagonizados por mulheres, assim como, no nosso caso, por Vera da Matta. Carmen Miranda, Clara Nunes... São mulheres que apresentaram o samba para o mundo e levaram esse ritmo para todos. O evento é para lembrar da nossa história e dar visibilidade e oportunidade para as novas meninas", fala Monique.

Sobre essa nova safra, Vera também opina: Graças a Deus, as mulheres estão conquistando o lugar devido na arte. Eu enfrentei muito preconceito quando comecei a atuar por ser mulher. Nada tenho contra os homens terem seu espaço, mas as mulheres têm direito de estarem onde elas quiserem. Hoje fico feliz de ver as meninas fazendo história em todos esses cenários.

A coordenação local do evento é de Monique Rocha com produção de Larissy Soares e Jordana Catarina, direção musical de Bruna Medeiros e apresentação de Iamara Nascimento.

A sambista Monique Rocha Crédito: Naira Pinudo

PROGRAMAÇÃO

A apresentação será com grupo de mulheres em roda de samba durante todo o evento virtual, sendo: as cantoras Monique Rocha, Dorkas Nunes, Ana Cris e Fernanda Assis; e as instrumentistas Bruna Medeiros (cavaco), Dora Dali (violão), Andreia Tomé (banjo), Kátia Brandão (pandeiro), Raiane Silva (pandeiro), Raay Abranches (surdo), Fran Goullart (tantan), Francela Pandolfi (tantan), Cris Azevedo (cuíca); e participação especial da DJ Dani.

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