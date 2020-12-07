Vitória homenageia artistas e produtores com a Comenda Maurício de Oliveira

SÉRGIO BLANK

É escritora de ficção e pesquisadora em cinema. Ocupa a cadeira número 1 da Academia Espírito-Santense de Letras, possui prêmios literários obtidos por todo o País, tem contos em antologias no País e no exterior e mais de 15 livros publicados. Seu romance Ulpiana (2019) é semifinalista do prêmio internacional Oceanos (2020) e seu livro de contos Memória das Ruínas de Creta esteve entre os finalistas do prêmio Jabuti (1997). Participa da série Herdeiros de Saramago, da TVP1 portuguesa (ep.7), como convidada da escritora Andreia Del Fuego (2020). Bernadette Lyra nasceu em Conceição da Barra, em 1938. É formada em Letras, na Ufes, tem mestrado em Comunicação na UFRJ, doutorado em Cinema na USP e pós-doutorado na Université René Descartes/Sorbonne (Paris). Atuou como Secretária de Estado da Cultura do Espírito Santo (1996-1997). É sócia-fundadora da Sociedade Brasileira de Cinema e Audiovisual e várias vezes foi eleita para o Conselho Deliberativo e o Comitê Científico da Socine. É colunista quinzenal do caderno Opinião do jornal A Gazeta. É professora visitante da Universidade do Algarve (Portugal) e professora emérita da Ufes e professora visitante no Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCom) em Comunicação e Territorialidades/Ufes.



Músico profissional com 44 anos de carreira. Em 1966, iniciou seus estudos de violão com o professor Maurício de Oliveira; estudou harmonia funcional com Sérgio Benevenutto e Vilma Graça; fez aulas de aperfeiçoamento técnico para execução de violão e guitarra com Bruno Mangueira, Toninho Horta e Juarez Moreira; estudou técnica vocal com Pepê Castro Neves; cursou o primeiro ano de licenciatura em violão na Faculdade de Música do ES (Fames). Trabalhou ainda na área de educação como instrutor musical para crianças e adolescentes dentro do projeto Cajun, da Prefeitura de Vitória, e na Escola de Música do Espirito Santo. O músico e compositor iniciou sua carreira em Vitória nos anos de 1960, ao som da Bossa Nova e Beatles, e manteve uma ligação com sua terra e sua gente que perpassa por todas as suas canções. Participante dos mais importantes festivais de música realizados no país (Globo - 1969-1970) e integrante do movimento musical Clube da Esquina, Chico Lessa tem músicas gravadas por importantes artistas da MPB, tais como Boca Livre, Lô Borges e o lendário Som Imaginário, e uma longa vivência de amizade e trabalho com companheiros de estrada como Wagner Tiso, Marcio Borges, Murilo Antunes, Ana Terra, Naná Vasconcelos, 14 Bis, Beth Carvalho, Jorge Mautner, entre outros. Seus dois últimos CDs, No tom de sempre e Um guarda-chuva pra esquecer, foram produzidos por Toninho Horta, uma lenda internacional na área musical, ganhador do Prêmio Grammy Latino 2020. Ao lado de Andrea Ramos, participou do Prêmio Pixinguinha- Funarte- 2009, com o Cd Andrea Ramos canta Chico Lessa, produzido por Bruno Mangueira.



Nascida em 1928 na comunidade do Morro do Feijão, em João Neiva, Laura Felizardo, a Dona Laura, ficou reconhecida como uma das personalidades mais celebradas do congo capixaba, tradição que sua família foi uma das precursoras no Espírito Santo. Laura é consanguínea do povo africano Bantu, cujo grupo etnolinguístico influenciou profundamente a cultura afro-brasileira e capixaba. Colodino Felizardo, o bisavô de Laura, foi um dos responsáveis por trazer da África os ritmos do congo e implantado em solos capixabas. A cultura do congo é reconhecida como patrimônio imaterial desde 2014. Dona Laura faleceu em 7 de junho de 2020, aos 92 anos.



É cineclubista, pesquisadora, roteirista, produtora e realizadora de audiovisual desde os anos 80. Com formação em Odontologia, Margarete Taqueti iniciou sua carreira na cultura ainda na universidade, tendo experiências no teatro e no cinema. No cinema, assinou o roteiro de "Piúmas: Conchas", o primeiro da carreira, em 1987. Em 1992, produziu seu documentário "A Lira Mateense, a Musicalidade de um povo". Desde então, participa de pesquisas históricas, de conselhos de cultura, de curadorias de mostras e de realizações audiovisuais e autorais premiados ou não, de grande importância para a memória e para a filmografia do Espírito Santo. Em 2006, conquistou o 2º lugar na categoria Gestão Pública do Prêmio Cultura Viva, do Ministério da Cultura, com o projeto MoVA Caparaó  Mostra de Vídeo Ambiental da região do Caparaó, iniciativa que esteve sob coordenação de Margarete durante seis edições anuais, quando ela ocupava o cargo da Subgerência Audiovisual na Secretaria de Estado da Cultura (Secult). Entre os principais trabalhos, destacam-se: "Sob os nossos pés" (Doc/ ES/70/2018, longa metragem, em finalização. Co-direção Margarete Taqueti e Adriana Jacobsen); "As urnas dos Neves" (Doc/ES/30/2016); "A passageira" (35 mm. Ficção/ES/09/2006); Festa Na Sombra (Doc/30/ES/2005); "Relicário de um povo" (Doc/ES/56/2003); "Por quem os sinos dobram" (Doc/ES/15/2002); "Dietriste" (Videoarte/2001); "Menestrel" (Videoarte/2001); "Eu sou Buck Jones" (Ficção/ES/1997  Produção Executiva); "O Fantasma da Mulher Algodão" (16mm. Ficção/ 35/ 1995, Roteiro e Direção).

Membro fundador da Primeira Companhia Profissional de Dança Afro do Espírito Santo, o Negra-ô. Foi Coordenador do Curso de Dança da Escola Técnica de Teatro, Dança e Música Fafi, foi responsável pela elaboração e lançamento do Curso de Qualificação em Dança Afro Brasileira Cênica com o Método Mercedes Baptista do Museu Capixaba do Negro (Mucane). A história do artista Renato Santos se confunde com a trajetória do empoderamento das artes Afro Brasileira Cênica no Estado. Iniciado na sua tenra infância pelo seu avô, Prudêncio Mateus dos Santos, nas artes marciais, Afro Brasileira e Africana, na modalidade do jogo de Pernadas e Gambela e basula, nos anos 80 formou em Balé Clássico do Royal Balé e estudou a Dança Afro Brasileira Cênica do Método de Mercedes Baptista no Stúdio de Balé Lenira Borges. Na mesma década, ingressou na Ufes como aluno do curso de Educação Física, onde estudou o Método de Dança Moderna - Martha Graham, Método de Dança Contemporânea - Dança-Teatro - Pina Bausch e o Método dos Movimentos - Rudolf Laban. Como aluno universitário participou, junto com professores e outros alunos da iniciativa de profissionalização da categoria Dança Afro Brasileira Cênica. Atualmente é coordenador da ação multidimensional de avivamento da História da Diáspora Africana no Centro Histórico e do Morro Fonte Grande/Piedade, no Centro de Vitória.

