Festa de São Benedito da Serra vai até o dia 26 de dezembro em formato virtual

Festa de São Benedito 2020 será no formato semipresencial e virtual Crédito: Edson Reis

Festa de São Benedito, na Serra, que, em 2020, apostará no formato virtual, com poucos eventos em caráter semipresenciais. Prestes a completar 175 anos, o encontro acontece de sábado (5) a 26 de dezembro, com a exibição de documentários, lives e videoclipes no canal do evento no Antenada com as novas medidas de segurança sanitária, por conta da pandemia da Covid-19, mas sem perder a fé e suas raízes culturais, especialmente a tradição do congo. Assim será a, na Serra, que, em 2020, apostará no formato virtual, com poucos eventos em caráter semipresenciais. Prestes a completar 175 anos, o encontro acontece de sábado (5) a 26 de dezembro, com a exibição de documentários, lives e videoclipes no canal do evento no YouTube , além de uma carreata marcada para acontecer na sede do município.

"Essa é uma festa que traz em sua essência a alegria das pessoas, a dança, o canto, a união do povo e o povo na rua. Não tivemos outra escolha a não ser modificar o formato pensando no bem-estar da população, dos festeiros e das bandas de congo e de música, explica o presidente do centro organizador da festa, a Associação de Bandas de Congo da Serra, Lucas Barbosa.

Devido à pandemia do novo coronavírus, neste período de louvação a São Benedito, todas as festas que fazem parte do Ciclo Folclórico da Serra serão realizadas no formato semipresencial e virtual, como os eventos dos bairros Santiago, Pitanga, Serra Sede, Nova Almeida, Manguinhos e Jacaraípe.

A origem da Festa de São Benedito se dá a partir de um naufrágio de um navio negreiro chamado Palermo na costa capixaba. A lenda seria de que os náufragos pediram proteção a São Benedito e se agarraram ao mastro da embarcação, que acabou trazendo-os à terra firme. Os tripulantes, em gratidão, fizeram a promessa de homenagear anualmente o santo pela graça obtida. Desta promessa nasceu o hábito da fincada do mastro durante a festa do congo. O Dia de São Benedito é comemorado em 26 de dezembro, quando também se comemora o Dia do Serrano.

FESTA DE SÃO BENEDITO 2020

QUANDO : de sábado (5) a 26 de dezembro

: de sábado (5) a 26 de dezembro COMO ASSISTIR: pelo canal do evento no Youtube, com exibições gratuitas

PROGRAMAÇÃO