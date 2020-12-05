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Programação

Festa de São Benedito da Serra vai até o dia 26 de dezembro em formato virtual

Evento também terá programação semipresencial, como a carreata marcada para acontecer na sede do município
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 dez 2020 às 12:00

Publicado em 05 de Dezembro de 2020 às 12:00

Festa de São Benedito 2020 será no formato semipresencial e virtual
Festa de São Benedito 2020 será no formato semipresencial e virtual Crédito: Edson Reis
Antenada com as novas medidas de segurança sanitária, por conta da pandemia da Covid-19, mas sem perder a fé e suas raízes culturais, especialmente a tradição do congo.  Assim será a Festa de São Benedito, na Serra, que, em 2020, apostará no formato virtual, com poucos eventos em caráter semipresenciais. Prestes a completar 175 anos, o encontro acontece de sábado (5) a 26 de dezembro, com a exibição de documentários, lives e videoclipes no canal do evento no YouTube, além de uma carreata marcada para acontecer na sede do município.

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"Essa é uma festa que traz em sua essência a alegria das pessoas, a dança, o canto, a união do povo e o povo na rua. Não tivemos outra escolha a não ser modificar o formato pensando no bem-estar da população, dos festeiros e das bandas de congo e de música, explica o presidente do centro organizador da festa, a Associação de Bandas de Congo da Serra, Lucas Barbosa.
Devido à pandemia do novo coronavírus, neste período de louvação a São Benedito, todas as festas que fazem parte do Ciclo Folclórico da Serra serão realizadas no formato semipresencial e virtual, como os eventos dos bairros Santiago, Pitanga, Serra Sede, Nova Almeida, Manguinhos e Jacaraípe.
A origem da Festa de São Benedito se dá a partir de um naufrágio de um navio negreiro chamado Palermo na costa capixaba. A lenda seria de que os náufragos pediram proteção a São Benedito e se agarraram ao mastro da embarcação, que acabou trazendo-os à terra firme. Os tripulantes, em gratidão, fizeram a promessa de homenagear anualmente o santo pela graça obtida. Desta promessa nasceu o hábito da fincada do mastro durante a festa do congo. O Dia de São Benedito é comemorado em 26 de dezembro, quando também se comemora o Dia do Serrano.

FESTA DE SÃO BENEDITO 2020

  • QUANDO: de sábado (5) a 26 de dezembro
  • COMO ASSISTIR: pelo canal do evento no Youtube, com exibições gratuitas

PROGRAMAÇÃO

  • 05/12 - Sábado
  • 16h - Exibição da Orquestra de Congo, com a participação do Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica/ES e a Banda Estrela dos Artistas

  • 13/12 - Domingo
  • 15h - Exibição de documentário sobre a Cortada do Mastro

  • 19/12  Sábado
  • 16h - Exibição de documentário com Festeiros e Artesãos do Congo e vídeos das Bandas de Congo Mirim

  • 25/12 - Sexta
  • 17h - Carreata de São Benedito pelas ruas da Serra Sede
  • 20h - Festival Mestre Antônio Rosa, com exibição dos documentários - "Alma de Congo" (Glecy Coutinho) e "O Congueiro do Santo Preto" (Fábio Carvalho) - e videoclipes com as Bandas de Congo da Serra

  • 26/12 - Sábado
  • 16h - Exibição de documentário sobre a Puxada e Fincada do Mastro e live com a Banda de Congo da Serra e Banda Estrela dos Artistas

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