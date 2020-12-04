Empresários sugerem shows com mesas e sem idosos no ES, diz secretária

Shows, eventos e cinema drive-in continuam permitidos no Espírito Santo (imagem representativa) Crédito: Reprodução/Instagram @regismioto

O governo do Estado recebeu na tarde desta quinta-feira (3) um grupo de empresários do entretenimento capixaba que representa a Associação Brasileira dos Produtores de Evento (Abrape) do Espírito Santo . O encontro não só serviu para debater projeções de retomada do setor como também para os produtores levarem propostas alternativas de como shows e outras apresentações podem acontecer mesmo em meio à pandemia da Covid-19

(Dentro do que os empresários propuseram), poderiam acontecer apresentações culturais com mesas, distância entre essas mesas e com todos os serviços sendo feitos nas mesas. A máscara só seria retirada pelos frequentadores na hora de comer ou beber. E nesse núcleo, que seja por mesas ou baias, a preferência seria por pessoas da mesma família ou do mesmo convívio social. Esse é o modelo que temos com possibilidade de uma apresentação cultural, uma banda... E sempre de forma que as pessoas não se aproximem, falou.

A secretária de Estado da Gestão e Recursos Humanos Lenise Loureiro Crédito: Ricardo Medeiros

Segundo a secretária, esses possíveis eventos teriam que respeitar as diretrizes que já existem hoje para festas coorporativas, que estão liberadas no Espírito Santo para até 300 pessoas . As medidas impostas pelo protocolo da Saúde do Estado são de lotação de uma pessoa para cada cinco metros quadrados, distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, higienização com álcool e ausência de pista de dança ou elementos que induzam à aglomeração.

"A população tem que dar as mãos e fazer a diferença no controle da pandemia. Todos nós temos papel de vigilância em torno dos protocolos e de suas aplicações " Lenise Loureiro - Secretária de Estado da Gestão e Recursos Humanos

Dentro das propostas que os produtores levaram ao governo, também constam ideias para realização desses shows com capacidade aumentada, para até 500 pessoas, dado o tamanho de alguns aparelhos culturais. Há até ideias de formas para isolar as pessoas em grupos, dentro dos espaços, seja em famílias ou do mesmo convívio, como em baias. É uma forma de fazer com que as pessoas fiquem mais separadas. Mas nos foi entregue esse ofício e ele está sob análise, conclui.

INGRESSOS À VENDA