Covid-19: Guarapari vai decretar regras específicas para o verão

Praia do Morro, em Guarapari, registra grande número de frequentadores mesmo em meio à pandemia do coronavírus no Espírito Santo Crédito: TV Gazeta/Reprodução

De acordo com a prefeitura, o documento já está em fase de elaboração e deve sair em breve, apesar de não ter data para ser publicado. A reportagem apurou que o texto vai contemplar todos os setores que sejam sensíveis à cidade e à atividade turística, como funcionamento de estabelecimentos, comércio e protocolos de saúde.

Trecho do posicionamento do órgão enviado à Gazeta diz ainda que serão intensificadas as ações de fiscalização contra festas clandestinas, seguindo a proibição que o governo do Estado mantém acerca dessas atividades do entretenimento.

INGRESSOS PARA SHOWS

Sobre a venda de ingressos antecipada, sem haver liberação para o evento acontecer, o Procon de Guarapari diz que, em parceria com o Ministério Público do Estado (MPES) e empresas responsáveis pelos shows, faz ações para que as produtoras deixem claro, no ato de compra, sobre uma possível devolução do valor pago pelo ingresso, caso os shows não aconteçam.

O consumidor precisa ficar informado das circunstâncias em torno da realização do evento e não pode ser prejudicado por falha na informação, termina trecho do posicionamento da prefeitura enviado à reportagem.

NOTAS DA PREFEITURA NA ÍNTEGRA

"A Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) informa o município está elaborando uma legislação própria referente ao período de verão. Vale lembrar que o Estado já determinou uma proibição de realização de eventos. Diante dessa proibição, a Septran informa que serão intensificadas as fiscalizações."