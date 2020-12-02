Linhares tem 18 dias de Virada Cultural on-line com 98 artistas; programação

O cantor Filipe Fantin Crédito: Reprodução/Instagram @filipefantinoficial

Entre os dias 2 e 20 de dezembro, a Virada Cultural de Linhares vai oferecer pela internet - e de graça - shows, oficinas e debates com, aproximadamente, 98 artistas que fazem parte da programação do evento. Pela pandemia da Covid-19 e protocolos de isolamento social, tudo será transmitido ao vivo por site especial criado pela prefeitura.

Esta será a quinta edição do evento, que até 2019 aconteceu de forma presencial. Somadas as apresentações, há opções para quem curte música, teatro, estudos clássicos, contação de história e exibição de documentários.

"Os artistas estarão preparados para se apresentar tomando todos os cuidados necessários. Já o público, de casa, também fica seguro e continua entretido e prestigiando os nossos artistas da terra. Assim, a Virada Cultural de Linhares contribui com o setor, que teve suas atividades paralisadas na pandemia, e ainda ajuda a manter os protocolos de saúde " Ivan Salvador Filho - Secretário de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer de Linhares

O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pontua que a realização da quinta edição da Virada Cultural de Linhares, mostra o compromisso do município em continuar investindo na cultura local na pandemia.

"Estamos passando por um momento terrível e é preciso se reinventar com algumas atividades. Um exemplo disso será a realização da quinta edição da Virada Cultural de Linhares que nesta temporada será totalmente virtual. Isso mostra que mesmo em tempos difíceis continuamos investindo na cultura linharense, com a proposta de fortalecermos ainda mais este setor e darmos continuidade na valorização e criação de oportunidades aos nossos artistas que tanto contribuem para nossa cultura", afirmou o prefeito.

Dois dos grandes destaques da agenda são os shows de Felipe Fantin, o Wesley Safadão capixaba, que sobe ao palco virtual dia 13, a partir das 15h45, e Fernanda Pádua, que se apresenta no dia 20, a partir das 17h15, com Contos e Cantos de Carnaval. Confira a programação completa!

PROGRAMAÇÃO

02/12 - Quarta-feira



18h - 18h45  Abertura



18h45 - 20h - Live show Cantar na Live com Xandim



20h - 21h15 - Live show Banda Agridoce





03/12 - Quinta-feira



18h - 19h - Oficina de Artesanato: Trabalho em Couro, com Thiago Custódio



19h - 20h - Exposição de Artesanato: Mostra Individual de Smart Art, com Adimilson



20h - 21h - Apresentação Culturas Urbanas: R-mix Eletromusic, com DJ Rildo





04/12 - Sexta-feira



17h30 - 18h30 - Apresentação de Artes Plásticas: Arte e Fato, com Edson Zucatelli



18h30 - 19h30 - Apresentação Artes Circenses: Mostra Aérea



19h30 - 20h45 - Live DJ Racha Pop





05/12  Sábado



14h45 - 15h45 - Espetáculo de Dança: Dança de Salão com Marisangela Bispo



15h45 - 17h - Live de Congo São Benedito



17h - 18h15 - Live Show Dayanne Rosa



18h15 - 19h30 - Live Show 15 Anos de Música, com Wescley Custódio



19h30 - 20h45 - Live Show Alex dos Teclados



20h45 - 22h - Graverskeppers Live





06/12  Domingo



14h45 - 16h - Live Show Música Gospel



16h - 17h15 - Show das Dolls



17h15 - 18h30 - Live Show Banda Black White



18h30 - 19h45 - Live Show Elcio Playnejo



19h45 - 21h - Live Show Banda The Club



21h - 22h15 - Live Show Dupla Diego e Priscilla





07/12 - Segunda-feira



17h30 - 18h30 - Mostra Artesanal de Crochê e Bordado, com Mônica Gama



18h30 - 19h30 - Live Show André Maximo



19h30 - 20h30 - Apresentação Cultura Popular: Live Capoeira Grupo Enficam



20h30 - 21h30 - Apresentação Culturas Urbanas: Rádio Ao Vivo, com Anderson Cliffer



21h30 - 22h30 - Live Show Banda Lady Dai





08/12 - Terça-feira



17h - 18h - Painel Literário - Experiências de autores. Convidadas Bella Nogueira (Bella Nogueira em (Re) Descobrindo Linhares e Millena Fratelli (Fotolivro Outras Faces)



18h - 19h - Apresentação de Artesanato: Os Bonecos da Dona Creuza



19h - 20h - Oficina de Capoeira Recreativa para Crianças, com Tatiane Bragança



20h - 21h - Apresentação Roda Cultural FAI



21h - 22h - Show Amigos da AMBAV





09/12 - Quarta-feira



18h - 19h - Painel Experiências no Audiovisual. Convidados: Cainã Morelato (Videoclipe "Meu tempo) e Gibran Mafra (Curta-metragem "A Lágrima)



19h - 20h - Mostra de Artesanato com Produtos Reciclados, com Maria da Conceição Dantas



20h - 21h15 - Live Show Laura Viana





10/12 - Quinta-feira



18h - 19h - Oficina de Manuseio de Equipamentos Musicais, com Carlos Alberto



19h - 20h - Live de Capoeira e Maculele



20h - 21h - Cultura Tradicional: Roda de Varanda - Arte para Vida



21h - 22h - Live Música para todos





11/12 - Sexta-feira



17h30 - 18h30 - Espetáculo de Dança: Julius Dancin Day's



18h30 - 19h30 - Live Hip-Hop Element's



19h30 - 20h45 - Live Show Stonin' Out



20h45 - 22h - Jann Brito Live Show Sotaque de Dendê





12/12  Sábado



14h45 - 15h45 - Painel Literário: Experiência de Autores. Convidadas: Gerliane Pereira (O serial Killer) e Gerliene Coutinho (Islandream)



15h45 - 17h - Live Show Sertanejo Allan Bertol



17h - 18h15 - Live Show Moda de Viola com Samuel Violeiro



18h15 - 19h30 - Espetáculo Teatral "Da Semente ao Fruto"



19h30 - 20h45 - Live Show Jotta Acustico



20h45 - 22h - Live Show Banda Alamanaques





13/12  Domingo



14h45 - 15h45 - Oficina de Forró Pé de Serra



15h45 - 17h - Live Show Nosso Som - Filipe Fantin



17h - 18h15 - Live Show Swingão do Eli



18h15 - 19h30 - Live Show Jr do Cavaco



19h30 - 20h45 - Live Show Franciele e Rodolpho



20h45 - 22h - Serenata de Bruna Calente





14/12 - Segunda-feira



17h - 18h - Experiência no Audiovisual. Criação de Documentários. Convidados: Janio Gama (Bairos de Linhares: uma breve história), Watila Pires (A história do skate do skate linharense) e Douglas de Abreu (Pontos culturais e turísticos de Linhares)



18h - 19h - Oficina de Artesanato: Painel com Flores de Papel, com Andreia Almeida



19h - 20h - Cultura Tradicional: Live show Capoeira e suas histórias, com Sidronio dos Santos



20h - 21h - Culturas Urbanas: Live com DJ Wesley





15/12 - Terça-feira



17h - 18h - Painel Literário: Experiências de autores. Convidados: Professor Pereira (Escritores linharenses: suas práticas de leitura e escrita) e Penha Valani (Experiências de leitura durante a pandemia)



18h - 19h - Culturas Urbanas: Live Poesia Const MC

19h - 20h - Diversidade Cultural: Cultura Gastronômica





16/12 - Quarta-feira



18h - 19h - Painel Literário: Experiências de autores. Convidadas: Therezinha Durão (Resenhas: O futebol em Linhares) e Geísa Galvão (Laura no Reino do Chocolate)



19h - 20h - Oficina de Música: Educação Musical com Gardeli Costa



20h - 21h15 - Live Musical Claudionor Show





17/12 - Quinta-feira



17h30 - 18h30 - Painel Experiências: Preservação do Patrimônio Histórico de Linhares. Convidados: Patricia Corrêa (Digitalização dos registros iconográficos da grande Artista Nice Avanza) e Joabi Pereira (Antique: A arte de colecionar e a preservação de bens culturais de Linhares)



18h30 - 19h30 - Cultura Tradicional: Encontro Cultural de Capoeira



19h30 - 20h45 - Live Show Forró Pé de Serra



20h45 - 22h - Live Rocha o Nó





18/12 - Sexta-feira



17h30 - 18h30 - Oficina de Artesanato: Live Quadros de Areia, com Jovane Petri



18h30 - 19h30 - Live Capoeira para todos



19h30 - 20h45 - Live Minha Vida é Musica



20h45 - 22h - Live Show Cainã e a Vizinhança do Espelho





19/12  Sábado



14h45 - 15h45 - Culturas Urbanas: Live Grafitt Art KS



15h45 - 17h - Live Show Forrozão Retro



17h - 18h15 - Live Fubica na Garagem



18h15 - 19h30 - Live Show - Projeto X



19h30 - 20h45 - Live Show Carol Gava Acustico



20h45 - 22h - Live Show Canções do meu Brasil



22h - 23h - Live Show Wanderley e Fabricio





20/12  Domingo



14h45 - 16h - Live Musical Minhas Canções



16h - 17h15 - Live Sunset



17h15 - 18h30 - Fernanda Pádua em Contos e Cantos de Carnaval



18h30 - 19h45 - Live show banda Circo Mágico



19h45 - 21h - José Elpidio In Concert



21h - 22h15 - Live Show Single Back



SERVIÇO