Linhares tem 18 dias de Virada Cultural on-line com 98 artistas; programação

Entre os dias 2 e 20 de dezembro, a Virada Cultural de Linhares vai oferecer pela internet - e de graça - shows, oficinas e debates com, aproximadamente, 98 artistas que fazem parte da programação do evento. Pela pandemia da Covid-19 e protocolos de isolamento social, tudo será transmitido ao vivo por site especial criado pela prefeitura.
Esta será a quinta edição do evento, que até 2019 aconteceu de forma presencial. Somadas as apresentações, há opções para quem curte música, teatro, estudos clássicos, contação de história e exibição de documentários.
"Os artistas estarão preparados para se apresentar tomando todos os cuidados necessários. Já o público, de casa, também fica seguro e continua entretido e prestigiando os nossos artistas da terra. Assim, a Virada Cultural de Linhares contribui com o setor, que teve suas atividades paralisadas na pandemia, e ainda ajuda a manter os protocolos de saúde "
O prefeito de Linhares, Guerino Zanon, pontua que a realização da quinta edição da Virada Cultural de Linhares, mostra o compromisso do município em continuar investindo na cultura local na pandemia.
"Estamos passando por um momento terrível e é preciso se reinventar com algumas atividades. Um exemplo disso será a realização da quinta edição da Virada Cultural de Linhares que nesta temporada será totalmente virtual. Isso mostra que mesmo em tempos difíceis continuamos investindo na cultura linharense, com a proposta de fortalecermos ainda mais este setor e darmos continuidade na valorização e criação de oportunidades aos nossos artistas que tanto contribuem para nossa cultura", afirmou o prefeito.
Dois dos grandes destaques da agenda são os shows de Felipe Fantin, o Wesley Safadão capixaba, que sobe ao palco virtual dia 13, a partir das 15h45, e Fernanda Pádua, que se apresenta no dia 20, a partir das 17h15, com Contos e Cantos de Carnaval. Confira a programação completa!
PROGRAMAÇÃO
- 02/12 - Quarta-feira
- 18h - 18h45 Abertura
- 18h45 - 20h - Live show Cantar na Live com Xandim
- 20h - 21h15 - Live show Banda Agridoce
- 03/12 - Quinta-feira
- 18h - 19h - Oficina de Artesanato: Trabalho em Couro, com Thiago Custódio
- 19h - 20h - Exposição de Artesanato: Mostra Individual de Smart Art, com Adimilson
- 20h - 21h - Apresentação Culturas Urbanas: R-mix Eletromusic, com DJ Rildo
- 04/12 - Sexta-feira
- 17h30 - 18h30 - Apresentação de Artes Plásticas: Arte e Fato, com Edson Zucatelli
- 18h30 - 19h30 - Apresentação Artes Circenses: Mostra Aérea
- 19h30 - 20h45 - Live DJ Racha Pop
- 05/12 Sábado
- 14h45 - 15h45 - Espetáculo de Dança: Dança de Salão com Marisangela Bispo
- 15h45 - 17h - Live de Congo São Benedito
- 17h - 18h15 - Live Show Dayanne Rosa
- 18h15 - 19h30 - Live Show 15 Anos de Música, com Wescley Custódio
- 19h30 - 20h45 - Live Show Alex dos Teclados
- 20h45 - 22h - Graverskeppers Live
- 06/12 Domingo
- 14h45 - 16h - Live Show Música Gospel
- 16h - 17h15 - Show das Dolls
- 17h15 - 18h30 - Live Show Banda Black White
- 18h30 - 19h45 - Live Show Elcio Playnejo
- 19h45 - 21h - Live Show Banda The Club
- 21h - 22h15 - Live Show Dupla Diego e Priscilla
- 07/12 - Segunda-feira
- 17h30 - 18h30 - Mostra Artesanal de Crochê e Bordado, com Mônica Gama
- 18h30 - 19h30 - Live Show André Maximo
- 19h30 - 20h30 - Apresentação Cultura Popular: Live Capoeira Grupo Enficam
- 20h30 - 21h30 - Apresentação Culturas Urbanas: Rádio Ao Vivo, com Anderson Cliffer
- 21h30 - 22h30 - Live Show Banda Lady Dai
- 08/12 - Terça-feira
- 17h - 18h - Painel Literário - Experiências de autores. Convidadas Bella Nogueira (Bella Nogueira em (Re) Descobrindo Linhares e Millena Fratelli (Fotolivro Outras Faces)
- 18h - 19h - Apresentação de Artesanato: Os Bonecos da Dona Creuza
- 19h - 20h - Oficina de Capoeira Recreativa para Crianças, com Tatiane Bragança
- 20h - 21h - Apresentação Roda Cultural FAI
- 21h - 22h - Show Amigos da AMBAV
- 09/12 - Quarta-feira
- 18h - 19h - Painel Experiências no Audiovisual. Convidados: Cainã Morelato (Videoclipe "Meu tempo) e Gibran Mafra (Curta-metragem "A Lágrima)
- 19h - 20h - Mostra de Artesanato com Produtos Reciclados, com Maria da Conceição Dantas
- 20h - 21h15 - Live Show Laura Viana
- 10/12 - Quinta-feira
- 18h - 19h - Oficina de Manuseio de Equipamentos Musicais, com Carlos Alberto
- 19h - 20h - Live de Capoeira e Maculele
- 20h - 21h - Cultura Tradicional: Roda de Varanda - Arte para Vida
- 21h - 22h - Live Música para todos
- 11/12 - Sexta-feira
- 17h30 - 18h30 - Espetáculo de Dança: Julius Dancin Day's
- 18h30 - 19h30 - Live Hip-Hop Element's
- 19h30 - 20h45 - Live Show Stonin' Out
- 20h45 - 22h - Jann Brito Live Show Sotaque de Dendê
- 12/12 Sábado
- 14h45 - 15h45 - Painel Literário: Experiência de Autores. Convidadas: Gerliane Pereira (O serial Killer) e Gerliene Coutinho (Islandream)
- 15h45 - 17h - Live Show Sertanejo Allan Bertol
- 17h - 18h15 - Live Show Moda de Viola com Samuel Violeiro
- 18h15 - 19h30 - Espetáculo Teatral "Da Semente ao Fruto"
- 19h30 - 20h45 - Live Show Jotta Acustico
- 20h45 - 22h - Live Show Banda Alamanaques
- 13/12 Domingo
- 14h45 - 15h45 - Oficina de Forró Pé de Serra
- 15h45 - 17h - Live Show Nosso Som - Filipe Fantin
- 17h - 18h15 - Live Show Swingão do Eli
- 18h15 - 19h30 - Live Show Jr do Cavaco
- 19h30 - 20h45 - Live Show Franciele e Rodolpho
- 20h45 - 22h - Serenata de Bruna Calente
- 14/12 - Segunda-feira
- 17h - 18h - Experiência no Audiovisual. Criação de Documentários. Convidados: Janio Gama (Bairos de Linhares: uma breve história), Watila Pires (A história do skate do skate linharense) e Douglas de Abreu (Pontos culturais e turísticos de Linhares)
- 18h - 19h - Oficina de Artesanato: Painel com Flores de Papel, com Andreia Almeida
- 19h - 20h - Cultura Tradicional: Live show Capoeira e suas histórias, com Sidronio dos Santos
- 20h - 21h - Culturas Urbanas: Live com DJ Wesley
- 15/12 - Terça-feira
- 17h - 18h - Painel Literário: Experiências de autores. Convidados: Professor Pereira (Escritores linharenses: suas práticas de leitura e escrita) e Penha Valani (Experiências de leitura durante a pandemia)
- 18h - 19h - Culturas Urbanas: Live Poesia Const MC
- 19h - 20h - Diversidade Cultural: Cultura Gastronômica
- 16/12 - Quarta-feira
- 18h - 19h - Painel Literário: Experiências de autores. Convidadas: Therezinha Durão (Resenhas: O futebol em Linhares) e Geísa Galvão (Laura no Reino do Chocolate)
- 19h - 20h - Oficina de Música: Educação Musical com Gardeli Costa
- 20h - 21h15 - Live Musical Claudionor Show
- 17/12 - Quinta-feira
- 17h30 - 18h30 - Painel Experiências: Preservação do Patrimônio Histórico de Linhares. Convidados: Patricia Corrêa (Digitalização dos registros iconográficos da grande Artista Nice Avanza) e Joabi Pereira (Antique: A arte de colecionar e a preservação de bens culturais de Linhares)
- 18h30 - 19h30 - Cultura Tradicional: Encontro Cultural de Capoeira
- 19h30 - 20h45 - Live Show Forró Pé de Serra
- 20h45 - 22h - Live Rocha o Nó
- 18/12 - Sexta-feira
- 17h30 - 18h30 - Oficina de Artesanato: Live Quadros de Areia, com Jovane Petri
- 18h30 - 19h30 - Live Capoeira para todos
- 19h30 - 20h45 - Live Minha Vida é Musica
- 20h45 - 22h - Live Show Cainã e a Vizinhança do Espelho
- 19/12 Sábado
- 14h45 - 15h45 - Culturas Urbanas: Live Grafitt Art KS
- 15h45 - 17h - Live Show Forrozão Retro
- 17h - 18h15 - Live Fubica na Garagem
- 18h15 - 19h30 - Live Show - Projeto X
- 19h30 - 20h45 - Live Show Carol Gava Acustico
- 20h45 - 22h - Live Show Canções do meu Brasil
- 22h - 23h - Live Show Wanderley e Fabricio
- 20/12 Domingo
- 14h45 - 16h - Live Musical Minhas Canções
- 16h - 17h15 - Live Sunset
- 17h15 - 18h30 - Fernanda Pádua em Contos e Cantos de Carnaval
- 18h30 - 19h45 - Live show banda Circo Mágico
- 19h45 - 21h - José Elpidio In Concert
- 21h - 22h15 - Live Show Single Back
SERVIÇO
- 5ª Virada Cultural de Linhares
- Data: de 2 a 20 de dezembro de 2020
- Plataforma: programação será transmitida ao vivo pelo site da prefeitura (clique aqui)
- Informações: pelo Instagram da Prefeitura de Linhares