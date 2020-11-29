Sem deixar a tradição, Encontro Nacional de Folias de Reis de Muqui será virtual

Folias de Reis de Muqui no ano de 2018. Dessa vez, a celebração será online. Crédito: Fernando Madeira

O município de Muqui , na região sul do Espírito Santo , sediará mais uma vez o Encontro Nacional de Folias de Reis. A manifestação folclórica e religiosa ocorrerá entre os dias 3 e 5 de dezembro. Porém, diante da pandemia do Coronavírus , a festa sofreu algumas alterações em seu formato. Após 70 anos de tradição, essa será a primeira edição que acontecerá de forma digital, através da exibição das apresentações nos canais oficiais do evento.

Facebook. Organizadora do encontro, Iná Abreu lamenta que, neste ano, grupos de outros Estados não conseguirão participar. Ela explica que precisou reduzir o número de participantes por causa do contexto da pandemia e reforça que os grupos não sairão nas ruas, como acontecia nas edições anteriores. Por outro lado, o público poderá assistir o evento em suas casas, através das transmissões que serão realizadas no Youtube

(confira a programação completa no fim do texto). Os grupos de Muqui e dos municípios vizinhos à cidade sede - Atílio Vivácqua, Cachoeiro de Itapemirim e Neste ano, 20 grupos do Espírito Santo participarão da festa. Os grupos de Muqui e dos municípios vizinhos à cidade sede - Apiacá Mimoso do Sul - farão apresentações numa lives, programada para o dia 5 de dezembro. De acordo com os organizadores, existirá um protocolo de segurança para não ocorrer uma possível propagação da Covid-19. Já os grupos de outros municípios gravarão antecipadamente as suas apresentações para serem exibidas no evento.

Iná acredita que a Folia de Reis em Muqui representa a identidade cultural do município e, por isso, realizar a festa tem uma importância para o povo local, que assiste à adoração aos Reis Magos desde 1950. Nós estamos completando 70 anos de encontro. Não poderíamos deixar de fazer de jeito nenhum, né. É importante manter a tradição e não deixar interromper. Porque são 70 anos ininterruptos, comenta a organizadora.

Folias de Reis em Muqui. Crédito: Fernando Madeira

70 ANOS DE HISTÓRIA

A Folia de Reis é uma comemoração católica, que celebra a adoração aos Reis Magos e está ligada às festividades natalinas. No Brasil, a manifestação religiosa e cultural também é considerada uma manifestação folclórica.

Neste festejo, os participantes do reisado  como são chamados os grupos  saem pelas ruas caracterizados, cantando e tocando instrumentos. Eles passam de porta em porta, relembrando a viagem dos três Reis Magos para presentear Jesus Cristo em seu nascimento e pedem contribuições para a festa do santo no seu dia.

As bandas possuem duas características básicas: uma bandeira e um conjunto musical, que acompanham os foliões em suas andanças. Cada grupo é formado por 11 elementos representando os apóstolos, um Mestre da folia, um tipo de líder espiritual, e dois Palhaços, que representam Herodes e os soldados que perseguiram o Menino Jesus.

Grupos saem às ruas caracterizados, cantando e tocando instrumentos. Crédito: Fernando Madeira

O Encontro Nacional de Folias de Reis de Muqui é o maior e mais antigo do país, sendo realizado desde 1950 de forma ininterrupta. A festa tem origem europeia, já que a tradição começou no velho continente durante a Idade Média, e foi trazida ao Brasil pelos portugueses. No século XIX, as Folias ganharam força no país, principalmente em regiões ligadas à cafeicultura.

SERVIÇO

70º Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui

Quando: de 3 e 5 de dezembro

de 3 e 5 de dezembro Onde: o evento será exibido pelos canais oficiais do evento, no Facebook (Folias de Reis Muqui ES) e no Youtube (Folia de Reis)

o evento será exibido pelos canais oficiais do evento, no Facebook (Folias de Reis Muqui ES) e no Youtube (Folia de Reis) Gratuito

PROGRAMAÇÃO

03 DE DEZEMBRO - Quinta-feira



10h: Abertura oficial com live comemorativa sobre a programação do 70º Encontro Nacional de Folia de Reis.

Abertura oficial com live comemorativa sobre a programação do 70º Encontro Nacional de Folia de Reis. 18 às 19h: Publicação de vídeos-depoimentos nos stories.

Publicação de vídeos-depoimentos nos stories. 19 às 21h: Bate-papo virtual  Tema: A Folia de Reis no contexto histórico do Estado.

04 DE DEZEMBRO - Sexta-feira

18 às 19h: Postagens em redes sociais de imagens e posts sobre edições anteriores, conscientização sobre a Covid-19 e sobre a cidade de Muqui.

Postagens em redes sociais de imagens e posts sobre edições anteriores, conscientização sobre a Covid-19 e sobre a cidade de Muqui. 19 às 21h: Bate-papo virtual  Tema: Cultura popular em tempos de pandemia.

05 DE DEZEMBRO - Sábado

10h: Abertura.



Abertura. 10h05: Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.



Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis. 10h10: Apresentação Ao Vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente do Desengano, do Mestre Luiz Augusto Prúcoli (Muqui/ES)

Apresentação Ao Vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente do Desengano, do Mestre Luiz Augusto Prúcoli (Muqui/ES) 10h30: Apresentação Live gravada das Folias de Reis São Benedito, do Mestre Francisco Manto Vanello (Afonso Cláudio/ES) e Folia de Reis Santa Rita de Cássia, do Mestre Wyhago Cosme Costa Pimentel (Alegre/ES).

Apresentação Live gravada das Folias de Reis São Benedito, do Mestre Francisco Manto Vanello (Afonso Cláudio/ES) e Folia de Reis Santa Rita de Cássia, do Mestre Wyhago Cosme Costa Pimentel (Alegre/ES). 10h45: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente, do Mestre Antônio Pedro Alves Mendes (Atílio Vivacqua/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente, do Mestre Antônio Pedro Alves Mendes (Atílio Vivacqua/ES). 11h10: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Três Reis Magos de Caete, do Mestre Adilson Carvalho (Jerônimo Monteiro/ES).

Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Três Reis Magos de Caete, do Mestre Adilson Carvalho (Jerônimo Monteiro/ES). 11h15: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Amanhã do Tororo, do Mestre José Elias Saluci (Muqui/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Amanhã do Tororo, do Mestre José Elias Saluci (Muqui/ES). 11h40: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Sebastião Cordero de Souza (Bom Jesus de Norte/ES).

Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Sebastião Cordero de Souza (Bom Jesus de Norte/ES). 11h45: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Norte do Sumidouro, do Mestre José Rosa Caridade (Muqui/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Norte do Sumidouro, do Mestre José Rosa Caridade (Muqui/ES). 13h: Locução - Abertura da programação da tarde / Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.

Locução - Abertura da programação da tarde / Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis. 13h05: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Gloriosa, do Mestre João Geraldo Ribeiro (Muqui/ES).



Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Gloriosa, do Mestre João Geraldo Ribeiro (Muqui/ES). 13h25: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis de Conceição do Castelo, do Mestre Alvim Rocha da Silva (Conceição do Castelo/ES).

Apresentação da Live gravada da Folia de Reis de Conceição do Castelo, do Mestre Alvim Rocha da Silva (Conceição do Castelo/ES). 13h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Dos Primos, do Mestre Alessandro Ribeiro Florencio (Apiacá/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Dos Primos, do Mestre Alessandro Ribeiro Florencio (Apiacá/ES). 13h55: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Reis do Oriente, do Mestre Angelo Gasparelo (Mimoso do Sul/ES).

Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Reis do Oriente, do Mestre Angelo Gasparelo (Mimoso do Sul/ES). 14h: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Mar, do Mestre Rogerio Vieira Machado (Cachoeiro de Itapemirim/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Mar, do Mestre Rogerio Vieira Machado (Cachoeiro de Itapemirim/ES). 14h25: Apresentação da Live gravada Folia de Reis Estrela do Luar, do Mestre Antonio Alves Barros Filho (Atílio Vivacqua/ES).

Apresentação da Live gravada Folia de Reis Estrela do Luar, do Mestre Antonio Alves Barros Filho (Atílio Vivacqua/ES). 14h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Paz do Oriente, do Mestre Jose Inácio de Souza (Muqui/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Paz do Oriente, do Mestre Jose Inácio de Souza (Muqui/ES). 14h55: Apresentação da Live gravada Folia de Reis Santos Reis Nossa Senhora Aparecida, do Mestre Geneci Ferreira Berudio (Venda Nova do Imigrante/ES).

Apresentação da Live gravada Folia de Reis Santos Reis Nossa Senhora Aparecida, do Mestre Geneci Ferreira Berudio (Venda Nova do Imigrante/ES). 15h25: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Adimar Ferreira de Souza (Venda Nova do Imigrante/ES) e Folia de Reis Nossa Senhora de Fatima, do Mestre Alessandro da Silva Gumieiro (São José do Calçado/ES).

Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Adimar Ferreira de Souza (Venda Nova do Imigrante/ES) e Folia de Reis Nossa Senhora de Fatima, do Mestre Alessandro da Silva Gumieiro (São José do Calçado/ES). 15h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Guia do Mártir São Sebastião, do Mestre Jose Rodrigues de Souza (Muqui/ES).

Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Guia do Mártir São Sebastião, do Mestre Jose Rodrigues de Souza (Muqui/ES). 15h55: Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.

Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis. 16h: Live com benção do Padre da Paróquia São João Batista.

Live com benção do Padre da Paróquia São João Batista. 16h30: Seminário Digital - Tema: 70 anos do Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui.

Seminário Digital - Tema: 70 anos do Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui. 19h: Lançamento do e-book comemorativo/Encerramento.