Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cultura

Sem deixar a tradição, Encontro Nacional de Folias de Reis de Muqui será virtual

A manifestação folclórica relembra a viagem dos três Reis Magos para presentear Jesus Cristo em seu nascimento. Com a pandemia do coronavírus, a celebração será exibida na internet
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2020 às 15:00

Publicado em 29 de Novembro de 2020 às 15:00

Data: 30/12/2018 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ
Folias de Reis de Muqui no ano de 2018. Dessa vez, a celebração será online. Crédito: Fernando Madeira
O município de Muqui, na região sul do Espírito Santo, sediará mais uma vez o Encontro Nacional de Folias de Reis. A manifestação folclórica e religiosa ocorrerá entre os dias 3 e 5 de dezembro. Porém, diante da pandemia do Coronavírus, a festa sofreu algumas alterações em seu formato. Após 70 anos de tradição, essa será a primeira edição que acontecerá de forma digital, através da exibição das apresentações nos canais oficiais do evento.
Organizadora do encontro, Iná Abreu lamenta que, neste ano, grupos de outros Estados não conseguirão participar. Ela explica que  precisou reduzir o número de participantes por causa do contexto da pandemia e reforça que os grupos não sairão nas ruas, como acontecia nas edições anteriores. Por outro lado, o público poderá assistir o evento em suas casas, através das transmissões que serão realizadas no Youtube e Facebook.
Neste ano, 20 grupos do Espírito Santo participarão da festa (confira a programação completa no fim do texto). Os grupos de Muqui e dos municípios vizinhos à cidade sede - ApiacáAtílio VivácquaCachoeiro de Itapemirim e Mimoso do Sul - farão apresentações numa lives, programada para o dia 5 de dezembro. De acordo com os organizadores, existirá um protocolo de segurança para não ocorrer uma possível propagação da Covid-19. Já os grupos de outros municípios gravarão antecipadamente as suas apresentações para serem exibidas no evento.
Iná acredita que a Folia de Reis em Muqui representa a identidade cultural do município e, por isso, realizar a festa tem uma importância para o povo local, que assiste à adoração aos Reis Magos desde 1950. Nós estamos completando 70 anos de encontro. Não poderíamos deixar de fazer de jeito nenhum, né. É importante manter a tradição e não deixar interromper. Porque são 70 anos ininterruptos, comenta a organizadora.
Data: 27/01/2019- ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ
Folias de Reis em Muqui. Crédito: Fernando Madeira

70 ANOS DE HISTÓRIA

A Folia de Reis é uma comemoração católica, que celebra a adoração aos Reis Magos e está ligada às festividades natalinas. No Brasil, a manifestação religiosa e cultural também é considerada uma manifestação folclórica.
Neste festejo, os participantes do reisado  como são chamados os grupos  saem pelas ruas caracterizados, cantando e tocando instrumentos. Eles passam de porta em porta, relembrando a viagem dos três Reis Magos para presentear Jesus Cristo em seu nascimento e pedem contribuições para a festa do santo no seu dia.
As bandas possuem duas características básicas: uma bandeira e um conjunto musical, que acompanham os foliões em suas andanças. Cada grupo é formado por 11 elementos representando os apóstolos, um Mestre da folia, um tipo de líder espiritual, e dois Palhaços, que representam Herodes e os soldados que perseguiram o Menino Jesus.
Data: 30/12/2018 - ES - Muqui - Reportagem Especial Culturas. Folias de Reis - Editoria: Caderno Dois - Foto: Fenando Madeira - GZ
Grupos saem às ruas caracterizados, cantando e tocando instrumentos. Crédito: Fernando Madeira
O Encontro Nacional de Folias de Reis de Muqui é o maior e mais antigo do país, sendo realizado desde 1950 de forma ininterrupta. A festa tem origem europeia, já que a tradição começou no velho continente durante a Idade Média, e foi trazida ao Brasil pelos portugueses. No século XIX, as Folias ganharam força no país, principalmente em regiões ligadas à cafeicultura.

SERVIÇO

  • 70º Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui
  • Quando: de 3 e 5 de dezembro
  • Onde: o evento será exibido pelos canais oficiais do evento, no Facebook (Folias de Reis Muqui ES) e no Youtube (Folia de Reis)
  • Gratuito

PROGRAMAÇÃO

  • 03 DE DEZEMBRO - Quinta-feira 
  • 10h: Abertura oficial com live comemorativa sobre a programação do 70º Encontro Nacional de Folia de Reis.
  • 18 às 19h: Publicação de vídeos-depoimentos nos stories.
  • 19 às 21h: Bate-papo virtual  Tema: A Folia de Reis no contexto histórico do Estado.
  • 04 DE DEZEMBRO - Sexta-feira
  • 18 às 19h: Postagens em redes sociais de imagens e posts sobre edições anteriores, conscientização sobre a Covid-19 e sobre a cidade de Muqui.
  • 19 às 21h: Bate-papo virtual  Tema: Cultura popular em tempos de pandemia.
  • 05 DE DEZEMBRO - Sábado
  • 10h: Abertura.
  • 10h05: Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.
  • 10h10: Apresentação Ao Vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente do Desengano, do Mestre Luiz Augusto Prúcoli (Muqui/ES)
  • 10h30: Apresentação Live gravada das Folias de Reis São Benedito, do Mestre Francisco Manto Vanello (Afonso Cláudio/ES) e Folia de Reis Santa Rita de Cássia, do Mestre Wyhago Cosme Costa Pimentel (Alegre/ES).
  • 10h45: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Oriente, do Mestre Antônio Pedro Alves Mendes (Atílio Vivacqua/ES).
  • 11h10: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Três Reis Magos de Caete, do Mestre Adilson Carvalho (Jerônimo Monteiro/ES).
  • 11h15: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Amanhã do Tororo, do Mestre José Elias Saluci (Muqui/ES).
  • 11h40: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Sebastião Cordero de Souza (Bom Jesus de Norte/ES).
  • 11h45: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Norte do Sumidouro, do Mestre José Rosa Caridade (Muqui/ES).
  • 13h: Locução - Abertura da programação da tarde / Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.
  • 13h05: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Gloriosa, do Mestre João Geraldo Ribeiro (Muqui/ES).
  • 13h25: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis de Conceição do Castelo, do Mestre Alvim Rocha da Silva (Conceição do Castelo/ES).
  • 13h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Dos Primos, do Mestre Alessandro Ribeiro Florencio (Apiacá/ES).
  • 13h55: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Reis do Oriente, do Mestre Angelo Gasparelo (Mimoso do Sul/ES).
  • 14h: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela do Mar, do Mestre Rogerio Vieira Machado (Cachoeiro de Itapemirim/ES).
  • 14h25: Apresentação da Live gravada Folia de Reis Estrela do Luar, do Mestre Antonio Alves Barros Filho (Atílio Vivacqua/ES).
  • 14h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Paz do Oriente, do Mestre Jose Inácio de Souza (Muqui/ES).
  • 14h55: Apresentação da Live gravada Folia de Reis Santos Reis Nossa Senhora Aparecida, do Mestre Geneci Ferreira Berudio (Venda Nova do Imigrante/ES).
  • 15h25: Apresentação da Live gravada da Folia de Reis Estrela Guia, do Mestre Adimar Ferreira de Souza (Venda Nova do Imigrante/ES) e Folia de Reis Nossa Senhora de Fatima, do Mestre Alessandro da Silva Gumieiro (São José do Calçado/ES).
  • 15h30: Apresentação Ao vivo da Folia de Reis Estrela Guia do Mártir São Sebastião, do Mestre Jose Rodrigues de Souza (Muqui/ES).
  • 15h55: Exibição do Vídeo Registro dos 70 anos do Encontro Folia de Reis.
  • 16h: Live com benção do Padre da Paróquia São João Batista.
  • 16h30: Seminário Digital - Tema: 70 anos do Encontro Nacional de Folia de Reis de Muqui.
  • 19h: Lançamento do e-book comemorativo/Encerramento.
*Daniel Reis é aluno do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Erik Oakes.

LEIA MAIS SOBRE CULTURA

Consciência Negra: 6 livros para ler não apenas no 20 de novembro

Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, não vai reabrir em 2020

Fechado por pandemia, Museu Capixaba do Negro só reabre em 2021

Igreja de Conceição da Barra: inscrição para restauro é novamente prorrogada

Live da peça de Matheus Ceará no ES bate 2 milhões de espectadores

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nova geração do Toyota RAV4 vem direto do Japão com motorização híbrida de 239 cv
Imagem de destaque
Associação critica afastamento de colegas de PM que matou casal em Cariacica
Imagem de destaque
Alemanha cria mecanismo de busca para saber se ancestrais eram nazistas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados