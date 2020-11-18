Fechado desde o início da pandemia do novo coronavírus, o Centro Cultural Sesc Glória, localizado no Centro de Vitória, não vai reabrir em 2020. Mesmo com a liberação do Governo do Estado para reabertura de cinemas, teatros e galerias de arte com regras de distanciamento, o complexo só deve voltar a funcionar em 2021, segundo a coordenadora cultural do Sesc Glória, Rita Sarmento.
Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, não vai reabrir em 2020
"Vamos esperar uma flexibilidade maior das regras para segurança dos funcionários e da população. Não dá para abrir um espaço apenas, como o cinema. Se abrirmos, será todo o complexo", explica Rita, em entrevista ao Divirta-se.
De acordo com a coordenadora, a previsão é reabrir o Sesc Glória com a mostra do Festival Varilux de Cinema Francês, que começa nesta quinta-feira (19), em todo o país. "A ideia é abrir o espaço com o Festival Varilux, mas a mostra vai ficar para o ano que vem, já que temos o prazo até março para executá-la presencialmente", explica.
FESTIVAL
No Espírito Santo, o Festival Varilux acontece tradicionalmente no Sesc Glória e no Cine Jardins. O cinema de Jardim da Penha já inicia a exibição da mostra 2020 nesta quinta-feira (19). A programação será divulgada em A Gazeta na mesma data.
O complexo cultural do Centro da Capital vai deixar para o ano que vem a exibição, o que é permitido pela produtora Bonfilm, que realiza o evento no Brasil. De acordo com a organização do Festival Varilux, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes, até o final de fevereiro de 2021.
DEMISSÕES
Vale lembrar que em maio deste ano, com a pandemia já instaurada no Espírito Santo, o Regional ES do Serviço Social do Comércio (Sesc) demitiu colaboradores e conselheiros sem especificar quantos e quais cargos do Centro Cultural Sesc Glória, justificando queda na receita.
As demissões geraram repercussão nas redes sociais sobre o possível desmantelamento e fechamento do espaço. Na época, Rita disse que "de forma nenhuma foi pensado em parar as atividades do Sesc em 2021".