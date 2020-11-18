Centro Cultural Sesc Glória Crédito: Rita Benezath

Your browser does not support the audio element. Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória, não vai reabrir em 2020

"Vamos esperar uma flexibilidade maior das regras para segurança dos funcionários e da população. Não dá para abrir um espaço apenas, como o cinema. Se abrirmos, será todo o complexo", explica Rita, em entrevista ao Divirta-se.

De acordo com a coordenadora, a previsão é reabrir o Sesc Glória com a mostra do Festival Varilux de Cinema Francês, que começa nesta quinta-feira (19), em todo o país. "A ideia é abrir o espaço com o Festival Varilux, mas a mostra vai ficar para o ano que vem, já que temos o prazo até março para executá-la presencialmente", explica.

FESTIVAL

No Espírito Santo, o Festival Varilux acontece tradicionalmente no Sesc Glória e no Cine Jardins. O cinema de Jardim da Penha já inicia a exibição da mostra 2020 nesta quinta-feira (19). A programação será divulgada em A Gazeta na mesma data.

O complexo cultural do Centro da Capital vai deixar para o ano que vem a exibição, o que é permitido pela produtora Bonfilm, que realiza o evento no Brasil. De acordo com a organização do Festival Varilux, os exibidores terão a opção de programar o festival em datas diferentes, até o final de fevereiro de 2021.

DEMISSÕES

Vale lembrar que em maio deste ano, com a pandemia já instaurada no Espírito Santo, o Regional ES do Serviço Social do Comércio (Sesc) demitiu colaboradores e conselheiros  sem especificar quantos e quais cargos  do Centro Cultural Sesc Glória, justificando queda na receita.