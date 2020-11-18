Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
On-line

Varilux exibe filme de graça em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Comédia 'Sou Francês e Preto', de Jean-Pascal Zadi e John Wax, poderá ser vista on-line pelos primeiros 300 inscritos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2020 às 16:54

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 16:54

Foto do filme
Foto do filme "Sou Francês e Preto", que será exibido pelo Festival Varilux em homenagem ao Dia da Consciência Negra Crédito: Divulgação/Agência Febre
Em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que acontece nesta sexta-feira (20), o Festival Varilux de Cinema Francês vai exibir um longa que aborda o tema gratuitamente na internet, seguido de um debate.
O filme Sou Francês e Preto, de Jean-Pascal Zadi e John Wax, será exibido a partir das 18h, para os 300 primeiros a se inscreverem no site do evento ou na plataforma de venda de ingressos Eventbrite. Legendada, a exibição do filme será liberada para os primeiros 300 inscritos e os contemplados receberão, no próprio dia 20/11, um link com senha para o vimeo.
O bate-papo está marcado para às 19h30. Ele será mediado pelo cineasta e crítico de cinema Clementino Jr., com a participação do cineasta Joel Zito Araújo; da pesquisadora e coordenadora do FICNE (Fórum Itinerante de Cinema Negro) Janaína Oliveira e do ator, diretor e roteirista Alberto Pereira Jr. O debate será transmitido simultaneamente no Facebook no YouTube do Varilux. O público poderá participar e enviar perguntas pelo chat ao vivo.

O LONGA

Sou Francês e Preto levou mais de 800 mil espectadores às salas de cinema na França. Na história, JP, um ator mal-sucedido de 40 anos, decide organizar o primeiro grande protesto pela causa negra na França, mas seus encontros, muitas vezes burlescos, com personalidades influentes da comunidade e o apoio entusiasta de Fary, o fazem hesitar entre o desejo de estar à frente dos palcos e seu engajamento enquanto militante.

O DIRETOR

Jean-Pascal Zadi começa sua carreira pelo rap, como integrante do grupo La Cellule, mas já se coloca também atrás da câmera, dirigindo clipes e documentários como Des Halls aux bacs (2004), African Gangster (2006) e Sans pudeur ni morale (2011). Autor de filmes vistos até então apenas no circuito alternativo, com Sou Francês e preto (2020) ele alcança não só grandes plateias nas salas de cinema, como também vê sua obra repercutir numa atmosfera mobilizada pelo noticiário e pelo movimento Black Lives Matter.

SERVIÇO

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados