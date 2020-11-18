Varilux exibe filme de graça em homenagem ao Dia da Consciência Negra

Foto do filme "Sou Francês e Preto", que será exibido pelo Festival Varilux em homenagem ao Dia da Consciência Negra Crédito: Divulgação/Agência Febre

Em homenagem ao Dia Nacional da Consciência Negra, que acontece nesta sexta-feira (20), o Festival Varilux de Cinema Francês vai exibir um longa que aborda o tema gratuitamente na internet, seguido de um debate.

O bate-papo está marcado para às 19h30. Ele será mediado pelo cineasta e crítico de cinema Clementino Jr., com a participação do cineasta Joel Zito Araújo; da pesquisadora e coordenadora do FICNE (Fórum Itinerante de Cinema Negro) Janaína Oliveira e do ator, diretor e roteirista Alberto Pereira Jr. O debate será transmitido simultaneamente no Facebook no YouTube do Varilux . O público poderá participar e enviar perguntas pelo chat ao vivo.

O LONGA

Sou Francês e Preto levou mais de 800 mil espectadores às salas de cinema na França. Na história, JP, um ator mal-sucedido de 40 anos, decide organizar o primeiro grande protesto pela causa negra na França, mas seus encontros, muitas vezes burlescos, com personalidades influentes da comunidade e o apoio entusiasta de Fary, o fazem hesitar entre o desejo de estar à frente dos palcos e seu engajamento enquanto militante.

O DIRETOR

Jean-Pascal Zadi começa sua carreira pelo rap, como integrante do grupo La Cellule, mas já se coloca também atrás da câmera, dirigindo clipes e documentários como Des Halls aux bacs (2004), African Gangster (2006) e Sans pudeur ni morale (2011). Autor de filmes vistos até então apenas no circuito alternativo, com Sou Francês e preto (2020) ele alcança não só grandes plateias nas salas de cinema, como também vê sua obra repercutir numa atmosfera mobilizada pelo noticiário e pelo movimento Black Lives Matter.

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