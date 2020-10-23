Cinemas sem previsão de retorno em Cachoeiro de Itapemirim

Sala de cinema vazia Crédito: Cinemark/Divulgação

De acordo com o proprietário das salas de cinema em Cachoeiro, Sérgio Liberatti, a instabilidade da pandemia é o motivo para esta decisão. No momento, Cachoeiro está em risco baixo e tudo está permitido, mas de uma semana para outra, tudo pode mudar e ter que fechar novamente.

No total, são dois cinemas em Cachoeiro, com o total de sete salas e capacidade para atender 1500 pessoas, mas como não tem previsão para reabrir, nenhuma adequação foi feita até o momento.

Já no litoral, onde funcionam os outros dois cinemas da região Sul capixaba, a previsão é que voltem a funcionar em breve. Em Piúma , a previsão é que a sala, com 140 cadeiras seja reaberta no próximo dia 29, com a ocupação de apenas 40% dos lugares, reduzindo a capacidade para 60 pessoas.

Segundo a administração, as cadeiras foram marcadas com adesivos informando os assentos que podem ser usados, além de álcool para higienização, limpeza da sala, limpeza de ar-condicionado com regularidade, exaustor no teto para saída de ar e medição da temperatura das pessoas, informou Aristóteles Vianna.

Em Marataízes , o responsável, Joacyr Gomes, disse que pretende retomar com as atividades dia 12 de novembro, alegando que não compensa reabrir agora, porque muitas capitais ainda não reabriram e por isso, as distribuidoras estão segurando os filmes de grande sucesso. O cinema da cidade tem capacidade para 180 pessoas.

Se o município for reclassificado para nível moderado, as atividades do cinema deverão ser suspensas novamente.

O QUE DIZ AS DETERMINAÇÕES PARA REABERTURA

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, entre as recomendações para abertura dos cinemas está a de que os ingressos sejam vendidos preferencialmente pela internet e que seja ocupada apenas 40% da sala de projeção. Não é recomendada a presença de idosos, acima de 60 anos e de crianças até cinco anos, além de portadores de comorbidades.