Confira os filmes em cartaz nos cinemas do ES de 22 a 28 de outubro

ESTREIA
- OS NOVOS MUTANTES
- 93 min, Terror, Suspense, Fantasia, Ficção Científica
- Sinopse: Cinco jovens mutantes (Maisie Williams, Blu Hunt, Anya Taylor-Joy, Charlie Heaton e Henry Zaga) descobrem o alcance de seus poderes e lidam com traumas do passado. No entanto, eles são mantidos presos contra a vontade em uma instituição controlada pela Dr. Cecilia Reyes (Alice Braga). Enquanto a médica promete controlar as habilidades do grupo, nada é o que parece.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 3: 20h (leg) e 15h, 17h30 (dub). Sala 6 (DBOX): 16h30, 19h30. (todos os dias)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 1: 19h (leg) (sexta, sábado e domingo); 16h15, 19h (dub)(quinta, segunda, terça e quarta); 16h15 (dub) (sexta, sábado, domingo). Sala 2(XD)(dub): 20h ; 17h15 e 20h (quinta); 17h20 (sexta, sábado e domingo); 17h20, 20h (segunda, terça e quarta). Sala 6: 18h (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 1 (dub): 16:00, 18:30, 21:00. Sala 2: 19h40 (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 14h40, 16h40, 18h40, 20h40 (todos os dias)
- Cinesercla Pátio Mix Linhares: 16h40, 18h40, 20h40 (todos os dias)
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 1 (dub): 16h, 18h30, 21h. Sala 3: 17h30 (leg) e 15h10 (dub). Sala 7: 15h30, 20h30 (todos os dias)
- COMO CAES E GATOS 3 - PELUDOS UNIDOS
- 84 min, Ação, Comédia, Família
- Sinopse: Já se passaram 10 anos desde a criação da Grande Trégua, um elaborado sistema de vigilância conjunta de espécies projetado e monitorado por cães e gatos para manter a paz quando surgem conflitos. Mas quando um vilão tecnológico invade as redes sem fio para usar as frequências ouvidas apenas por cães e gatos, ele as manipula para o conflito, e a batalha mundial entre cães e gatos está de volta. Agora, uma equipe de agentes inexperientes e nunca testados terá que usar seus instintos animais à moda antiga para restaurar a ordem e a paz entre cães e gatos em todos os lugares.
- HORÁRIOS
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 2 (dub): 14h40, 17h (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 16h, 18h, 20h (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares: 16h, 18h (todos os dias)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 15h, 20h10 (todos os dias).
EM CARTAZ
- SCOOBY! O FILME
- 94 min, Comédia, Animação, Família
- Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 7 (dub): 15h50, 18h50 (todos os dias)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 5 (dub): 17h30; Sala 8 (dub): 15h20 (todos os dias)
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 3 (dub): 15h, 17h30, 20h (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 15h40, 17h40, 19h40 (todos os dias)
- Cinesercla Pátio Mix Linhares: 14h40 (todos os dias)
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 5 (dub): 15h20, 17h40, 19h50 (todos os dias)
- MAGNATAS DO CRIME
- 113 min, Ação, Crime
- Sinopse: Magnatas do Crime acompanha um traficante graduado em Oxford que usa suas habilidades para criar um império de maconha. Porém, quando ele tenta vendê-lo para um colega americano bilionário, uma série de eventos passa a se desenrolar, envolvendo assassinato, chantagens, oligarcas russos, gangsters da Tríade e jornalistas corruptos.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 1: 16h35; 19h35h (todos os dias)
- A ILHA DA FANTASIA
- 110 min, Terror, Aventura
- Sinopse: A Ilha da Fantasia acompanha alguns visitantes que visitam uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico que oferece aos seus viajantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, Sr. Roarke (Michael Pena), realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 2: 16h, 19h20 (todos os dias)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 4 (dub): 16h30, 19h45 (todos os dias).
- Cinemagic Shopping Norte Sul, sala 4: 15h20, 18h20 (dub) e 21h20 (leg) (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Montserrat, sala 5 (dub): 15h20, 17h50, 20h20 (todos os dias)
- Cinesercla Shopping Pátio Mix Linhares: 20h (todos os dias)
- Kinoplex Shopping Praia da Costa, sala 3: 20h. Sala 7 (dub): 18h (todos os dias)
- SUPERMAN - O FILME
- 145 min, Aventura, Ficção científica, Ação
- Sinopse: Jor-El (Marlon Brando), um renomado cientista, prevê a destruição do seu planeta e alerta o governo, que não lhe dá credito. Assim, decide salvar seu filho, mandando-o para a Terra, onde terá superpoderes. Na Terra, ele usa o nome de Clark Kent (Christopher Reeve) e já adulto e trabalhando como repórter em um jornal, não demonstra ter superpoderes. Mas quando uma situação inesperada põe em risco a vida de Lois Lane (Margot Kidder), uma colega de trabalho, ele obrigado a se revelar para o público, ficando conhecido popularmente como Superman. Descontente com o surgimento de um super-herói na cidade, Lex Luthor (Gene Hackman), um gênio do mal, o obriga a se desdobrar para evitar a morte de milhões de pessoas.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (terça-feira)
- OS CAÇA-FANTASMAS
- 105 min, Comédia , Ação, Fantasia
- Sinopse: Em Nova York Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Egon Spengler (Harold Ramis) são três cientistas do departamento de psicologia da Columbia University, que se dedicam ao estudo de casos paranormais. Quando a subvenção termina eles são despedidos e Venkman sugere que abram um negócio próprio, a exterminadora de fantasmas "Ghostbusters". Inicialmente eles só têm despesas e nenhum cliente, mas eis que surge Dana Barrett (Sigourney Weaver), uma violoncelista que teve uma experiência assustadora em seu apartamento.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h30 (sábado-feira)
- DE VOLTA PARA O FUTURO
- 116 min, Ficção científica, Aventura
- Um jovem (Michael J. Fox) aciona acidentalmente uma máquina do tempo construída por um cientista (Christopher Lloyd) em um Delorean, retornando aos anos 50. Lá conhece sua mãe (Lea Thompson), antes ainda do casamento com seu pai, que fica apaixonada por ele. Tal paixão põe em risco sua própria existência, pois alteraria todo o futuro, forçando-o a servir de cupido entre seus pais.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h30 (terça-feira)
- O EXORCISTA - VERSÃO DO DIRETOR
- 121 min, Terror
- Sinopse: Em Georgetown, Washington, uma atriz vai gradativamente tomando consciência que a sua filha de doze anos está tendo um comportamento completamente assustador. Deste modo, ela pede ajuda a um padre, que também um psiquiatra, e este chega a conclusão de que a garota está possuída pelo demônio. Ele solicita então a ajuda de um segundo sacerdote, especialista em exorcismo, para tentar livrar a menina desta terrível possessão.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (quarta-feira)
- O ILUMINADO
- 143 min, Terror, Suspense
- Sinopse: Durante o inverno, um homem (Jack Nicholson) é contratado para ficar como vigia em um hotel no Colorado e vai para lá com a mulher (Shelley Duvall) e seu filho (Danny Lloyd). Porém, o contínuo isolamento começa a lhe causar problemas mentais sérios e ele vai se tornado cada vez mais agressivo e perigoso, ao mesmo tempo em que seu filho passa a ter visões de acontecimentos ocorridos no passado, que também foram causados pelo isolamento excessivo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (sexta-feira)
- HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFAL
- 152 min, Fantasia, Aventura, Família
- Sinopse: Harry Potter (Daniel Radcliffe) é um garoto órfão de 10 anos que vive infeliz com seus tios, os Dursley. Até que, repentinamente, ele recebe uma carta contendo um convite para ingressar em Hogwarts, uma famosa escola especializada em formar jovens bruxos. Inicialmente Harry é impedido de ler a carta por seu tio Válter (Richard Griffiths), mas logo ele recebe a visita de Hagrid (Robbie Coltrane), o guarda-caça de Hogwarts, que chega em sua casa para levá-lo até a escola. A partir de então Harry passa a conhecer um mundo mágico que jamais imaginara, vivendo as mais diversas aventuras com seus mais novos amigos, Rony Weasley (Rupert Grint) e Hermione Granger (Emma Watson).
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (sábado e domingo)
- FALA SÉRIO, MÃE
- 79 min, Comédia
- Sinopse: Ângela Cristina (Ingrid Guimarães), mãe da adolescente Maria de Lourdes (Larissa Manoela), está tendo a experiência de guiar sua filha durante uma das fases mais complicadas da vida. Ela vive uma montanha-russa de emoções, com medos, frustrações e um caminhão de queixas para descarregar. Por outro lado, Malu, como prefere ser chamada, também tem suas insatisfações. Teimosa, sofre com os cuidados excessivos e com o jeito conservador da mãe.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h30 (quinta-feira)
- MINIONS
- 91 min, Animação, Família
- Sinopse: Seres amarelos milenares, os minions têm uma missão: servir os maiores vilões. Em depressão desde a morte de seu antigo mestre, eles tentam encontrar um novo chefe. Três voluntários, Kevin, Stuart e Bob, vão até uma convenção de vilões nos Estados Unidos e lá se encantam com Scarlet Overkill (Sandra Bullock), que ambiciona ser a primeira mulher a dominar o mundo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8 (dub): 15h30 (domingo e quarta)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3 (dub): 15h40 (domingo e quarta)
- CORRA!
- 104 min, Suspense
- Sinopse: Chris (Daniel Kaluuya) é jovem negro que está prestes a conhecer a família de sua namorada caucasiana Rose (Allison Williams). A princípio, ele acredita que o comportamento excessivamente amoroso por parte da família dela é uma tentativa de lidar com o relacionamento de Rose com um rapaz negro, mas, com o tempo, Chris percebe que a família esconde algo muito mais perturbador.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (segunda-feira)
- MULHER MARAVILHA
- 141 min, Ação, Aventura, Fantasia
- Sinopse: Em Mulher-Maravilha, treinada desde cedo para ser uma guerreira imbatível, Diana Prince (Gal Gadot) nunca saiu da paradisíaca ilha em que é reconhecida como princesa das Amazonas. Quando o piloto Steve Trevor (Chris Pine) se acidenta e cai numa praia do local, ela descobre que uma guerra sem precedentes está se espalhando pelo mundo e decide deixar seu lar certa de que pode parar o conflito. Lutando para acabar com todas as lutas, Diana percebe o alcance de seus poderes e sua verdadeira missão na Terra.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 15h20 (sexta-feira)
- MATRIX
- 135 min, Ação, Ficção Científica
- Sinopse: Em um futuro próximo, Thomas Anderson (Keanu Reeves), um jovem programador de computador que mora em um cubículo escuro, é atormentado por estranhos pesadelos nos quais encontra-se conectado por cabos e contra sua vontade, em um imenso sistema de computadores do futuro. Em todas essas ocasiões, acorda gritando no exato momento em que os eletrodos estão para penetrar em seu cérebro. À medida que o sonho se repete, Anderson começa a ter dúvidas sobre a realidade. Por meio do encontro com os misteriosos Morpheus (Laurence Fishburne) e Trinity (Carrie-Anne Moss), Thomas descobre que é, assim como outras pessoas, vítima do Matrix, um sistema inteligente e artificial que manipula a mente das pessoas, criando a ilusão de um mundo real enquanto usa os cérebros e corpos dos indivíduos para produzir energia. Morpheus, entretanto, está convencido de que Thomas é Neo, o aguardado messias capaz de enfrentar o Matrix e conduzir as pessoas de volta à realidade e à liberdade.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h20 (domingo).
- INVOCAÇÃO DO MAL
- 110 min, Terror
- Sinopse: Harrisville, Estados Unidos. Um casal (Ron Livinston e Lili Taylor) muda para uma casa nova ao lado de suas cinco filhas. Inexplicavelmente, estranhos acontecimentos começam a assustar as crianças, o pai e, principalmente, a mãe. Preocupada com algumas manchas que aparecem em seu corpo e com uma sequência de sustos que levou, ela decide procurar um famoso casal de investigadores paranormais (Patrick Wilson e Vera Farmiga), mas eles não aceitam o convite, acreditando ser somente mais um engano de pessoas apavoradas com canos que fazem barulhos durante a noite ou coisas do gênero. Porém, quando eles aceitam fazer uma visita ao local, descobrem que algo muito poderoso e do mal reside ali. Agora, eles precisam descobrir o que é e o porquê daquilo tudo acontecendo com os membros daquela família. É quando o passado começa a revelar uma entidade demoníaca querendo continuar sua trajetória de maldades.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h20 (quinta-feira)
- TUBARÃO
- 124 min, Suspense, Ação
- Sinopse: Um terrível ataque a banhistas é o sinal de que a praia da pequena cidade de Amity virou refeitório de um gigantesco tubarão branco, que começa a se alimentar dos turistas. Embora o prefeito queira esconder os fatos da mídia, o xerife local (Roy Scheider) pede ajuda a um ictiologista (Richard Dreyfuss) e a um pescador veterano (Robert Shaw) para caçar o animal. Mas a missão vai ser mais complicada do que eles imaginavam.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h20 (terça-feira)
- CREPÚSCULO
- 130 min, Fantasia, Romance
- Sinopse: Isabella Swan (Kristen Stewart) e seu pai, Charlie (Billy Burke), mudaram-se recentemente. No novo colégio ela logo conhece Edward Cullen (Robert Pattinson), um jovem admirado por todas as garotas locais e que mantém uma aura de mistério em torno de si. Eles aos poucos se apaixonam, mas Edward sabe que isto põe a vida de Isabella em risco.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h40 (segunda-feira)
- BATMAN: O CAVALEIRO DAS TREVAS
- 152 min, Ação, Suspense
- Sinopse: Após dois anos desde o surgimento do Batman (Christian Bale), os criminosos de Gotham City têm muito o que temer. Com a ajuda do tenente James Gordon (Gary Oldman) e do promotor público Harvey Dent (Aaron Eckhart), Batman luta contra o crime organizado. Acuados com o combate, os chefes do crime aceitam a proposta feita pelo Coringa (Heath Ledger) e o contratam para combater o Homem-Morcego.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h25 (sexta-feira)
- TURMA DA MÔNICA: LAÇOS
- 152 min, Aventura
- Sinopse: Floquinho, o cachorro do Cebolinha (Kevin Vechiatto), desapareceu. O menino desenvolve então um plano infalível para resgatar o cãozinho, mas para isso vai precisar da ajuda de seus fiéis amigos Mônica (Giulia Benite), Magali (Laura Rauseo) e Cascão (Gabriel Moreira). Juntos, eles irão enfrentar grandes desafios e viver grandes aventuras para levar o cão de volta para casa.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h40 (sexta-feira)
- E.T.- O EXTRATERRESTRE
- 120min, Ficção Científica, Família, Aventura
- Sinopse: Um garoto faz amizade com um ser de outro planeta, que ficou sozinho na Terra, protegendo-o de todas as formas para evitar que ele seja capturado e transformado em cobaia. Gradativamente, surge entre os dois uma forte amizade.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h40 (sábado)
- ATÉ QUE A SORTE NOS SEPARE
- 90 min, Comédia
- Sinopse: Tino (Leandro Hassum) é um pai de família comum que vê sua vida virar de ponta a cabeça após ganhar na loteria. Levando uma vida de ostentação ao lado da mulher, Jane (Danielle Winits), ele gasta todo o dinheiro em 15 anos. Ao se ver quebrado, Tino aceita a ajuda do vizinho Amauri (Kiko Mascarenhas), um consultor de finanças super burocrático e que por sinal vive seu próprio drama ao enfrentar uma crise no casamento com Laura (Rita Elmôr). Tentando evitar que Jane descubra a nova situação financeira, afinal ela está grávida do terceiro filho não pode passar por fortes emoções, Tino se envolve em várias confusões para fingir que tudo continua bem. Para isso, conta com ajuda do melhor amigo, Adelson (Aílton Graça), e dos filhos.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h40 (terça-feira)
- MINHA MÃE É UMA PEÇA
- 85 min, Comédia
- Sinopse: Dona Hermínia (Paulo Gustavo) é uma mulher de meia idade, divorciada do marido (Herson Capri), que a trocou por uma mais jovem (Ingrid Guimarães). Hiperativa, ela não larga o pé de seus filhos Marcelina e Juliano (Mariana Xavier e Rodrigo Pandolfo), sem se dar conta que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles consideram ela uma chata, resolve sair de casa sem avisar para ninguém, deixando todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia (Sueli Franco) para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 15h45 (quinta-feira)
- OS VINGADORES
- 143 min, Ação, Aventura, Ficção Científica
- Sinopse: Loki (Tom Hiddleston) retorna à Terra enviado pelos chitauri, uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Com a promessa de que será o soberano do planeta, ele rouba o cubo cósmico dentro de instalações da S.H.I.E.L.D. e, com isso, adquire grandes poderes. Loki os usa para controlar o dr. Erik Selvig (Stellan Skarsgard) e Clint Barton/Gavião Arqueiro (Jeremy Renner), que passam a trabalhar para ele. No intuito de contê-los, Nick Fury (Samuel L. Jackson) convoca um grupo de pessoas com grandes habilidades, mas que jamais haviam trabalhado juntas: Tony Stark/Homem de Ferro (Robert Downey Jr.), Steve Rogers/Capitão América (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Bruce Banner/Hulk (Mark Ruffalo) e Natasha Romanoff/Viúva Negra (Scarlett Johansson). Só que, apesar do grande perigo que a Terra corre, não é tão simples assim conter o ego e os interesses de cada um deles para que possam agir em grupo.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h35 (sábado); 18h20 (quarta-feira)
- AS FACES DO DEMÔNIO
- 90 min, Policial, Suspense, Drama
- Sinopse: Em As Faces do Demônio, Gang-Goo (Dong-il Sung) e Myung-Joo (Young-nam Jang) são casados ??e têm três filhos. Eles se mudam para um novo lar, mas coisas bizarras e aterrorizantes acontecem quando um espírito maligno se transforma em um dos membros da família.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 8 (dub): 18h40 (quinta); 18h30 (todos os dias)
- OS BONS COMPANHEIROS
- 145 min, Suspense, Drama
- Sinopse: Henry Hill (Ray Liotta) conta a sua história de garoto do Brooklyn, Nova York, que sempre sonhou ser gângster, começando sua "carreira" aos 11 anos e se tornando protegido de James "Jimmy" Conway (Robert De Niro), um mafioso em ascensão. Tratado como filho por mais de vinte anos, ele se envolve em golpes cada vez maiores e acaba se casando com Karen Hill (Loraine Bracco), sua amante. Impossibilitado de ser totalmente "adotado" pela "família", o jovem ambicioso conquista prestígio, se envolve com o tráfico de drogas, prática grandes roubos e ganha muito dinheiro, mas os agentes federais estão na sua cola e o seu destino pode mudar a qualquer momento.
- HORÁRIOS
- Cinemark Shopping Vitória, sala 8: 18h40 (quinta-feira)
- Cinemark Shopping Vila Velha, sala 3: 18h20 (segunda-feira)
- CARTA REGISTRADA
- 95 minutos, Drama
- Sinopse: Desde que seu marido foi preso, Hala (Basma) tem que enfrentar seus pensamentos suicidas sozinha. Sua força tem que vir de dentro, pois a sociedade não a ajuda e nem perdoa uma mulher deprimida, principalmente por ela ser mãe.
- HORÁRIOS
- CineJardins, sala 1: 16h (exceto segunda)
- A VERDADEIRA HISTÓRIA DE NED KELLY
- 125 min, Drama, Faroeste, Biografia
- Sinopse: A ascensão e a queda do rebelde australiano Ned Kelly, consagrado como o maior bush ranger da história do país. Durante a década de 1870, incentivado pelo foragido Harry Power e pela prisão de sua mãe, Kelly recrutou um montante de rebeldes para planejar uma rebelião lendária.
- HORÁRIOS
- CineJardins, sala 1: 18h10 (exceto segunda-feira)
- INSTINTO
- Representante da Holanda ao Oscar de Melhor Filme Internacional 2020 - Drama, Suspense
- Sinopse: Nicoline (Carice van Houten), uma psicóloga experiente, inicia um novo emprego em uma instituição penal, apesar de ter resolvido nunca mais voltar à psiquiatria. Ela conhece Idris (Marwan Kenzari), um homem inteligente com um distúrbio de personalidade antissocial e narcisista, que cometeu uma série de crimes sexuais graves. Após cinco anos de tratamento, ele está prestes a fazer sua primeira liberdade condicional desacompanhada.
- HORÁRIOS
- CineJardins, sala 1: 20h50 (exceto segunda-feira)
- O CHEIRO DO PAPAIA VERDE
- 100 min, Drama, Romance - filme de 1993 - CÉSAR de Melhor Primeiro Filme em 1993
- Sinopse: Mui trabalhou a vida inteira como empregada. O seu último e mais recente trabalho foi em uma família muito rica da alta sociedade chinesa. Agora, anos depois, ela é casada com um pianista e pouco se lembra dos tempos difíceis da juventude. Mas tem uma coisa que a faz sempre relembrar do passado: o cheiro do mamão papaia verde. Direção de Tran Anh Hung.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 20h45 (quinta-feira)
- O MARIDO DA CABELELEIRA
- 80 minutos, Comédia Dramática, Filme de 1990
- Sinopse: Quando criança, Antoine ficava deslumbrado com a mulher que cortava seus cabelos, e seu desejo passou a ser se casar com uma cabeleireira. Adulto, Antoine (Jean Rochefort) conhece a cabeleireira Mathilde (Anna Galiena), os dois se apaixonam e se casam, e ele passa o dia admirando a esposa trabalhar. Mas a paixão entre os dois é tão intensa que o relacionamento começa a ficar doentio, e o mundo parece se resumir ao salão. O filme tem toques de drama, comédia e poesia, com delicado erotismo. Direção de Patrice Leconte.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 18h45 (quinta-feira)
- MEDITERRÂNEO
- 95 minutos, Comédia Dramática, Filme de 1992 - OSCAR de Melhor Filme Estrangeiro em 1992
- Sinopse: Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio italiano deixa alguns soldados em uma pequena ilha no mar grego, com o intuito de localizar navios inimigos e manter a ilha segura em caso de ataque. O lugar parece deserto e tudo corre bem. Até que o navio dos soldados é atacado e destruido pelos inimigos, e eles encontram-se abandonados lá. É quando eles descobrem que a ilha é habitada por gregos que, aos poucos, saem de seus esconderijos nas montanhas e começam a interagir com os novos habitantes. Logo, os soldados percebem que a vida numa ilha isolada pode não ser tão ruim assim. Direção de Gabriele Salvatores.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h30 (quinta-feira) e (18h20 (quarta-feira)
- MONA LISA
- 104 minutos, Comédia dramática, filme de 1986, BAFTA de Melhor ator
- Sinopse: Um ex-presidiário consegue como emprego ser motorista de uma prostituta de luxo negra. Além do trabalho rotineiro de levá-la a diversos lugares, ele tenta encontrar uma amiga dela, que também é prostituta. Neste meio tempo ele se apaixona pela meretriz e começa a defendê-la dos "clientes", mesmo quando ela não quer ser protegida. Filme de Neil Jordan - No elenco Michael Caine e Bo Hoskins.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 20h50 (domingo)
- BILLY ELLIOT
- 110 minutos, Comédia Dramática, filme de 1999 , BAFTA de Melhor Filme
- Sinopse: Billy Elliot (Jamie Bell) um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé (Julie Walters), que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai sua nova atividade. Direção de Stephen Daldry.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h (quarta-feira)
- ADEUS MENINOS
- 103 minutos, Drama, filme de 1987, Leão De Ouro Em Veneza
- Sinopse: França, inverno de 1944. Julien Quentin (Gaspard Manesse) é um garoto de 12 anos que frequenta o colégio St. Jean-de-la-Croix, em grandes dificuldades por conta da 2ª Guerra Mundial. Ele ganha um inimigo com a chegada de Jean Bonnett (Raphael Fejto), um introvertido garoto. Mais tarde Julien descobre que o menino é judeu e os dois se tornam melhores amigos, mas a tragédia chega à escola quando a Gestapo invade o local. Direção de Louis Malle.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h (domingo)
- ORLANDO - A MULHER IMORTAL
- 92 min, Drama , Romance, baseado em obra literária de Virginia Woolf
- Sinopse: O nobre Orlando (Tilda Swinton) é condenado pela Rainha Elizabeth I (Quentin Crisp) a permanecer eternamente jovem. A maldição se cumpre e Orlando atravessa os séculos experimentando vidas, parceiros, sentimentos e mudanças de gênero. Direçaõ de Sally Potter.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 18h50 (sábado) e 20h45 (terça-feira)
- AMANTES
- 105 minutos, Drama, Romance, filme de 1991, GOYA de melhor filme
- Sinopse: Paco termina o serviço militar e decide ficar em Madrid para morar perto de sua namorada, Trini. Ao mesmo tempo, ele conhece Luísa, uma viúva que o introduz ao mundo dos prazeres sexuais. Direção de Vicente Aranda. Filme com Maribel Verdu e Victória Abril.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 20h45 (sexta-feira)
- ALGO COMO A FELICIDADE
- 100 min, Drama
- Sinopse: Monika (Tatiana Vilhelmová), Toník (Pavel Liska) e Dasha (Anna Geislerová) cresceram juntos no mesmo conjunto habitacional, no subúrbio de uma pequena cidade da República Tcheca. Já adultos, eles buscam meios distintos para viver. Monika espera um dia reencontrar o noivo, que partiu para os Estados Unidos em busca de dinheiro e sucesso. Toník vive com sua tia excêntrica (Zuzana Kronerová), com quem tenta manter a fazenda da família. Já Dasha tem dois filhos e um amante casado, estando sempre à beira do desespero. Quando seu estado piora ela é hospitalizada, o que faz com que Monika e Toník se aproximem. Direção de Bohdan Slama.
- HORÁRIOS
- Cinejardins: 18h30 (sexta-feira)
- MINHA VIDA EM COR-DE-ROSA
- 88 minutos, Comédia Dramática, filme de 1997 - Globo de Ouro de Melhor filme extrangeiro
- Sinopse: Ludovic é uma garota transsexual que está começando a assumir sua verdadeira identidade perante o mundo. Seu desejo é se casar com o filho de sua vizinha, mas os novos rumos que Ludovic dá para sua vida surpreendem sua própria família e os vizinhos, que não conseguem aceitar, de fato, a felicidade, os desejos e a real identidade de Ludovic. Direção de Alain Berliner.
- HORÁRIOS
- Cinejardins: 16h20(sexta-feira)
- TERRA DE NINGUÉM
- 105 minutos, Drama, Policial, filme de 1974
- Sinopse: Fort Dupree, Dakota do Sul, 1959. Kit Carruthers (Martin Sheen) é um jovem peão psicologicamente desequilibrado, que mata o pai de Holly Sargis (Sissy Spacek), sua namorada de 15 anos, que não aprovava o relacionamento deles. Kit e Holly fogem juntos para Montana, enquanto Carruthers faz mais vítimas, o que faz a polícia ir em seu encalço. Direção de Terrence Malick.
- HORÁRIOS
- Cinejardins: 21h (sábado)
- O MESMO AMOR, A MESMA CHUVA
- 113 minutos, Comédia Dramática
- Sinopse: Jorge (Ricardo Darín) vive de escrever contos românticos para uma revista. Aos 28 anos, ele é uma jovem promessa da literatura argentina, mas não consegue se fazer notar. Uma noite ele conhece Laura (Soledad Villamil), uma garçonete que está à espera do namorado, do qual não tem notícias desde que ele partiu para o Uruguai alguns meses antes. Jorge e Laura ficam muito unidos e a moça, ciente do grande talento do rapaz, tenta convencê-lo a partir para a literatura propriamente dita. Com o tempo a relação vai se desgastando e eles acabam rompendo. É mostrada a trajetória dos dois personagens ao longo de duas décadas, com suas alegrias, desilusões e esperanças. DIREÇÃO DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA - Com RICARDO DARIN.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 18h20 (domingo) e 16h (quarta-feira)
- A VIDA DOS OUTROS
- 137 minutos, Drama, Oscar de Melhor FIlme Estrangeiro
- Sinopse: Georg Dreyman (Sebastian Koch) é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado o modelo perfeito de cidadão para o país, já que não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disto o ministro Bruno Hempf (Thomas Thieme) acha por bem acompanhar seus passos, para descobrir se Dreyman tem algo a esconder. Ele passa esta tarefa para Anton Grubitz (Ulrich Tukur), que a princípio não vê nada de errado com Dreyman mas é alertado por Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), seu subordinado, de que ele deveria ser vigiado. Grubitz passa a tarefa a Wiesler, que monta uma estrutura em que Dreyman e sua namorada, a atriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), são vigiados 24 horas. Simultaneamente o ministro Hempf se interessa por Christa-Maria, passando a chantageá-la em troca de favores sexuais. Direção de Florian Henckel von Donnersmarck.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 20h30 (domingo)
- LEOLO
- 110 minutos, Drama, filme de 1992
- Sinopse: O jovem Leolo (Maxime Collin) esta dividido entre dois mundos: a cidade de Montreal, onde vive com sua família disfuncional e insana, e a terra de fantasia criada por ele através de seus textos. Nesse lugar ele é Leolo Lozone, filho de um camponês siciliano. À medida que o menino vai crescendo e adquirindo novas experiências, os dois mundos em que vive sofrem consequências de seus atos. Direção de Jean-Claude Lauzon
- HORÁRIOS
- CineJardins: 18h20 (terça-feira)
- A CONVERSAÇÃO
- 113 minutos, filme de 1974
- Sinopse: Harry Caul (Gene Hackman), expert em vigilância e conhecido nacionalmente por seu grande profissionalismo, é contratado pelo diretor de uma grande empresa para vigiar e gravar a conversa de um casal de amantes. Mas no passado um trabalho dele provocou a morte de três pessoas e agora ele teme que algo parecido aconteça.
- HORÁRIOS
- CineJardins: 16h (terça)