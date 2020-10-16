Cena do filme "Os Novos Mutantes", que deve estar na programação de reabertura do Shopping Vila Velha Crédito: 20th Century Studios/Divulgação

Linhares e Serra, e do Vitória, programado para a próxima quinta-feira (22), outros exibidores anunciaram a retomada das atividades no Estado. As salas do Grupo Cinemark, localizadas no Shopping Vitória e Vila Velha, e do grupo Cinemagic Norte Sul, em Jardim Camburi, também na Capital, devem reabrir também em 22 de outubro. Após a reabertura das salas do Grupo Cinesercla , com unidades em, e do anúncio de um festival no Cine Jardins , em, programado para a próxima quinta-feira (22), outros exibidores anunciaram a retomada das atividades no Estado. As salas do Grupo, localizadas no, e do grupo Cinemagic Norte Sul, em Jardim Camburi, também na Capital, devem reabrir também em 22 de outubro.

O cinema de Jardim Camburi soltou o comunicado em suas redes sociais sem dar muitas informações. "Estamos prontos, seguindo rigorosamente todos os protocolos de higienização, para recebê-los com segurança e muita saudade. Em breve mais informações", diz trecho da publicação no Instagram.

De acordo com o Shopping Vitória, o horário das sessões no Cinemark será das 14h30 às 22h, sendo o início da primeira sessão às 15h e da última às 20h. As salas irão receber o público com um rígido protocolo sanitário, seguindo as normas de segurança estabelecidas pelo governador Renato Casagrande (PSB) no início do mês . A principal delas estabelece a ocupação máxima de 40% da capacidade de cada sala por sessão.

Your browser does not support the audio element. Cinemas de shoppings em Vitória e Vila Velha retornam na próxima semana

Dentre as medidas protocolares aplicadas pelo Shopping Vitória, estão:

O uso de máscaras para o acesso e circulação nos cinemas será obrigatório para o público e funcionários;

Redução da capacidade das salas. Serão vendidos apenas ingressos para uma quantidade reduzida de poltronas, com um metro de distância uma da outra. Será permitido sentar perto do acompanhante, desde que o distanciamento mínimo para outras pessoas seja respeitado;

Os auditórios serão desinfetados a cada término/intervalo de sessão, e o intervalo será maior entre as sessões para higienização de todas as poltronas;

Aumento das equipes de limpeza

Sistema de ar-condicionado que renova o ar de dentro do cinema;

Medição diária da temperatura dos funcionários;

Lanterninhas ficarão nas salas para impedir que as pessoas desrespeitem o lugar marcado no ingresso;

VILA VELHA

A assessoria do Shopping Vila Velha também divulgou os protocolos de reabertura de seus cinemas. Entre as medidas, estão o uso obrigatório de máscara, medição de temperatura na entrada das salas, vedação física das poltronas interditadas, garantindo a ocupação máxima permitida, e filas de espera virtuais para compras na bomboniére.

Os processos de higienização passarão por reformulação. Haverá totens de álcool em gel 70% nas dependências do cinema, limpeza rigorosa e com curto espaço de tempo nos banheiros, além do uso de EPIs por todos os funcionários. Nas salas, as principais áreas de contato de todas as poltronas serão higienizadas nos intervalos entre cada sessão.

A sinalização das salas e complexos também foi reformulada, com o objetivo de garantir o distanciamento necessário nas áreas comuns e o uso de máscaras em todos os ambientes.

As salas do Shopping Vitória adiantaram que a programação dos filmes em cartaz será definida a partir da próxima segunda-feira (19). Por sua vez, no Shopping Vila Velha, pelo menos um filme já está definido para a reabertura. De acordo com a assessoria do estabelecimento comercial, está programada a estreia do esperado Os Novos Mutantes, de Josh Boone.

MUDANÇAS

Em sua página no YouTube, a rede Cinemark lançou um vídeo explicando as ações que serão aplicadas para a reabertura.