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Cinema

Confira os filmes em cartaz no ES de 15 a 21 de outubro

O destaque da programação é a estreia do longa '40 dias- O milagre da Vida', com a atriz Ashley Bratcher
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 out 2020 às 06:00

Publicado em 15 de Outubro de 2020 às 06:00

Trailer do filme
Trailer do filme "40 Dias: O Milagre da Vida" Crédito: Reprodução/ YouTube
ATENÇÃO: Mesmo com a liberação do Governo do ES, nem todos os cinemas abriram as portas ao público devido à pandemia da Covid-19.
ESTREIA
  • 40 DIAS - O MILAGRE DA VIDA
  • 109 min, Drama, Biografia
  • Sinopse: Em 40 Dias - O Milagre da Vida, Abby Johnson (Ashley Bratcher) é a diretora mais jovem de uma clínica de maternidade planejada e uma representante apaixonada do direito de uma mulher sobre suas escolhas reprodutivas. Porém, quando ela é chamada para dar assistência ao aborto de uma gestação de 13 semanas, o que ela vê a muda para sempre e ela se torna uma ativista pró-vida.
  • Cinesercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 15h30 (todos os dias)
  • Cinsercla Pátio Mix: 15h (todos os dias)

EM CARTAZ

  • AS FACES DO DEMÔNIO
  • 109 min, Policial, Suspense, Drama
  • Sinopse: Em As Faces do Demônio, Gang-Goo (Dong-il Sung) e Myung-Joo (Young-nam Jang) são casados ??e têm três filhos. Eles se mudam para um novo lar, mas coisas bizarras e aterrorizantes acontecem quando um espírito maligno se transforma em um dos membros da família.
  • CineSercla Shopping Montserrat, sala 4 (dub): 18h, 20h30 (todos os dias)
  • Cinesercla Pátio Mix: 20h20 (todos os dias)
  • A ILHA DA FANTASIA 
  • 110 min, Terror, Aventura
  • Sinopse: A Ilha da Fantasia acompanha alguns visitantes que visitam uma ilha mágica no meio do Oceano Pacífico que oferece aos seus viajantes a possibilidade de realizar seus sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em qualquer outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião da ilha, Sr. Roarke (Michael Pena), realizar seus desejos pode não acontecer da maneira esperada.
  • Cinesercla Shopping Montserrat, sala 1 (dub): 15h20, 17h50, 20h20 (todos os dias)
  • Cinesercla Pátio Mix: 17h30; 20h (todos os dias)
  • SCOOBY! O FILME 
  • 94 min, Comédia, Animação, Família
  • Sinopse: Uma história de origem dos famosos personagens da série animada da Hanna Barbera. Salsicha e Scooby tem uma conexão instantânea envolvendo comida em seu primeiro encontro, e logo se unem aos jovens detetives Fred, Velma e Daphne para formar a Mistério S/A. Só que, após resolver centenas de casos, eles encontram o desafio de impedir o "apocãolipse", que virá quando o fantasma do cão Cerberus for liberado no mundo.
  • CineSercla Shopping Montserrat, sala 2 (dub): 16h, 18h, 20h (todos os dias)
  • Cinesercla Pátio Mix: 16h20; 18h20 (todos os dias)

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