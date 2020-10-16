Cine Jardins reabre dia 22 de outubro com filmes premiados na programação

O belga "Minha Vida em Cor-de-Rosa", de Alain Berliner, é um dos destaques da Mostra do Cine Jardins Crédito: Alpha Filmes/Divulgação

Fechado desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, o Cine Jardins, em Vitória, aposta no resgate de memória afetiva dos cinéfilos para a sua reabertura, programada para a próxima quinta-feira (22). Em pauta, uma mostra com 16 filmes emblemáticos - e premiados - dos anos 1980 e 1990, além da exibição de dois clássicos da sétima arte: "Splendor" (1989), fantasia neorrealista de Ettore Scola, e "A Conversação" (1974), obra-prima de Francis Ford Coppola, vencedora da Palma de Ouro no Festival de Cannes.

Serão 12 dias de exibição em duas semanas, sendo que em 26 de outubro e 5 de novembro a sala não funcionará por conta de uma higienização. Além do minifestival, o espaço também exibirá três longas-metragens atuais e inéditos em sua primeira semana de atividades.

Assim, uma das duas salas do Cine Jardins exibirá filme o egípcio Carta Registrada, o australiano A Verdadeira História de Ned Kelly, e o holandês Instinto, que conta com grande atuação de Carice van Houten. O filme representou a Holanda no Oscar de 2020. Abaixo, veja o trailer de "Instinto". O cinema ainda não divulgou o preço dos ingressos para cada sessão.

FESTIVAL

A "Mostra Jardins de Cinema", que conta com curadoria de Talmon Júnior, coordenador do espaço, é um deleite para qualquer cinéfilo, tornando-se programação obrigatória para os amantes do cinema independente. No primeiro dia (22), por exemplo, o destaque fica para "Mediterrâneo", de Gabriele Salvatores, vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1992.

Vencedor do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, o italiano "Mediterrâneo" também será exibido pelo Cine Jardins na reabertura Crédito: Flashstar/Divulgação

A trama esbanja o típico lirismo do cinema italiano para retratar uma trupe de soldados presos em uma paradisíaca ilha grega durante a Segunda Guerra Mundial. Aqui, Salvatores presta uma homenagem emocional ao mestre Mario Monicelli, especialmente em obras como "O Incrível Exército Brancaleone" (1966).

Outros títulos que merecem ser conferidos são "Minha Vida em Cor-de-Rosa" (1997), sensível retrato do cotidiano de uma criança trans relatado com delicadeza pelo belga Alain Berliner; "O Cheiro da Papaia Verde" (1993), primeiro filme do excelente realizador vietnamita Tran Anh Hung; "Casa Vazia" (2004) (trailer abaixo), tocante drama existencialista do sul-coreano Kim Ki Duk, e "Orlando - Uma Mulher Imortal" (1992), visão intimista da cineasta britânica Sally Potter sobre a literatura de Virginia Woolf.

FILMES QUE ENTRAM EM CARTAZ NA QUINTA-FEIRA (22), NA SALA 1 DO CINE JARDINS

16h - CARTA REGISTRADA - Egito - 2019 - 95 minutos - Drama - 12 anos. Desde que seu marido foi preso, Hala (Basma) tem que enfrentar seus pensamentos suicidas sozinha. Sua força tem que vir de dentro, pois a sociedade não a ajuda e nem perdoa uma mulher deprimida, principalmente por ela ser mãe.

18h10 - A VERDADEIRA HISTÓRIA DE NED KELLY - Austrália / Reino Unido / França - 2020 - 125 min - Drama / Faroeste / Biografia - 16 anos. A ascensão e a queda do rebelde australiano Ned Kelly, consagrado como o maior bush ranger da história do país. Durante a década de 1870, incentivado pelo foragido Harry Power e pela prisão de sua mãe, Kelly recrutou um montante de rebeldes para planejar uma rebelião lendária.

20h50 - INSTINTO - Holanda - 2019 - Representante da Holanda ao Oscar de Melhor Filme Internacional 2020 - Drama / Suspense - 16 anos. Nicoline (Carice van Houten), uma psicóloga experiente, inicia um novo emprego em uma instituição penal, apesar de ter resolvido nunca mais voltar à psiquiatria. Ela conhece Idris (Marwan Kenzari), um homem inteligente com um distúrbio de personalidade antissocial e narcisista, que cometeu uma série de crimes sexuais graves. Após cinco anos de tratamento, ele está prestes a fazer sua primeira liberdade condicional desacompanhada.

FILMES DA MOSTRA JARDINS DE CINEMA E HORÁRIOS

"O CHEIRO DO PAPAIA VERDE" - Drama / Romance - filme de 1993 - CÉSAR de Melhor Primeiro Filme em 1993 - França / Vietnam - 100 minutos

- Drama / Romance - filme de 1993 - CÉSAR de Melhor Primeiro Filme em 1993 - França / Vietnam - 100 minutos Sinopse - Mui trabalhou a vida inteira como empregada. O seu último e mais recente trabalho foi em uma família muito rica da alta sociedade chinesa. Agora, anos depois, ela é casada com um pianista e pouco se lembra dos tempos difíceis da juventude. Mas tem uma coisa que a faz sempre relembrar do passado: o cheiro do mamão papaia verde. Direção de Tran Anh Hung.

Mui trabalhou a vida inteira como empregada. O seu último e mais recente trabalho foi em uma família muito rica da alta sociedade chinesa. Agora, anos depois, ela é casada com um pianista e pouco se lembra dos tempos difíceis da juventude. Mas tem uma coisa que a faz sempre relembrar do passado: o cheiro do mamão papaia verde. Direção de Tran Anh Hung. EXIBIÇÃO: dias 22 (20h45) e 30 de outubro (18h40)





"O MARIDO DA CABELELEIRA" - Comédia Dramática - filme de 1990 - 80 minutos - França

- Comédia Dramática - filme de 1990 - 80 minutos - França Sinopse - Quando criança, Antoine ficava deslumbrado com a mulher que cortava seus cabelos, e seu desejo passou a ser se casar com uma cabeleireira. Adulto, Antoine (Jean Rochefort) conhece a cabeleireira Mathilde (Anna Galiena), os dois se apaixonam e se casam, e ele passa o dia admirando a esposa trabalhar. Mas a paixão entre os dois é tão intensa que o relacionamento começa a ficar doentio, e o mundo parece se resumir ao salão. O filme tem toques de drama, comédia e poesia, com delicado erotismo. Direção de Patrice Leconte.

Quando criança, Antoine ficava deslumbrado com a mulher que cortava seus cabelos, e seu desejo passou a ser se casar com uma cabeleireira. Adulto, Antoine (Jean Rochefort) conhece a cabeleireira Mathilde (Anna Galiena), os dois se apaixonam e se casam, e ele passa o dia admirando a esposa trabalhar. Mas a paixão entre os dois é tão intensa que o relacionamento começa a ficar doentio, e o mundo parece se resumir ao salão. O filme tem toques de drama, comédia e poesia, com delicado erotismo. Direção de Patrice Leconte. EXIBIÇÃO: dias 22 (18h45) e 29 de outubro (16h20)





"MEDITERRÂNEO" - Comédia Dramática - filme de 1992 - OSCAR de Melhor Filme Estrangeiro em 1992 - Itália - 95 minutos

- Comédia Dramática - filme de 1992 - OSCAR de Melhor Filme Estrangeiro em 1992 - Itália - 95 minutos Sinopse - Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio italiano deixa alguns soldados em uma pequena ilha no mar grego, com o intuito de localizar navios inimigos e manter a ilha segura em caso de ataque. O lugar parece deserto e tudo corre bem. Até que o navio dos soldados é atacado e destruido pelos inimigos, e eles encontram-se abandonados lá. É quando eles descobrem que a ilha é habitada por gregos que, aos poucos, saem de seus esconderijos nas montanhas e começam a interagir com os novos habitantes. Logo, os soldados percebem que a vida numa ilha isolada pode não ser tão ruim assim. Direção de Gabriele Salvatores.

- Durante a Segunda Guerra Mundial, um navio italiano deixa alguns soldados em uma pequena ilha no mar grego, com o intuito de localizar navios inimigos e manter a ilha segura em caso de ataque. O lugar parece deserto e tudo corre bem. Até que o navio dos soldados é atacado e destruido pelos inimigos, e eles encontram-se abandonados lá. É quando eles descobrem que a ilha é habitada por gregos que, aos poucos, saem de seus esconderijos nas montanhas e começam a interagir com os novos habitantes. Logo, os soldados percebem que a vida numa ilha isolada pode não ser tão ruim assim. Direção de Gabriele Salvatores. EXIBIÇÃO: dias 22 (16h30) e 28 de outubro (18h20); e dia 4 de novembro (18h30)





"SEGUNDA-FEIRA AO SOL" - Comédia Dramática - filme de 2001 - GOYA de Melhor Filme 2001 - Itália / França / Espanha - 110 minutos

- Comédia Dramática - filme de 2001 - GOYA de Melhor Filme 2001 - Itália / França / Espanha - 110 minutos Sinopse - Uma cidade costeira no norte da Espanha sofre com seu isolamento quando seus estaleiros começam a ser fechados, deixando vários trabalhadores desempregados à mercê de pequenas ocupações temporárias. Entre eles está Santa (Javier Bardem), um machão rebelde e auto-suficiente que se recusa a admitir o fracasso. Mas a verdade é que ele e seus companheiros, dos quais ele se torna uma espécie de líder, são perdedores completos, mergulhados no alcoolismo e em crises familiares. Direção de Fernando Leon de Aranoa. No elenco Javier Bardem.

Uma cidade costeira no norte da Espanha sofre com seu isolamento quando seus estaleiros começam a ser fechados, deixando vários trabalhadores desempregados à mercê de pequenas ocupações temporárias. Entre eles está Santa (Javier Bardem), um machão rebelde e auto-suficiente que se recusa a admitir o fracasso. Mas a verdade é que ele e seus companheiros, dos quais ele se torna uma espécie de líder, são perdedores completos, mergulhados no alcoolismo e em crises familiares. Direção de Fernando Leon de Aranoa. No elenco Javier Bardem. EXIBIÇÃO: dias 29 de outubro (20h50) e 01 de novembro (20h50)





"MONALISA" - Comédia dramática - filme de 1986 - filme do Reino Unido - BAFTA de Melhor ator - 104 minutos

- Comédia dramática - filme de 1986 - filme do Reino Unido - BAFTA de Melhor ator - 104 minutos Sinopse - Um ex-presidiário consegue como emprego ser motorista de uma prostituta de luxo negra. Além do trabalho rotineiro de levá-la a diversos lugares, ele tenta encontrar uma amiga dela, que também é prostituta. Neste meio tempo ele se apaixona pela meretriz e começa a defendê-la dos "clientes", mesmo quando ela não quer ser protegida. Filme de Neil Jordan - No elenco Michael Caine e Bo Hoskins.

Um ex-presidiário consegue como emprego ser motorista de uma prostituta de luxo negra. Além do trabalho rotineiro de levá-la a diversos lugares, ele tenta encontrar uma amiga dela, que também é prostituta. Neste meio tempo ele se apaixona pela meretriz e começa a defendê-la dos "clientes", mesmo quando ela não quer ser protegida. Filme de Neil Jordan - No elenco Michael Caine e Bo Hoskins. EXIBIÇÃO: dia 25 de outubro (20h50) ; 01 de novembro (18h30) e 3 de novembro (16h)





"BILLY ELLIOT" - Comédia Dramática - filme de 1999 - BAFTA DE MELHOR FILME - Filme do Reino Unido - 110 MINUTOS

- Comédia Dramática - filme de 1999 - BAFTA DE MELHOR FILME - Filme do Reino Unido - 110 MINUTOS Sinopse - Billy Elliot (Jamie Bell) um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé (Julie Walters), que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai sua nova atividade. Direção de Stephen Daldry.

Billy Elliot (Jamie Bell) um garoto de 11 anos que vive numa pequena cidade da Inglaterra, onde o principal meio de sustento são as minas da cidade. Obrigado pelo pai a treinar boxe, Billy fica fascinado com a magia do balé, ao qual tem contato através de aulas de dança clássica que são realizadas na mesma academia onde pratica boxe. Incentivado pela professora de balé (Julie Walters), que vê em Billy um talento nato para a dança, ele resolve então pendurar as luvas de boxe e se dedicar de corpo e alma dança, mesmo tendo que enfrentar a contrariedade de seu irmão e seu pai sua nova atividade. Direção de Stephen Daldry. EXIBIÇÃO: dia 24 de outubro (16h) e dia 3 de novembro (18h30)





"ADEUS MENINOS" - Drama - filme de 1987 - LEÃO DE OURO EM VENEZA - 103 MIN - Filme de França / Alemanha / Itália

- Drama - filme de 1987 - LEÃO DE OURO EM VENEZA - 103 MIN - Filme de França / Alemanha / Itália Sinopse - França, inverno de 1944. Julien Quentin (Gaspard Manesse) é um garoto de 12 anos que frequenta o colégio St. Jean-de-la-Croix, em grandes dificuldades por conta da 2ª Guerra Mundial. Ele ganha um inimigo com a chegada de Jean Bonnett (Raphael Fejto), um introvertido garoto. Mais tarde Julien descobre que o menino é judeu e os dois se tornam melhores amigos, mas a tragédia chega à escola quando a Gestapo invade o local. Direção de Louis Malle.

França, inverno de 1944. Julien Quentin (Gaspard Manesse) é um garoto de 12 anos que frequenta o colégio St. Jean-de-la-Croix, em grandes dificuldades por conta da 2ª Guerra Mundial. Ele ganha um inimigo com a chegada de Jean Bonnett (Raphael Fejto), um introvertido garoto. Mais tarde Julien descobre que o menino é judeu e os dois se tornam melhores amigos, mas a tragédia chega à escola quando a Gestapo invade o local. Direção de Louis Malle. EXIBIÇÃO: dias 25 (16h) e 30 de outubro (20h50)





"CASA VAZIA" - Drama / Romance - filme de 2004 - LEÃO DE PRATA EM VENEZA - 90 minutos - Coréia do Sul / Japão

- Drama / Romance - filme de 2004 - LEÃO DE PRATA EM VENEZA - 90 minutos - Coréia do Sul / Japão Sinopse- Um jovem vagabundo invade a casa de estranhos e mora nelas enquanto os donos estão fora. Para pagar a estadia ele realiza pequenos consertos ou faz limpeza na casa. Ele costuma ficar um ou dois dias em cada lugar, trocando de casa constantemente. Até que um dia encontra uma bela mulher em uma mansão, que assim como ele também está tentando escapar da vida que leva. Direçaõ de Kim Ki Duk.

Um jovem vagabundo invade a casa de estranhos e mora nelas enquanto os donos estão fora. Para pagar a estadia ele realiza pequenos consertos ou faz limpeza na casa. Ele costuma ficar um ou dois dias em cada lugar, trocando de casa constantemente. Até que um dia encontra uma bela mulher em uma mansão, que assim como ele também está tentando escapar da vida que leva. Direçaõ de Kim Ki Duk. EXIBIÇÃO: dias 30 de outubro (16h30) e 2 de novembro (18h50)





"ORLANDO - A MULHER IMORTAL" - Drama / Romance - baseado em obra literária de Virginia Woolf - 92 min - filme de França / Itália / Rússia / Holanda / Reino Unido

- Drama / Romance - baseado em obra literária de Virginia Woolf - 92 min - filme de França / Itália / Rússia / Holanda / Reino Unido Sinopse - O nobre Orlando (Tilda Swinton) é condenado pela Rainha Elizabeth I (Quentin Crisp) a permanecer eternamente jovem. A maldição se cumpre e Orlando atravessa os séculos experimentando vidas, parceiros, sentimentos e mudanças de gênero. Direçaõ de Sally Potter.

O nobre Orlando (Tilda Swinton) é condenado pela Rainha Elizabeth I (Quentin Crisp) a permanecer eternamente jovem. A maldição se cumpre e Orlando atravessa os séculos experimentando vidas, parceiros, sentimentos e mudanças de gênero. Direçaõ de Sally Potter. EXIBIÇÃO: dias 24 (18h50) e 27 de outubro (20h45); e dia 1 de novembro (16h)





"AMANTES" - Drama / Romance - filme de 1991 - Espanha - GOYA DE MELHOR FILME E DIRETOR - 105 MINUTOS

- Drama / Romance - filme de 1991 - Espanha - GOYA DE MELHOR FILME E DIRETOR - 105 MINUTOS Sinopse - Paco termina o serviço militar e decide ficar em Madrid para morar perto de sua namorada, Trini. Ao mesmo tempo, ele conhece Luísa, uma viúva que o introduz ao mundo dos prazeres sexuais. Direção de Vicente Aranda. Filme com Maribel Verdu e Victória Abril.

Paco termina o serviço militar e decide ficar em Madrid para morar perto de sua namorada, Trini. Ao mesmo tempo, ele conhece Luísa, uma viúva que o introduz ao mundo dos prazeres sexuais. Direção de Vicente Aranda. Filme com Maribel Verdu e Victória Abril. EXIBIÇÃO: dias 23 (20h45) e 31 de outubro (21h); e 4 de novembro (16h)





"ALGO COMO A FELICIDADE" - Drama - Filme de 2005 - 100 minutos - Filme da República Tcheca.

- Drama - Filme de 2005 - 100 minutos - Filme da República Tcheca. Sinopse - Monika (Tatiana Vilhelmová), Toník (Pavel Liska) e Dasha (Anna Geislerová) cresceram juntos no mesmo conjunto habitacional, no subúrbio de uma pequena cidade da República Tcheca. Já adultos, eles buscam meios distintos para viver. Monika espera um dia reencontrar o noivo, que partiu para os Estados Unidos em busca de dinheiro e sucesso. Toník vive com sua tia excêntrica (Zuzana Kronerová), com quem tenta manter a fazenda da família. Já Dasha tem dois filhos e um amante casado, estando sempre à beira do desespero. Quando seu estado piora ela é hospitalizada, o que faz com que Monika e Toník se aproximem. Direção de Bohdan Slama.

EXIBIÇÃO: dias 23 (18h30) e 31 de outubro (16h)





"MINHA VIDA EM COR-DE-ROSA" - Comédia Dramática - filme de 1997 - GLOBO DE OURO DE MELHOR FILME ESTRANGEIRO - 88 minutos - Filme da Bélgica / França / Reino Unido

- Comédia Dramática - filme de 1997 - GLOBO DE OURO DE MELHOR FILME ESTRANGEIRO - 88 minutos - Filme da Bélgica / França / Reino Unido Sinopse - Ludovic é uma garota transsexual que está começando a assumir sua verdadeira identidade perante o mundo. Seu desejo é se casar com o filho de sua vizinha, mas os novos rumos que Ludovic dá para sua vida surpreendem sua própria família e os vizinhos, que não conseguem aceitar, de fato, a felicidade, os desejos e a real identidade de Ludovic. Direção de Alain Berliner.

Ludovic é uma garota transsexual que está começando a assumir sua verdadeira identidade perante o mundo. Seu desejo é se casar com o filho de sua vizinha, mas os novos rumos que Ludovic dá para sua vida surpreendem sua própria família e os vizinhos, que não conseguem aceitar, de fato, a felicidade, os desejos e a real identidade de Ludovic. Direção de Alain Berliner. EXIBIÇÃO: dias 23 de outubro (16h20) e 4 de novembro (20h30)





"TERRA DE NINGUÉM" - Drama / Policial - filme de 1974 - filme dos EUA - 105 MINUTOS

- Drama / Policial - filme de 1974 - filme dos EUA - 105 MINUTOS Sinopse - Fort Dupree, Dakota do Sul, 1959. Kit Carruthers (Martin Sheen) é um jovem peão psicologicamente desequilibrado, que mata o pai de Holly Sargis (Sissy Spacek), sua namorada de 15 anos, que não aprovava o relacionamento deles. Kit e Holly fogem juntos para Montana, enquanto Carruthers faz mais vítimas, o que faz a polícia ir em seu encalço. Direção de Terrence Malick.

Fort Dupree, Dakota do Sul, 1959. Kit Carruthers (Martin Sheen) é um jovem peão psicologicamente desequilibrado, que mata o pai de Holly Sargis (Sissy Spacek), sua namorada de 15 anos, que não aprovava o relacionamento deles. Kit e Holly fogem juntos para Montana, enquanto Carruthers faz mais vítimas, o que faz a polícia ir em seu encalço. Direção de Terrence Malick. EXIBIÇÃO: dias 24 de outubro (21h) e 3 de novembro (20h45)





"O MESMO AMOR, A MESMA CHUVA" - Filme de 1999 - Comédia Dramática - 113 minutos - ARGENTINA

- Filme de 1999 - Comédia Dramática - 113 minutos - ARGENTINA Sinopse - Jorge (Ricardo Darín) vive de escrever contos românticos para uma revista. Aos 28 anos, ele é uma jovem promessa da literatura argentina, mas não consegue se fazer notar. Uma noite ele conhece Laura (Soledad Villamil), uma garçonete que está à espera do namorado, do qual não tem notícias desde que ele partiu para o Uruguai alguns meses antes. Jorge e Laura ficam muito unidos e a moça, ciente do grande talento do rapaz, tenta convencê-lo a partir para a literatura propriamente dita. Com o tempo a relação vai se desgastando e eles acabam rompendo. É mostrada a trajetória dos dois personagens ao longo de duas décadas, com suas alegrias, desilusões e esperanças. DIREÇÃO DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA - Com RICARDO DARIN.

- Jorge (Ricardo Darín) vive de escrever contos românticos para uma revista. Aos 28 anos, ele é uma jovem promessa da literatura argentina, mas não consegue se fazer notar. Uma noite ele conhece Laura (Soledad Villamil), uma garçonete que está à espera do namorado, do qual não tem notícias desde que ele partiu para o Uruguai alguns meses antes. Jorge e Laura ficam muito unidos e a moça, ciente do grande talento do rapaz, tenta convencê-lo a partir para a literatura propriamente dita. Com o tempo a relação vai se desgastando e eles acabam rompendo. É mostrada a trajetória dos dois personagens ao longo de duas décadas, com suas alegrias, desilusões e esperanças. DIREÇÃO DE JUAN JOSÉ CAMPANELLA - Com RICARDO DARIN. EXIBIÇÃO: dias 25 (18h20); 28 (16h) e 31 de outubro (18h30)





"A VIDA DOS OUTROS" - Drama - filme de 2007 - OSCAR DE MELHOR FILME ESTRANGEIRO - 137 min - Alemanha

- Drama - filme de 2007 - OSCAR DE MELHOR FILME ESTRANGEIRO - 137 min - Alemanha Sinopse - Georg Dreyman (Sebastian Koch) é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado o modelo perfeito de cidadão para o país, já que não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disto o ministro Bruno Hempf (Thomas Thieme) acha por bem acompanhar seus passos, para descobrir se Dreyman tem algo a esconder. Ele passa esta tarefa para Anton Grubitz (Ulrich Tukur), que a princípio não vê nada de errado com Dreyman mas é alertado por Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), seu subordinado, de que ele deveria ser vigiado. Grubitz passa a tarefa a Wiesler, que monta uma estrutura em que Dreyman e sua namorada, a atriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), são vigiados 24 horas. Simultaneamente o ministro Hempf se interessa por Christa-Maria, passando a chantageá-la em troca de favores sexuais. Direção de Florian Henckel von Donnersmarck.

Georg Dreyman (Sebastian Koch) é o maior dramaturgo da Alemanha Oriental, sendo por muitos considerado o modelo perfeito de cidadão para o país, já que não contesta o governo nem seu regime político. Apesar disto o ministro Bruno Hempf (Thomas Thieme) acha por bem acompanhar seus passos, para descobrir se Dreyman tem algo a esconder. Ele passa esta tarefa para Anton Grubitz (Ulrich Tukur), que a princípio não vê nada de errado com Dreyman mas é alertado por Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), seu subordinado, de que ele deveria ser vigiado. Grubitz passa a tarefa a Wiesler, que monta uma estrutura em que Dreyman e sua namorada, a atriz Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), são vigiados 24 horas. Simultaneamente o ministro Hempf se interessa por Christa-Maria, passando a chantageá-la em troca de favores sexuais. Direção de Florian Henckel von Donnersmarck. EXIBIÇÃO: dias 28 de outubro (20h30) e 2 de novembro (16h)





"LEOLO" - Drama - filme de 1992 - 110 minutos - CANADÁ / FRANÇA -

- Drama - filme de 1992 - 110 minutos - CANADÁ / FRANÇA - Sinopse - O jovem Leolo (Maxime Collin) esta dividido entre dois mundos: a cidade de Montreal, onde vive com sua família disfuncional e insana, e a terra de fantasia criada por ele através de seus textos. Nesse lugar ele é Leolo Lozone, filho de um camponês siciliano. À medida que o menino vai crescendo e adquirindo novas experiências, os dois mundos em que vive sofrem consequências de seus atos. Direção de Jean-Claude Lauzon.

O jovem Leolo (Maxime Collin) esta dividido entre dois mundos: a cidade de Montreal, onde vive com sua família disfuncional e insana, e a terra de fantasia criada por ele através de seus textos. Nesse lugar ele é Leolo Lozone, filho de um camponês siciliano. À medida que o menino vai crescendo e adquirindo novas experiências, os dois mundos em que vive sofrem consequências de seus atos. Direção de Jean-Claude Lauzon. EXIBIÇÃO: dias 27 de outubro (18h20) e 2 de novembro (20h45)



CLÁSSICOS - MOSTRA JARDINS DE CINEMA