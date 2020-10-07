Cinema na pandemia: imagem mostra como unidades do Cinemark estão operando no Rio de Janeiro Crédito: Cinemark/Divulgação

Your browser does not support the audio element. Mesmo liberados, maioria dos cinemas do ES não vai reabrir nesta semana

ATUALIZAÇÃO: diferente do publicado inicialmente, uma rede exibidora que atua no ES vai abrir as portas na primeira semana de liberação de cinemas no ES. O Cinesercla, com unidades em Linhares e Serra, vai abrir suas duas unidades em território capixaba. A matéria foi atualizada com filmes exibidos e novos preços praticados.

Esse é, por exemplo, o caso do Cine Jardins , em Jardim da Penha, em Vitória. O local, que possui duas salas de cinema, está implementando formas de pagamento de ingressos via cartão e aplicativo e também analisando de que forma comercializará os produtos da bomboniere.

"Sabemos que vamos reabrir em outubro, a ideia é essa. Mas a direção está preocupada com uma possível superficialidade dos protocolos que existem e nós preferimos nos resguardar mais quanto a isso. Então, estamos no momento de readequar nossa operação para reabrir da melhor forma possível e não termos problemas quando tomarmos essa decisão", adianta Talmon Júnior, programador e curador do Cine Jardins.

Diferente da maioria, o Cinesercla já está preparado para funcionar e abre as portas nesta quinta-feira (8) suas unidades na Serra e em Linhares. "Estamos seguindo todas as normas de segurança estabelecidas pelas autoridades para receber os espectadores, como uma nova sinalização sobre o distanciamento social, dispensers de álcool em gel espalhados pela unidade, funcionários devidamente protegidos com máscaras/face shield e a redução na capacidade das salas para a realização das sessões (haverá um distanciamento entre as poltronas  o cliente que comprar uma poltrona, todas as outras ao redor serão automaticamente bloqueadas)", explica a rede em comunicado.

No e-mail enviado para a redação, o Cinesercla informa que estará em cartaz nas salas do complexo no Shopping Montserrat, na Serra, quatro filmes: "Scooby! O Filme"; "A Ilha da Fantasia"; "40 Dias - O Milagre da Vida"; e "As Faces do Demônio". O espaço também estará com novos preços R$ 18 (segunda a quarta para filmes 2D); R$ 20 (quinta e sexta, para filmes 2D; e segunda a quarta para filmes 3D); R$ 22 (sábados, domingos e feriados, para filmes 2D; e quinta e sexta, para filmes 3D) ; e R$ 24 (sábados, domingos e feriados, para filmes 3D).

Cinema na pandemia: imagem mostra como unidades do Cinemark estão operando no Rio de Janeiro Crédito: Cinemark/Divulgação

Procurada pela reportagem, a rede Cinemark informou que não há data para retomar as atividades no Espírito Santo, mas que está reabrindo suas unidades de forma progressiva. Estados como o Rio de Janeiro, Paraná e São Paulo tiveram salas reabertas com protocolos específicos e acompanhados por profissionais médicos.

O Cinesystem e o Cine Magic informaram que não têm previsão de reabrir as portas nesta semana, mas em breve devem divulgar suas programações nas redes sociais.

Enquanto isso, em Cachoeiro de Itapemirim, Sul do Espírito Santo, o Cine Unimed e o Cine Ritz Perim informaram que esperam uma definição completa do Governo do Estado. "Ontem, o secretário de Saúde disse que devem mudar a forma de avaliação e algumas cidades podem mudar de grau de risco", disse o cinema, por meio de contato em sua página no Facebook, se referindo a fala de Nesio Fernandes , que promete restrições mais duras e mudanças no Mapa de Risco do ES.

Essas mudanças e os novos dados podem fazer a cidade voltar ao nível moderado e a liberação de funcionamento dos cinemas ser suspensa novamente no município. Segundo Nésio, a medida é para evitar uma segunda onda de casos de Covid-19 no Estado.

SALAS MAIS VAZIAS

Para Talmon, a imposição do governo do Estado de colocar como máxima a ocupação de 40% não é um problema, já que os cinemas só ultrapassam a média de 50% em alguns casos. "Você não lota sessão em segunda-feira, em dia de semana. Se não for um filme com muito apelo, a média fica em metade do cinema ocupado. Mas o cinema é um conjunto de bilheteria, bomboniere e ações corporativas", explica.

Em contrapartida, além de máscara para visitantes e funcionários, álcool em gel e distanciamento os cinemas teriam que realizar limpeza periódica e programada das tubulações de ar condicionado.

O Cinemark diz que já vem trabalhando com as novas normas devido à reabertura das salas nos outros Estados. "Entre os procedimentos adotados pela Cinemark estão a medição de temperatura de todos os clientes antes da entrada para as salas quando não houver checagem prévia na entrada do shopping, a vedação física das poltronas interditadas (garantindo a ocupação máxima permitida) e filas de espera virtuais para compras de bomboniére. Os processos de higienização também foram totalmente reformulados: haverá totens de álcool em gel 70% nas dependências, limpeza rigorosa e com curto espaço de tempo nos banheiros, além do uso de EPIs pelas equipes de limpeza. Nas salas, as principais áreas de contato de todas as poltronas serão higienizadas manualmente nos intervalos entre cada sessão", destaca a rede em comunicado enviado ao Divirta-se.

OS CINEMAS

Cine Jardins: quer reabrir em outubro, mas ainda não há data definida. Estuda os protocolos que vai adotar para não propagar a contaminação pelo novo coronavírus.



quer reabrir em outubro, mas ainda não há data definida. Estuda os protocolos que vai adotar para não propagar a contaminação pelo novo coronavírus. Cinesystem: não possui expectativa de retomada das atividades no Espírito Santo, segundo a assessoria de imprensa informou ao Divirta-se .



não possui expectativa de retomada das atividades no Espírito Santo, segundo a assessoria de imprensa informou ao . Cinemagic: por enquanto diz que não tem previsão de voltar a operar, mas divulgará o retorno pelas redes sociais.



por enquanto diz que não tem previsão de voltar a operar, mas divulgará o retorno pelas redes sociais. Cinemark: não há data para retomar as atividades no Espírito Santo. Em outros estados do Brasil, como no Rio de Janeiro, voltou a operar com espaçamento diferenciado entre poltronas, fila de espera virtual e medição de temperatura.

não há data para retomar as atividades no Espírito Santo. Em outros estados do Brasil, como no Rio de Janeiro, voltou a operar com espaçamento diferenciado entre poltronas, fila de espera virtual e medição de temperatura. Cine Ritz Perim e Cine Unimed: esperam a nova matriz de risco para tomar a decisão de reabrir