Colisão entre dois carros interdita pista central da Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória

Uma colisão envolvendo dois carros foi registrado na manhã desta sexta-feira (17), na Avenida Jerônimo Monteiro, nas proximidades da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória.
De acordo com as imagens feitas pela reportagem da TV Gazeta, um dos veículos ficou com a traseira danificada. Ainda não há detalhes sobre a dinâmica da colisão e nem sobre feridos.
Inicialmente, um dos carros chegou a ficar parado na pista central, causando interdição. No entanto, o veículo já foi retirado da via e colocado na calçada, liberando o tráfego no local.
A Guarda Municipal de Vitória foi procurada e, assim que houver mais detalhes, o texto será atualizado.