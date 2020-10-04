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Cine.Ema começa nesta segunda (5) com filmes, séries e bate-papos

Com transmissões on-line, festival contará a participação do marido de Regina Casé, o cineasta Estevão Ciavatta, e convidados. Confira a programação
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 15:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 15:00

Imagem mostra edição do Cine.Ema, no Espírito Santo
Imagem mostra edição do Cine.Ema, no Espírito Santo Crédito: Caju Produções/Divulgação
A partir da próxima segunda (5), o Espírito Santo terá a 6ª edição do Cine.Ema realizada, desta vez, em formato virtual. Filmes, bate-papos e uma série exclusiva sobre as aves das Montanhas Capixabas estarão disponíveis para serem vistos e debatidos em uma plataforma da internet.
A abertura oficial do Cine.Ema 2020 acontece em celebração ao Dia da Ave, nesta segunda (5), a partir das 19h, com transmissão ao vivo via Google Meets e plataforma. O painel de abertura, com o tema "A natureza na tela", terá a participação do cineasta Estevão Ciavatta, diretor do Filme "Amazônia Sociedade Anônima", disponível no Globoplay; Fernanda Kopanakis, realizadora do Cine Amazônia; e Solange Alboreda, uma das curadoras do Cine.Ema.
"O tema foi escolhido pensando no momento que estamos vivendo. Tudo parou e as pessoas conseguiram ver a natureza ao redor. Somos a natureza, então temos que cuidar de tudo o que está ao nosso redor. O público poderá assistir diversas obras audiovisuais brasileiras com temática ambiental de forma gratuita em uma plataforma exclusiva e escolher seu filme favorito. É importante que esses filmes sejam exibidos e que o festival não pare, mesmo neste momento de pandemia", fala Tânia Silva, uma das diretoras do festival.

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As mostras de cinema e toda programação cultural do evento, realizado anualmente no meio da mata da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, estarão disponíveis em platafforma própria do Cine.Ema, de 5 de outubro a 9 de novembro.
Para a 6ª Mostra Nacional Competitiva, foram selecionados 16 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário . Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, possui 4 filmes.
As obras das mostras serão avaliadas pelo júri especializado, formado por profissionais do setor audiovisual. Outra novidade é que o público também poderá votar no melhor filme de cada categoria. A votação acontece diretamente no site, e os vencedores receberão prêmios em dinheiro.

PROGRAMAÇÃO

  • ABERTURA
  • 5 de outubro, 19h
  • Abertura oficial da plataforma Cine.Ema On
  • www.cineema.com.br

  • MOSTRAS CINE-EMA
  • Filmes de ficção, animação e documentário

  • FILME DE ABERTURA: VIDA REAL, de Alejandro Movia
  • Disponível para visualização
  • 5 de outubro a 9 de novembro | Plataforma Cine.Ema On

  • MOSTRA DE CINEMA CINE.EMINHA
  • Disponível para visualização e votação online
  • 5 de outubro a 9 de novembro | Plataforma Cine.Ema On

  • BATE-PAPO CINE.EMINHA
  • Encontro online com os realizadores da Mostra Cine.Eminha
  • 12 de outubro, 20h às 22h, via Google Meets

  • BATE-PAPO CINE.EMA
  • Encontro online com os realizadores da Mostra Cine.Ema
  • 26 de outubro, 20h às 22h, via Google Meets

  • BATE-PAPO OBSERVADORES DE AVES
  • Encontro online com observadores de aves
  • 8 de novembro, 17h às 19h, via Google Meets

  • PREMIAÇÃO CINE.EMA & CINE.EMINHA
  • Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular
  • 9 de novembro, 20h, via Instagram @cine.emafestival

  • CINE.EMA TV
  • Conteúdos exclusivos sobre os passarinhos da Mata Atlântica
  • 5 de outubro
  • Abertura oficial do Cine.Ema TV
  • IGTV do @cine.emafestival

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