Cine.Ema começa nesta segunda (5) com filmes, séries e bate-papos

A partir da próxima segunda (5), o Espírito Santo terá a 6ª edição do Cine.Ema realizada, desta vez, em formato virtual. Filmes, bate-papos e uma série exclusiva sobre as aves das Montanhas Capixabas estarão disponíveis para serem vistos e debatidos em uma plataforma da internet.
A abertura oficial do Cine.Ema 2020 acontece em celebração ao Dia da Ave, nesta segunda (5), a partir das 19h, com transmissão ao vivo via Google Meets e plataforma. O painel de abertura, com o tema "A natureza na tela", terá a participação do cineasta Estevão Ciavatta, diretor do Filme "Amazônia Sociedade Anônima", disponível no Globoplay; Fernanda Kopanakis, realizadora do Cine Amazônia; e Solange Alboreda, uma das curadoras do Cine.Ema.
"O tema foi escolhido pensando no momento que estamos vivendo. Tudo parou e as pessoas conseguiram ver a natureza ao redor. Somos a natureza, então temos que cuidar de tudo o que está ao nosso redor. O público poderá assistir diversas obras audiovisuais brasileiras com temática ambiental de forma gratuita em uma plataforma exclusiva e escolher seu filme favorito. É importante que esses filmes sejam exibidos e que o festival não pare, mesmo neste momento de pandemia", fala Tânia Silva, uma das diretoras do festival.
As mostras de cinema e toda programação cultural do evento, realizado anualmente no meio da mata da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, estarão disponíveis em platafforma própria do Cine.Ema, de 5 de outubro a 9 de novembro.
Para a 6ª Mostra Nacional Competitiva, foram selecionados 16 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário . Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, possui 4 filmes.
As obras das mostras serão avaliadas pelo júri especializado, formado por profissionais do setor audiovisual. Outra novidade é que o público também poderá votar no melhor filme de cada categoria. A votação acontece diretamente no site, e os vencedores receberão prêmios em dinheiro.
PROGRAMAÇÃO
- ABERTURA
- 5 de outubro, 19h
- Abertura oficial da plataforma Cine.Ema On
- www.cineema.com.br
- MOSTRAS CINE-EMA
- Filmes de ficção, animação e documentário
- FILME DE ABERTURA: VIDA REAL, de Alejandro Movia
- Disponível para visualização
- 5 de outubro a 9 de novembro | Plataforma Cine.Ema On
- MOSTRA DE CINEMA CINE.EMINHA
- Disponível para visualização e votação online
- 5 de outubro a 9 de novembro | Plataforma Cine.Ema On
- BATE-PAPO CINE.EMINHA
- Encontro online com os realizadores da Mostra Cine.Eminha
- 12 de outubro, 20h às 22h, via Google Meets
- BATE-PAPO CINE.EMA
- Encontro online com os realizadores da Mostra Cine.Ema
- 26 de outubro, 20h às 22h, via Google Meets
- BATE-PAPO OBSERVADORES DE AVES
- Encontro online com observadores de aves
- 8 de novembro, 17h às 19h, via Google Meets
- PREMIAÇÃO CINE.EMA & CINE.EMINHA
- Categorias de 1º, 2º e 3º Lugar + júri popular
- 9 de novembro, 20h, via Instagram @cine.emafestival
- CINE.EMA TV
- Conteúdos exclusivos sobre os passarinhos da Mata Atlântica
- 5 de outubro
- Abertura oficial do Cine.Ema TV
- IGTV do @cine.emafestival