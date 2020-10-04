Cine.Ema começa nesta segunda (5) com filmes, séries e bate-papos

Imagem mostra edição do Cine.Ema, no Espírito Santo Crédito: Caju Produções/Divulgação

A partir da próxima segunda (5), o Espírito Santo terá a 6ª edição do Cine.Ema realizada, desta vez, em formato virtual. Filmes, bate-papos e uma série exclusiva sobre as aves das Montanhas Capixabas estarão disponíveis para serem vistos e debatidos em uma plataforma da internet.

A abertura oficial do Cine.Ema 2020 acontece em celebração ao Dia da Ave, nesta segunda (5), a partir das 19h, com transmissão ao vivo via Google Meets e plataforma. O painel de abertura, com o tema "A natureza na tela", terá a participação do cineasta Estevão Ciavatta, diretor do Filme "Amazônia Sociedade Anônima", disponível no Globoplay; Fernanda Kopanakis, realizadora do Cine Amazônia; e Solange Alboreda, uma das curadoras do Cine.Ema.

"O tema foi escolhido pensando no momento que estamos vivendo. Tudo parou e as pessoas conseguiram ver a natureza ao redor. Somos a natureza, então temos que cuidar de tudo o que está ao nosso redor. O público poderá assistir diversas obras audiovisuais brasileiras com temática ambiental de forma gratuita em uma plataforma exclusiva e escolher seu filme favorito. É importante que esses filmes sejam exibidos e que o festival não pare, mesmo neste momento de pandemia", fala Tânia Silva, uma das diretoras do festival.

As mostras de cinema e toda programação cultural do evento, realizado anualmente no meio da mata da Reserva Ambiental Águia Branca, em Vargem Alta, estarão disponíveis em platafforma própria do Cine.Ema , de 5 de outubro a 9 de novembro.

Para a 6ª Mostra Nacional Competitiva, foram selecionados 16 curtas-metragens dos gêneros ficção, animação e documentário . Já a Mostra do Cine.Eminha, que difunde filmes ambientais para a garotada, possui 4 filmes.

As obras das mostras serão avaliadas pelo júri especializado, formado por profissionais do setor audiovisual. Outra novidade é que o público também poderá votar no melhor filme de cada categoria. A votação acontece diretamente no site, e os vencedores receberão prêmios em dinheiro.

PROGRAMAÇÃO