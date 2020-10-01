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Pandemia

Governo avalia reabrir cinemas e teatros na próxima segunda, dia 5

Decisão será tomada nesta sexta-feira (2), com base nos dados sobre a Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 out 2020 às 14:24

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 14:24

Sala de cinema vazia
Sala de cinema pode ser reaberta com novas regras Crédito: Cinemark/Divulgação
Com o decreto da suspensão das atividades devido ao novo coronavírus valendo até o dia 4 deste mês, os cinemas, parques de diversão, teatros, circos e feiras do Espírito Santo podem voltar a funcionar na próxima semana. Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o governo "está avaliando a possibilidade de retorno, a partir do dia 5 de outubro..., seguindo protocolos específicos de funcionamento".
Com base nos dados sobre a Covid-19, a decisão será revelada nesta sexta-feira (2) pelo governador Renato Casagrande, como adiantou o Divirta-se na última semana. Durante a live da última sexta-feira (25), o próprio Casagrande disse que daria o parecer sobre a reabertura dos cinemas nesta semana.
"Nós estamos discutindo um protocolo para cinemas e feiras, como as de artesanato, por exemplo. Alguns estados já retornaram com os cinemas, com protocolos. Nós estamos discutindo para ver se temos segurança para retornar, mas teremos uma posição na semana que vem", disse durante a coletiva.
As salas de exibição estão fechadas desde 17 de março, na tentativa de deter o avanço da Covid-19. O setor está na expectativa da retomada das atividades desde o dia 21 de outubro, quando, em entrevista a Rádio CBN Vitória, a secretária estadual de Gestão e Recursos Humanos, Lenise Loureiro, informou que o governo estadual já estaria estudando medidas de segurança para a reabertura.

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