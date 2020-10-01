Governo avalia reabrir cinemas e teatros na próxima segunda, dia 5

Com o decreto da suspensão das atividades devido ao novo coronavírus valendo até o dia 4 deste mês, os cinemas, parques de diversão, teatros, circos e feiras do Espírito Santo podem voltar a funcionar na próxima semana. Segundo a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), o governo "está avaliando a possibilidade de retorno, a partir do dia 5 de outubro..., seguindo protocolos específicos de funcionamento".