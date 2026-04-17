ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) divulgou as listas com os 9 mil selecionados no Programa CNH Social 2026 para fazer o processo de habilitação de forma totalmente gratuita. Acesse as listas aqui.
Quem foi selecionado deve fazer a matrícula on-line e dar início ao seu processo de habilitação de forma totalmente gratuita. As pessoas devem se atentar para o período de matrícula, que varia conforme a posição de classificação. Confira os prazos:
- LOTE 01 – candidatos classificados de 1 a 3.000 - 14h do dia 16/04/2026 até o dia 02/05/2026
- LOTE 02 – candidatos classificados de 3.001 a 6.000 - 12h do dia 16/06/2026 até o dia 02/07/2026
- LOTE 03 – candidatos classificados de 6.001 a 9.000 - 12h do dia 16/08/2026 até o dia 02/09/2026
As pessoas com o nome no lote 1 já devem acessar a aba do programa CNH Social ou o banner disponível na página principal do site www.detran.es.gov.br, desta quinta-feira (16) até o dia 02 de maio de 2026, e preencher o formulário de matrícula com os dados solicitados. Após a realização da matrícula, o candidato deverá se dirigir à autoescola indicada para realizar a abertura do processo de habilitação.
Os selecionados nos lotes 2 e 3 devem realizar esse procedimento de matrícula no período definido para cada uma das etapas.
Prazos
Após a matrícula on-line, os beneficiários terão 15 dias corridos para procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo. Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para a realização da biometria em uma unidade do Detran|ES, exames na Clínica credenciada indicada e exame toxicológico para as categorias D e E.
Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.
O Detran|ES alerta que caso o candidato que foi contemplado não realize a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo, ele será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos. Já o candidato matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos.
O Detran|ES destaca que, de acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.
Neste ano, o programa atraiu 64.082 pessoas interessadas em uma das 9 mil vagas para obter a CNH gratuita. Além dessa lista, haverá, ainda, uma lista única de suplentes, que será divulgada no dia 1º de novembro de 2026, com matrículas até 15 de novembro de 2026.
Com informações do governo do ES