ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026

O Detran|ES alerta que caso o candidato que foi contemplado não realize a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo, ele será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos. Já o candidato matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos.