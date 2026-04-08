Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

O número de infrações subiu mais de 60% Crédito: Jota Junior

Mais de 1.400 motoristas foram multados por dirigirem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre janeiro e março deste ano na região Norte do Espírito Santo. No mesmo período de 2025, foram registrados 871 casos, o que representa um aumento superior a 60%.

Em Linhares, o crescimento também chama atenção. Foram 352 registros nos três primeiros meses deste ano, contra 265 no ano passado — uma alta de mais de 30%. O problema, no entanto, vai além das infrações de trânsito. Motoristas sem habilitação têm se envolvido em acidentes graves, muitos deles com vítimas fatais.

De acordo com o chefe da delegacia da PRF, Carlos Ravani, parte dos condutores que dirigem de forma irregular enfrenta dificuldades para obter a habilitação.

Muitas pessoas que não são alfabetizadas ou têm dificuldades para conseguir fazer as provas para tirar habilitação acabam dirigindo na informalidade Carlos Ravani - Chefe da delegacia da PRF

E essa atitude pode colocar em risco a própria vida e a de terceiros. Além das multas, essa prática aumenta significativamente a chance de acidentes graves e pode trazer consequências legais.

São aplicadas sanções administrativas, como multa. Caso o veículo não esteja no nome do condutor, por exemplo, no nome do pai ou de um terceiro, esse terceiro também vai ser autuado por permitir a posse. Se estiver presente no local, pode inclusive responder por crime Carlos Ravani - Chefe da delegacia da PRF