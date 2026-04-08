Cresce em mais 60% o número de multas por falta de CNH no Norte do ES

Mais de 1.400 motoristas foram multados por dirigirem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) entre janeiro e março deste ano na região Norte do Espírito Santo. No mesmo período de 2025, foram registrados 871 casos, o que representa um aumento superior a 60%.
Em Linhares, o crescimento também chama atenção. Foram 352 registros nos três primeiros meses deste ano, contra 265 no ano passado — uma alta de mais de 30%. O problema, no entanto, vai além das infrações de trânsito. Motoristas sem habilitação têm se envolvido em acidentes graves, muitos deles com vítimas fatais.
Um dos casos mais recentes aconteceu no último fim de semana, na BR 101, em Conceição da Barra, onde três jovens morreram. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro, que também morreu no acidente, não possuía CNH.
De acordo com o chefe da delegacia da PRF, Carlos Ravani, parte dos condutores que dirigem de forma irregular enfrenta dificuldades para obter a habilitação.
Muitas pessoas que não são alfabetizadas ou têm dificuldades para conseguir fazer as provas para tirar habilitação acabam dirigindo na informalidade
E essa atitude pode colocar em risco a própria vida e a de terceiros. Além das multas, essa prática aumenta significativamente a chance de acidentes graves e pode trazer consequências legais.
São aplicadas sanções administrativas, como multa. Caso o veículo não esteja no nome do condutor, por exemplo, no nome do pai ou de um terceiro, esse terceiro também vai ser autuado por permitir a posse. Se estiver presente no local, pode inclusive responder por crime
Para a PRF, a CNH não é apenas um documento obrigatório, mas a garantia de que o motorista passou por treinamento e avaliação, estando apto a conduzir com responsabilidade e segurança, reduzindo riscos para si e para todos no trânsito.