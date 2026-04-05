Três jovens morrem em grave acidente na BR 101 em Conceição da Barra

Três pessoas morreram e outras quatro ficaram feridas em um grave acidente envolvendo dois carros na madrugada deste domingo (5), no km 25 da BR 101, em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo.

Os jovens que morreram foram identificados como Alexandre de Jesus Santos, de 20 anos; Sales de Jesus Fontoura, de 20 anos; e Ana Flávia Pires dos Santos, de 15 anos, segundo apurações da repórter da TV Gazeta Norte Luciany Oliveira, que esteve no local.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal aconteceu por volta das 4h17 e envolveu um Hyundai ix35 e um Volkswagen Polo. Informações preliminares apontam que o Polo seguia no sentido Pedro Canário–São Mateus quando teria invadido a contramão e atingido o ix35, que trafegava no sentido contrário.

Acidente grave deixa três mortos na BR-101 em Conceição da Barra Crédito: Jota Junior

Segundo a PRF, as três mortes foram registradas entre ocupantes do Volkswagen Polo. Outras duas pessoas — um jovem de 20 anos e um adolescente de 16 anos — que estavam no mesmo veículo ficaram feridas e foram socorridas para o Hospital Estadual Dr. Roberto Silvares, em São Mateus. O motorista do ix35, um homem de 58 anos, também ficou em estado grave e foi levado para o mesmo hospital.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Ecovias Capixaba, para o atendimento da ocorrência foram acionados recursos da concessionária, como veículo de inspeção, guincho e ambulância, além da PRF, Samu, Polícia Científica e Corpo de Bombeiros. O trânsito no local chegou a ser totalmente interditado, mas foi liberado às 7h50.